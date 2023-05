Coop Finants AS nõukogu liikme volituste pikendamine

English Estonian

Coop Pank AS otsustas ainuaktsionärina täna, 16. mail 2023, pikendada Coop Pank AS tütarettevõtte Coop Finants AS nõukogu liikme Margus Rinki volitusi järgnevaks kolmeaastaseks ametiajaks.



Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 157 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231