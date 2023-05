Correction: CoinShares annonce ses résultats du premier trimestre 2023

English German French

CoinShares renoue avec la rentabilité au premier trimestre dans un environnement difficile et complexe, démontrant la solidité du modèle du Groupe.

16 Mai 2023 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (« CoinShares » ou « la Société ») (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), le leader européen de la gestion d’actifs numériques, a publié ses résultats pour le trimestre se terminant le 31 mars 2023.

Jean-Marie Mognetti, CEO de CoinShares, a fait la déclaration suivante :

“Je suis heureux d'annoncer que le premier trimestre 2023 a montré la robustesse et l'adaptabilité de CoinShares. Malgré les difficultés du secteur financier et de l’industrie des actifs numériques, CoinShares en sort non seulement indemne, mais plus fort. Je reste plus que jamais optimiste quant au futur de notre industrie et à la place de CoinShare au sein de cette dernière.”

Les chiffres à retenir au premier trimestre 2023

Revenus du premier trimestre de £9,4 millions (premier trimestre 2022 : £18,0 millions)

(premier trimestre 2022 : £18,0 millions) Gains du premier trimestre et autres revenus de £5,9 millions (premier trimestre 2022 : £11,2 millions)

(premier trimestre 2022 : £11,2 millions) EBITDA ajusté du premier trimestre de £8,5 millions (premier trimestre 2022 : £19,4 millions)

(premier trimestre 2022 : £19,4 millions) Résultat global du premier trimestre 2023 de £2,9 millions (premier trimestre 2022 : £20,7 millions)

Ce qu’il faut retenir sur le plan opérationnel au premier trimestre 2023

CoinShares, leader de la gestion alternative pour les actifs numériques en Europe, enrichit son portefeuille d'offres en 2023 avec la création d'une ligne d'activités de gestion active.





La division de gestion passive d'actifs de CoinShares a connu un trimestre stable, générant des frais de gestion de £9,2 millions. CoinShares a réduit à zéro les frais de gestion pour son ETP CoinShares Physical Ethereum et a lancé deux nouveaux indices ETP crypto : CoinShares Physical Top 10 Crypto Market, qui offre une exposition à une gamme diversifiée de cryptomonnaies, et le CoinShares Physical Smart Contract Platform, qui offre une exposition aux couches d'infrastructure du marché des actifs numériques. Malgré les fluctuations du marché, son ETF, BLOCK, distribué par Invesco, a attiré 20,8 millions de dollars de nouveaux investissements.







La division des marchés de capitaux de CoinShares a rapporté des gains et autres revenus au premier trimestre de £6,7 millions. Au cours du dernier trimestre, le département des marchés de capitaux a mis en œuvre trois actions stratégiques pour améliorer la politique de gestion du risque et de due diligence : Renforcement des contrôles et processus vis-à-vis des contreparties en s’appuyant sur son expertise interne ; Professionnalisation du secteur pour réduire les risques de contrepartie, par exemple en concevant des “preuves de concept” avec plusieurs plateformes d’échange et dépositaires afin de renforcer la sécurité du trading ; Sécurisation de nouveaux partenariats bancaires pour assurer des transactions en dollars américains fluides dans un contexte de mutations réglementaires sur les marchés crypto







Ces efforts ont été déterminants pour atteindre un tel niveau de performances au premier trimestre.





Pour consulter le rapport financier complet du premier trimestre, cliquez sur ce lien.

A PROPOS DE COINSHARES

CoinShares est le leader européen de la gestion alternative d’actifs numériques. Il fournit une large gamme de services financiers dans les domaines de la gestion d’actifs et le trading à un large éventail de clients comprenant des sociétés, des institutions financières et des particuliers. Le groupe a son siège social à Jersey et est présent en France, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. CoinShares est réglementé à Jersey par la Jersey Financial Services Commission, en France par l'Autorité des marchés financiers et aux États-Unis par la Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares est coté sur le Nasdaq Stockholm sous le ticker CS et sur l'OTCQX sous le ticker CNSRF.

Pour plus d'informations sur CoinShares, veuillez visiter : https://coinshares.com

Entreprise | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Relations Investisseurs | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Cette information est une information que CoinShares International Limited est tenue de rendre publique conformément au Règlement sur les abus de marché de l'UE 596/2014. L'information contenue dans ce communiqué de presse a été publiée par l'intermédiaire des personnes de contact mentionnées ci-dessus, à 8h00 GMT+1 le 16 mai 2023.



PRESS CONTACT

CoinShares

Benoît Pellevoizin

bpellevoizin@coinshares.com

+33 6 72 44 07 17





