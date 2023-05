Clean Motion AB delårsredogörelse januari-mars 2023

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för första kvartalet 2023. Bolaget redovisar en försäljning på 45 TSEK (419 TSEK) och ett rörelseresultat på -2 746 TSEK (-1 342 TSEK). Resultatförsämringen beror främst på att bolaget påbörjat nedskrivning av Zbee utveckling, utökad organisation samt ökade kostnader inom marknadsföring och försäljning. Bolaget presenterade också att kunden i Saudiarabien är NEOM.



Göran Folkesson, VD kommenterar;

”Bästa aktieägare, vi arbetar intensivt framåt med vårt nya trehjuliga solcellsdrivna fordon EVIG där inledande testproduktion har startat i Trollhättan. För några veckor sedan var jag själv på plats för att leverera EVIG till IDIADA utanför Barcelona, en global spelare inom fordonsindustrin gällande certifiering och testning. Just nu pågår där de slutförande rigida testerna för typgodkännande. Ett typgodkännande innebär att fordonet blir godkänt för trafik i hela EU (samt Norge, Schweiz och Storbritannien). Det är alltså en förutsättning för att produktion och leverans äntligen kan komma igång i Europa. Typgodkännnde öppnar upp möjligheter för oss att erbjuda EVIG på hela den europeiska marknaden.

Intresset är starkt i för vårt kostnadseffektiva fordon EVIG ute i Europa, vilket har resulterat i att vi har flera nya distributörer på väg in. Genom att vårt elfordon EVIG är utrustat med solceller på taket som i södra Europa kan räcka för hela dagsbehovet av el, minskar beroendet av externa laddningsinfrastrukturer och fossila bränslen. Detta innebär en mer hållbar och självförsörjande energilösning för transportsektorn. I Europa är infrastruktur för laddning ett hinder och, där har EVIG ett starkt övertag mot konkurrenterna. EVIG med solceller inräknat är i särklass ett av de mest energieffektiva transportfordonen i världen.

Vi har under våren säkrat engagemang i och drivit ett konsortium avseende enkla, modulära elfordon inom ramen för Horizon Europe, EU:s forskningsprogram. Vår del av budgeten är c:a 14 MSEK och besked förväntas under hösten, med start i december 2024. Clean motion som bolag och produkt bygger på stor egen nyutveckling och skapande av banbrytande teknik, vi ser därför stor vikt i deltagande och säkerställande av forskning och produktutveckling.

Bolaget har nått positionen där större kontrakt och upphandlingar får signifikant påverkan på vår verksamhet. Som tidigare kommunicerats har vi offererat en lösning för drygt 20 MSEK avseende Last Mile Delivery lösning till Saudiarabien. Jag kan idag avslöja att kunden är Neom och deras första delprojekt, ön Sindalah (https://www.neom.com/en-us/regions/sindalah) Vi har nu skrivit ett ramavtal och förväntar oss den första inköpsordern avseende anpassning och prototyp de närmaste dagarna på c:a 2,8 MSEK. Detta skall levereras under andra kvartalet och därefter är planen utökade leveranser under andra halvåret. Sindalah skall slå upp portarna i januari 2024. Neom projektet är en gigantisk satsning omfattande 500 miljarder dollar. Vi ser en fantastisk potential till ytterligare affärer i andra regioner av Neom projektet kommande år. Jag ser också att utvecklingen av trailer och rullvagnar kommer att möjliggöra ett ännu bättre erbjudande till andra kunder framöver.

Vi presenterade igår ett beslutsförslag till stämman som innefattar att vi utökar styrelsen och stärker kompetensen inom teknik, internationalisering samt snabbväxande organisationer. Sofia Haby och Joel Rozada föreslås som ordinarie ledamöter och Emma Rozada som suppleant för dessa två. Jag är mycket glad över detta tillskott av drivande entreprenörer där vi tillsammans delar en övertygelse om effektivare transporter.

Världen står inför en akut klimatkris, och transportsektorn är en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Att ställa om innan 2030 är avgörande för att vi ska nå de ambitiösa klimatmål som har satts upp. Vi har tidigare berättat om satsningen från EU-kommissionen där 100 städer skall vara klimatneutrala 2030. De svenska städerna som skall vara klimatneutrala år 2030 är Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå. Vi presenterade EVIG på Elfackmässan i Göteborg förra veckan, tillsammans med våra partners Bosch och Sortimo. Tillsammans visade vi upp en anpassad lösning för hantverkare med ett specialanpassat bagageutrymmet i EVIG med Sortimos hyllsystem och Bosch-verktyg. Responsen var överväldigande positiv och vi ser stor potential även på vår hemma marknad.

Efter årets inledande intensiva utvecklingsperiod ser vi nu ett skifte mot försäljning och vi kommer nu att ha en dramatisk ökning av omsättningen från och med andra kvartalet. Min ambition kvarstår sedan tidigare, jag siktar mot att nå vinst under del av året och stark tillväxt när vi går in i 2024.”

Rapporten i sin helhet bifogas.

Länk till Bolagets finansiella rapporter: https://www.cleanmotion.se/sv/investors/reports/1

Lerum, 2023-05-16

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson VD

Clean Motion AB

Tel: +46 735 320 273

Email: goran.folkesson@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-16 kl. 18:00 CET.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Bilaga