Calibre Scientific fait l'acquisition de Chemos, un fournisseur allemand de produits chimiques et réactifs à l'échelle de recherche et production

LOS ANGELES, 16 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Chemos GmbH & Co. KG (« Chemos » ou la « Société »), un fournisseur de réactifs, d'étalons et de produits chimiques de laboratoire prêts à l'emploi pour les laboratoires d'analyse ainsi que de matières premières pour les industries de fabrication chimique, alimentaire et pharmaceutique. Basé à Altdorf, en Allemagne, Chemos fournit une capacité critique d'approvisionnement en produits chimiques qui peut être exploitée dans l'ensemble du portefeuille de Calibre Scientific.



Le portefeuille de produits de la Société comprend des réactifs et des solutions volumétriques, des étalons et des références, des réactifs analytiques ainsi que des matières premières pour la production, telles que des produits de chimie fine, des additifs composites, des pigments et des colorants. La Société propose également des services à valeur ajoutée, notamment le développement de formules, la production à façon, l'étiquetage, le broyage, le fraisage, le reconditionnement, le remplissage et l'enregistrement REACH pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

« Nous sommes ravis de conclure l'acquisition de Chemos », a déclaré Ben Travis, président-directeur général de Calibre Scientific. « Son large portefeuille de produits et sa capacité différenciée à trouver n'importe quel produit demandé par le client, combinés à l'empreinte géographique de Calibre Scientific, créeront une opportunité convaincante de répondre aux divers besoins chimiques de notre clientèle mondiale. »

« Chemos s'est constitué une clientèle fidèle au fil des ans en mettant constamment l'accent sur la priorité au client », a déclaré Rene Gräwe, président-directeur général de Chemos. « Je suis ravi que Calibre Scientific partage la même philosophie et qu'ensemble nous puissions continuer à offrir des expériences exceptionnelles à notre clientèle diversifiée à travers le monde et propulser Chemos vers de nouveaux sommets. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis de leur clientèle sur leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.