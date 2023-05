Correction: CoinShares veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2023

English German French

Im ersten Quartal 2023 ist CoinShares in einem schwierigen und komplexen Umfeld in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Die Ergebnisse unterstreichen die robuste Widerstandfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von CoinShares

16. Mai 2023 | SAINT HELIER, Jersey CoinShares | International Limited (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), der führende europäische Verwalter digitaler Vermögenswerte, hat seine Ergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht.

Jean-Marie Mognetti, Chief Executive Officer von CoinShares:

„Ich freue mich, dass das ersten Quartal 2023 die robuste Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von CoinShares unterstrichen hat. Die Finanzmärkte waren in diesem Quartal voller Hindernissen, aber CoinShares ist nicht nur unbeschadet, sondern sogar gestärkt daraus hervorgegangen. Mit Blick auf die Zukunft bleibe ich optimistisch, was unsere Branche und den Platz von CoinShares in dieser betrifft.“

Finanzielle Höhepunkte im 1. Quartal 2023:

Umsatzerlöse im ersten Quartal in Höhe von 9,4 Millionen GBP (Q1 2022: 18,0 Millionen GBP)

im ersten Quartal in Höhe von (Q1 2022: 18,0 Millionen GBP) Gewinne und sonstige Einnahmen im ersten Quartal in Höhe von 5,9 Millionen GBP (Q1 2022: 10,5 Millionen GBP)

im ersten Quartal in Höhe von (Q1 2022: 10,5 Millionen GBP) Bereinigtes EBITDA im ersten Quartal in Höhe von von 8,5 Millionen GBP (Q1 2022: 19,4 Millionen GBP)

im ersten Quartal in Höhe von von (Q1 2022: 19,4 Millionen GBP) Gesamtergebnis für das erste Quartal in Höhe von 2,9 Millionen GBP (Q1 2022: 20,7 Millionen GBP)

Operative Höhepunkte im 1. Quartal 2023:

CoinShares, als der führende europäische Verwalter von digitalen Vermögenswerten, erweitert sein Angebotsportfolio im Jahr 2023 mit der Gründung einer aktiven Vermögensverwaltung.





Das passive Vermögensverwaltungsgeschäft von CoinShares verzeichnete ein stabiles Quartal und erzielte Verwaltungsgebühren in Höhe von 9,2 Millionen GBP. CoinShares führte gebührenfreie Dienstleistungen für unser CoinShares Physical Ethereum ETP ein und lancierte zwei neue Krypto-ETP-Indizes: den CoinShares Physical Top 10 Crypto Market, der ein Engagement in einer Vielzahl von Kryptowährungen zur kosteneffizienten Diversifizierung bietet, und die CoinShares Physical Smart Contract Platform, die ein Engagement in die Infrastruktur des Marktes für digitale Vermögenswerte bietet. Inmitten der Marktvolatilität hat sich unsere Zusammenarbeit mit Invesco weltweit bewährt, und Fonds, die an unseren BLOCK-Index gekoppelt sind, konnten 20,8 Millionen US-Dollar an neuen Investitionen anziehen.





Die Kapitalmarktabteilung von CoinShares verzeichnete im ersten Quartal Gewinne und sonstige Einnahmen in Höhe von 6,7 Millionen GBP. Im vergangenen Quartal hat die Kapitalmarktabteilung drei strategische Maßnahmen zur Risikominderung und Verbesserung der Sorgfaltspflicht umgesetzt: Stärkung unserer Kontrollen und Prozesse für Gegenparteien durch interne Expertise; Pionierarbeit bei der Professionalisierung der Branche, um Gegenparteirisiken zu reduzieren, einschließlich der Einrichtung von „Proofs of Concept“ mit mehreren Börsen und Depotbanken für einen sichereren Handel; und Sicherung neuer Bankpartnerschaften, um reibungslose US-Dollar-Transaktionen angesichts der jüngsten regulatorischen Änderungen im Kryptowährungsmarkt zu gewährleisten. Diese Anstrengungen haben maßgeblich zu den Ergebnissen im ersten Quartal beigetragen.

Den vollständigen Q1-Bericht von CoinShares finden Sie unter diesem Link.

# # #

Über die CoinShares-Gruppe

CoinShares ist der führende europäische Verwalter von digitalen Vermögenswerten, der eine breite Palette von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Anlageverwaltung, Handel, Wertpapiere und Verbraucherprodukte für eine Vielzahl von Kunden anbietet, darunter Unternehmen, Finanzinstitute und Privatpersonen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Jersey und ist in Frankreich, Schweden, Großbritannien und den USA vertreten. CoinShares wird in Jersey von der Jersey Financial Services Commission, in Frankreich von der Autorité des marchés financiers und in den USA von der Financial Industry Regulatory Authority reguliert. CoinShares ist an der Nasdaq Stockholm unter dem Kürzel CS und an der OTCQX unter dem Kürzel CNSRF notiert.

