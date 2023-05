Verizon redefine la libertad inalámbrica, lanza el primer plan en Estados Unidos que pone a los clientes a cargo

NUEVA YORK, May 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Lo que necesitas saber:

Elige solo los beneficios que desees. AHORRA en cada uno: elige entre Apple One, Apple Music Family, Disney Bundle y Walmart+, por nombrar algunos.

Cámbialo en cualquier momento.

No estás atado a tu plan y tu teléfono no está comprometido¹ a nuestra red.

Todos en la familia pueden personalizar su propio plan. Los solteros también.

Es muy sencillo. En realidad, es súper simple.

Disponible a partir del 18 de mayo

Presentamos myPlan:

Verizon está poniendo fin a los paquetes inflados y al enfoque de "talla única" para los planes inalámbricos. Ahora, los clientes pueden pagar solo lo que necesitan. Tú estás a cargo, tú decides lo que entra en tu plan y lo que queda fuera. Tú eliges cómo cambia, nunca estás atado. Todos pueden personalizar su propio plan, por lo que cada persona o miembro de la familia obtiene lo que quiere, y todos pueden ahorrar.

Es tan fácil como 1, 2... y listo. Con precio garantizado

Primero, elige tu opción de red ilimitada. Selecciona entre Unlimited Welcome con 5G rápido y confiable; o Unlimited Plus con 5G Ultra Wideband, nuestro 5G más rápido, 30 GB de datos de punto de acceso móvil premium y hasta un 50% de descuento en un reloj, tableta, punto de acceso o plan Hum. Además, por tiempo limitado, el precio que pagas por tu plan mensual Unlimited Plus está garantizado por tres años (la garantía de precio no incluye impuestos ni cargos).²

Obtén todo esto en la red 5G³ en la que América confía, con la fuerza que brinda a más clientes una experiencia de red increíble. A diferencia de otros, Unlimited Plus no tiene límites de datos para teléfonos inteligentes, no lo ralentizará y no le quitará prioridad a tus datos.

Después de elegir tu red, elige tu contenido y beneficios favoritos. Nos gusta llamarlos "beneficios" porque con solo $10/mes por beneficio⁴ estas ahorrando en cada uno, cada mes. Es así de simple.

También puedes comenzar con nuestros planes más populares y personalizarlos para hacerlos tuyos.

Obtén todo lo de Apple en un solo lugar. Elige Unlimited Plus con Apple One que viene con Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+. Transmite un catálogo de más de 100 millones de canciones y listas de reproducción seleccionadas por expertos con Apple Music, ve series y películas galardonadas en Apple TV+, juega más de 200 juegos divertidos sin anuncios ni compras en la aplicación Apple Arcade, y obten mucho espacio de almacenamiento para tus fotos y archivos, además de funciones premium como Private Relay y Hide My Email de iCloud+.

Si te encanta una biblioteca de contenido repleta de películas, programas y deportes increíbles, combina Unlimited Plus con el beneficio Disney Bundle que incluye Disney+, ESPN+ y Hulu.⁵

Si comprar en línea y ahorrar en entretenimiento es más tu estilo, combina Unlimited Welcome con una membresía de Walmart+ que también incluye entrega gratuita desde las tiendas y Paramount+.



Además, por primera vez, ofrecemos a nuestros clientes el plan Apple Music Family, que te brinda a ti y a cinco miembros de tu familia acceso a más de 100 millones de canciones, listas de reproducción seleccionadas por expertos, audio espacial inmersivo y mucho más. Los suscriptores de Apple Music también pueden disfrutar de la nueva aplicación Apple Music Classical sin costo adicional.

Ajusta, modifica y dale tu propio giro a cualquier plan que elijas, en cualquier momento desde la comodidad de tu teléfono con la aplicación My Verizon.

Cuánto cuesta?

myPlan comienza en solo $30/línea al mes cuando te suscribes a Unlimited Welcome con cuatro o más líneas con un descuento de $10/línea por pago automático, más impuestos y cargos. A partir de ahí, tú decides exactamente qué entra y qué no. Es tu plan, diseñado para que solo pagues por lo que quieres. Y nuestro mejor plan Unlimited viene con una garantía de precio de tres años por tiempo limitado (la garantía de precio no incluye impuestos ni cargos).²

Por qué es importante:

myPlan cambia el juego. Otros hablan de "libertad" telefónica, pero en realidad solo están empujando a los clientes a sus planes más caros e inflados, con muchos limitantes, no permiten cambios y donde los clientes terminan pagando por cosas que no quieren o necesitan. Sin embargo, con myPlan obtienes lo que quieres, exactamente como lo quieres. Así que todo está bajo tus términos con la flexibilidad de cambiarlo en cualquier momento. La red, los beneficios, los ahorros, todo sin compromiso. Todo bajo tu control. Porque reconocemos que todo el mundo es diferente y deberían poder elegir exactamente lo que quieren hasta el nivel de la línea. Además, obtienes datos 5G ilimitados⁶ en la galardonada red de Verizon.

Para quién es:

Para cualquier persona que no quiera que le digan lo que necesita o que lo obliguen a seguir un plan que ya ha sido decidido por alguien más. Y para todos: clientes nuevos y leales por igual. Si tu mejor plan telefónico es uno en el que tú estás a cargo y quieres estar en la red 5G rápida y confiable de Verizon, entonces myPlan es tu plan. Es fácil, simple y conveniente cambiar tu plan en la aplicación MyVerizon, sin necesidad de llamadas ni visitas, sin cargos ocultos por cambios ni trucos.

Lo que dicen los ejecutivos:

Verizon: “Siempre estamos escuchando y reaccionando a nuestros clientes y ahora, más que nunca, quieren un mayor control y flexibilidad en sus planes. Quieren que los planes sean simples y convenientes y, por supuesto, quieren nuestra mejor red y el mejor valor por su dinero”, dijo Sowmyanarayan Sampath, director ejecutivo de Verizon Consumer Group. “myPlan brinda a los clientes la capacidad de elegir los beneficios que desean, ahorrar en cada uno y cambiarlos en cualquier momento: esa es la verdadera libertad inalámbrica. Además, de ahorros por parte de nuestros increíbles socios que brindan lo mejor en contenido, entretenimiento y más”.

Apple: "Estamos muy contentos de que los clientes de Verizon puedan elegir Apple One o Apple Music Family para acceder al mejor entretenimiento del mundo", dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Música, Video y Deportes de Apple. “Desde listas de reproducción seleccionadas por expertos y Spatial Audio inmersivo en Apple Music, series y películas galardonadas en Apple TV+, más de 200 juegos increíblemente divertidos en Apple Arcade y funciones increíbles como Hide My Email e incluso más almacenamiento con iCloud+, hay algo para todos. — por lo que es genial que hasta seis miembros de la familia puedan acceder a los servicios de Apple sin costo adicional a través de su iPhone, iPad u otros dispositivos Apple”.

Disney: “Desde el lanzamiento de Disney+, nuestra asociación con Verizon ha brindado a los suscriptores películas y series de gran éxito sin igual de nuestras marcas icónicas: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Ahora, con myPlan, millones de clientes de Verizon pueden disfrutar de un sinfín de entretenimiento y deportes con The Disney Bundle, incluidos Disney+, Hulu, hogar de FX, Searchlight, 20th Century Films y los galardonados Hulu Originals, y ESPN+”, dijo Joe Earley, Presidente, Directo al Consumidor, Disney Entertainment.

Walmart: “Walmart+ fue diseñado para facilitar la vida de nuestros miembros, ahorrándoles tiempo y dinero como ningún otro minorista puede hacerlo. Estamos emocionados de que myPlan lleve la conveniencia de Walmart+ a más personas, brindándoles acceso a entregas gratuitas⁷ desde la tienda, ahorro en combustible y más”, dijo Catherine Keane, Vicepresidenta de Asociaciones de Walmart+.

Prepárate para tomar el control el 18 de mayo.

El cambio está en camino. Toma el control con myPlan, disponible el 18 de mayo solo en Verizon. Visita tu tienda Verizon más cercana, verizon.com o la aplicación MyVerizon.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se formó el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología y servicios de comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $136.8 mil millones en 2022. La compañía ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus redes y plataformas galardonadas, satisfaciendo la demanda de movilidad de los clientes. Conectividad de red confiable, seguridad y control.





1 Con el fin de mitigar el robo y otras actividades fraudulentas, los dispositivos recién comprados se "bloquean" para que funcionen exclusivamente en la red de Verizon durante 60 días. Después de 60 días, eliminaremos automáticamente el bloqueo. Después del período de bloqueo de 60 días, no bloqueamos nuestros teléfonos en ningún momento.

2 Oferta por tiempo limitado La garantía de precio de 3 años se aplica a la tarifa mensual base vigente en ese momento que cobra Verizon por sus llamadas, mensajes de texto y datos; excluye impuestos, tarifas, recargos, descuentos o promociones adicionales del plan y servicios de terceros. La garantía de precio queda anulada si alguna de las líneas se cancela o cambia a un plan no elegible. Los beneficios, impuestos, tarifas y recargos del plan están sujetos a cambios.

3 $10/mes por cada beneficio de myPlan; Se aplican términos y condiciones adicionales por beneficio.

4 La red 5G más confiable según más clasificaciones de primer lugar en las evaluaciones de confiabilidad de datos 5G de RootMetrics de 125 mercados metropolitanos realizadas en el segundo semestre de 2021. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles comercialmente en tres redes móviles nacionales en todos los tipos de redes disponibles, excluyendo la banda C. Sus experiencias pueden variar. Las clasificaciones de RootMetrics no respaldan a Verizon.

5 Disney Bundle incluye Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) y ESPN+ (con anuncios). Suscriptores EXISTENTES DE DISNEY+, HULU O ESPN+: la oferta no reemplazará automáticamente las suscripciones existentes. Es posible que sea necesario administrar las suscripciones para evitar suscripciones múltiples y los cargos correspondientes. Se aplican términos.

6 Se requiere pago automático (tarjeta de débito, cuenta bancaria o tarjeta Visa de Verizon) y facturación electrónica. 5G / 4G LTE ilimitado: para el plan de bienvenida ilimitado, en momentos de congestión, sus datos pueden ser temporalmente más lentos que el resto del tráfico. Para el plan Unlimited Plus, después de superar los 30 GB/mes de datos de punto de acceso móvil 5G Ultra Wideband, 5G o 4G LTE, las velocidades del punto de acceso móvil se reducen hasta 3 Mbps cuando está en 5G Ultra Wideband y 600 Kbps cuando está en 5G/4G LTE para el resto del mes. Hotspot móvil no disponible en el plan Unlimited Welcome. Roaming nacional de datos a velocidades 2G.

7 Se aplican restricciones de entrega, detalles en www.walmart.com/plus. Solo plan Paramount+ Essential. Se requiere registro por separado.



