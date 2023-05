Hideaway at Royalton Blue Waters, Nova Adição do Blue Diamond Resorts, está aberto para reservas

German Portuguese

TORONTO, May 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após sua recente adição ao prestigiado portfólio do Blue Diamond Resorts, o Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, está com inauguração prevista para receber hóspedes neste paraíso caribenho no final de novembro. O resort possui características exclusivas, acomodações modernas com vistas sem igual para o mar e experiências gastronômicas incomparáveis. Esta propriedade exclusiva para adultos, com tudo incluído altamente esperada, abriu suas reservas no dia 15 de maio de 2023.



Localizado a apenas 35 minutos do Aeroporto Internacional de Montego Bay, Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only oferecerá um oásis privado para adultos amigos, casais e turistas que desejam relaxar, se reconectar e promover o Convívio Cordial. Com 352 suítes e quartos com uma decoração moderna com tons suaves de marrom e bege para dar uma vibe elegante a todos os seus espaços e evocar o relaxamento harmonioso com os outros quatro Hideaway em propriedades Royalton em todo o Caribe. O resort será o primeiro a oferecer uma suíte Chairman exclusiva dentro das instalações apenas para adultos. Sua Suíte Presidente Ocean Front oferece o mais alto nível de luxo com vista para o mar além do horizonte, perfeita para coquetéis ao pôr do sol ou café da manhã enquanto o hóspede planeja o dia.

“A Jamaica sempre foi um destino essencial para o Blue Diamond Resorts, onde nos estabelecemos como líderes no segmento de tudo incluído. Com a adição do Hideaway no Royalton Blue Waters, continuamos a ampliar o nosso portfólio, oferecendo ainda mais opções para atender às preferências e necessidades exclusivas de cada viajante”, disse Jordi Pelfort, presidente do Blue Diamond Resorts. “Estamos orgulhosos de poder oferecer a nossa experiência e serviço excepcional no nosso mais novo resort exclusivo para adultos, e estamos prontos para oferecer aos hóspedes experiências inesquecíveis.”

Os hóspedes acordarão revigorados após uma noite de sono na DreamBed™ exclusiva da Royalton com lençóis de alta contagem de fios. As comodidades adicionais incluem chuveiro de efeito chuva, All-In Connectivity™, serviço de quarto 24/7 disponível por telefone ou Smart TV, minibar reabastecido diariamente, vaporizador, cafeteira e secador de cabelo na suíte. O Hideaway at Royalton Blue Waters oferecerá áreas exclusivas para adultos, como de piscina e praia, sociais, um lobby exclusivo, um lounge Diamond Club™ exclusivo e pontos de venda de alimentos e bebidas.

Entre suas 11 opções de refeições requintadas, os hóspedes encontrarão uma variedade de petiscos culinários em diferentes especialidades internacionais, como jamaicana, italiana, japonesa, indiana, Tex-Mex e Índias Ocidentais. O destaque gastronômico do resort será o restaurante Dorado, o primeiro na região de Montego Bay e o segundo na Jamaica, que irá encantar a todos com seu menu eclético, incluindo frutos do mar frescos, e ceviches e pratos na grelha de dar água na boca. O mais casual Jerk Hut na praia prestará homenagem ao destino que oferece uma das suas amadas iguarias, jerk de frango perfeitamente temperado. A experiência gastronômica do resort é completa com um buffet, um bar esportivo, um café lounge e 13 bares para coquetéis pós-praia ou encontros com amigos antes do jantar.

Uma variedade de tratamentos estará disponível no The Royal Spa, com consultores que irão proporcionar aos hóspedes uma experiência personalizada, onde os casais podem relaxar juntos em tratamentos exclusivos com uma esfoliação e massagem, bem como tratamentos corporais com ingredientes naturais. Para complementar a jornada de bem-estar, uma seleção de equipamentos modernos no centro de fitness, incluindo um vasto programa de atividades lideradas por instrutores, que podem ajudar os hóspedes a continuar seus objetivos de fitness, incluindo Paddle Board, Sunset Yoga e Beach Bootcamp. Eles também podem passar momentos relaxantes sob o sol na espumante piscina de borda infinita ou na privacidade de uma cabana na piscina.

Os hóspedes podem aproveitar a funcionalidade Stay at 1, Play at 2 com acesso à propriedade vizinha Royalton Blue Waters Montego Bay, An Autograph Collection All-Inclusive Resort. Grupos sociais e empresariais poderão contar com serviços de categoria internacional e as instalações All-In Luxury®, com espaços para reuniões de negócios e viagens de incentivo, bem como locais de tirar o fôlego para casamentos e luas de mel de luxo com hospedagem para eventos dos mais íntimos aos maiores.

O Hideaway at Royalton Blue Waters fará parte do Marriott Bonvoy, o aclamado programa de fidelidade do Marriott International, permitindo que os hóspedes ganhem e resgatem pontos por suas estadias.

Para mais informação ou para reservar as suas próximas férias visite www.hideawayatroyalton.com

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 60 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência somente para adultos com refeições exclusivas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite: www.bluediamondresorts.com

Sobre a Hideaway at Royalton

Exemplo da elegância moderna e exclusiva, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência somente para adultos para aumentar a Convivência Cordial entre seus hóspedes. Vizinhas do Royalton Luxury Resorts, essas propriedades com tudo incluído, contam com um alto nível de privacidade e aprimorada qualidade do serviço em locais tropicais populares, incluindo México, República Dominicana, Jamaica e Santa Lúcia. Suas exclusivas instalações All-In Luxury® permitem que os hóspedes aproveitem as comodidades de categoria internacional, como o DreamBed™ artesanal da Royalton, o All-In Connectivity™, o Sports Event Guarantee™ e a categoria premium Diamond Club™.

Com suas refeições exclusivas e acomodações preferidas, aulas de fitness conduzidas por instrutores e tratamentos de spa, esses resorts somente para adultos com tudo incluído trazem um mundo de experiências para estimular conexões significativas no paraíso.

Para mais informações sobre o Hideaway at Royalton, visite www.royaltonresorts.com.

