Capgemini SE: Assemblée Générale du 16 mai 2023

English French

Relations Presse :

Victoire Grux

Tél. : 06 04 52 16 55

victoire.grux@capgemini.com

Relations Investisseurs :

Vincent Biraud

Tél. : 01 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Assemblée Générale du 16 mai 2023

Paris, le 16 mai 2023 – L’Assemblée Générale des actionnaires de Capgemini SE, tenue ce jour au Pavillon Gabriel à Paris, a adopté l’ensemble des résolutions soumises au vote.

L’Assemblée Générale de la Société s’est réunie en présentiel tout en étant retransmise en direct sur le site internet de la Société.

Les actionnaires ont adopté la proposition de distribution d’un dividende de 3,25 euros par action au titre de l’exercice 2022, qui sera mis en paiement à partir du 1er juin 2023, avec une date de détachement du coupon fixée au 30 mai 2023.

En ce qui concerne la composition du Conseil d’Administration de la Société, Mme Xiaoqun Clever a fait part de son souhait de ne pas renouveler son mandat pour des raisons personnelles. Mme Tanja Rueckert a, quant à elle, décidé de se retirer du Conseil d'Administration suite à une évolution de ses responsabilités au sein de Bosch, avec effet à l'issue de l'Assemblée Générale du 16 mai 2023. Le Conseil d’Administration a remercié chaleureusement Mmes Clever et Rueckert pour leurs contributions respectives aux travaux du Conseil et de ses Comités durant leur mandat.

L’Assemblée Générale a approuvé la nomination de deux nouvelles administratrices :

Mme Megan Clarken 1 a été nommée membre du Conseil d’Administration pour une durée de quatre ans. De nationalité néo-zélandaise, Mme Megan Clarken est Chief Executive Officer d’une entreprise technologique mondiale. Tout au long de sa carrière, elle a acquis une solide expertise en matière de technologies, de données et de transformation numérique ainsi qu’une expérience dans les secteurs des médias et du commerce de détail. Elle apportera également au Conseil ses compétences en matière d’inclusion et de diversité ainsi que sa connaissance des marchés aux Etats-Unis et en Asie-Pacifique. Le Conseil a indiqué considérer Mme Clarken comme administratrice indépendante au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère ; Mme Ulrica Fearn 2 a été nommée membre du Conseil d’Administration pour une durée de quatre ans. De nationalité suédoise, Mme Ulrica Fearn a acquis tout au long de sa carrière une solide expérience financière dans le cadre de multiples postes au sein d’entreprises internationales majeures dans des secteurs qui s’appuient sur la technologie pour leur transformation durable (énergie, télécommunication, biens de consommation et commerce). Le Conseil a indiqué considérer Mme Fearn comme administratrice indépendante au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.

a été nommée membre du Conseil d’Administration pour une durée de quatre ans. De nationalité néo-zélandaise, Mme Megan Clarken est Chief Executive Officer d’une entreprise technologique mondiale. Tout au long de sa carrière, elle a acquis une solide expertise en matière de technologies, de données et de transformation numérique ainsi qu’une expérience dans les secteurs des médias et du commerce de détail. Elle apportera également au Conseil ses compétences en matière d’inclusion et de diversité ainsi que sa connaissance des marchés aux Etats-Unis et en Asie-Pacifique. Le Conseil a indiqué considérer Mme Clarken comme administratrice indépendante au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère ;

A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de Capgemini SE compte ainsi 15 administrateurs3, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il compte parmi ses membres 83 % d’administrateurs d’indépendants4, 40 % d’administrateurs ayant des profils internationaux et 42 % de femmes5. Cette composition reflète l’ambition renouvelée du Conseil d’enrichir la diversité de ses profils, notamment en termes d’internationalisation, et d’approfondir son expertise sectorielle.

L’Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Paul Hermelin, Président du Conseil, et à M. Aiman Ezzat, Directeur général. Le rapport sur la rémunération des mandataires sociaux ainsi que les différentes politiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs pour l’exercice 2023 ont également été approuvés.

Enfin, l’Assemblée Générale a exprimé un vote favorable sur l’ensemble des délégations financières consenties au Conseil d’Administration.

Le résultat détaillé des votes par résolution ainsi que la retransmission intégrale de l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site internet de la Société : https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblee-generale-2023/.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations prospectives. Ces informations peuvent comprendre des projections, des estimations, des hypothèses, des informations concernant des projets, des objectifs, des intentions et/ou des attentes portant sur des résultats financiers futurs, des évènements, des opérations, le développement de services et de produits futurs, ainsi que des informations relatives à des performances ou à des évènements futurs. Ces informations prospectives sont généralement reconnaissables à l’emploi des termes « s’attendre à », « anticiper », « penser que », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « pourrait », « devrait » ou à l’emploi de la forme négative de ces termes et à d’autres expressions de même nature. La direction de Capgemini considère actuellement que ces informations prospectives traduisent des attentes raisonnables ; la société alerte cependant les investisseurs sur le fait que ces informations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes (y compris, notamment, les risques identifiés dans le Document d’Enregistrement Universel de Capgemini, disponible sur le site internet de Capgemini), étant donné qu’elles ont trait à des évènements futurs et dépendent des circonstances futures dont la réalisation est incertaine et qui peuvent différer de ceux anticipés, souvent difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Capgemini. Les résultats et les évènements réels sont susceptibles de différer significativement, de ceux qui sont exprimés, impliqués ou projetés dans les informations prospectives. Les informations prospectives ne donnent aucune garantie de réalisation d’évènements ou de résultats futurs et n’ont pas cette vocation. Capgemini ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives sous réserve de ses obligations légales.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’instruments financiers au public et ne contient pas d’invitation ou d’incitation à investir dans des instruments financiers en France, aux États-Unis ou n’importe quel autre pays.

À PROPOS DE CAPGEMINI

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant près de 360 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros en 2022.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

ANNEXE 1

BIOGRAPHIES

Biographie de Mme Megan Clarken

Mme Megan Clarken est Chief Executive Officer de Criteo.

De nationalité néo-zélandaise, Mme Megan Clarken a occupé des postes de direction pour de grands éditeurs et fournisseurs de technologie en ligne en Australie, avant de rejoindre Nielsen en 2004. De 2004 à 2019, Mme Clarken y a occupé de nombreux postes de direction, tant au niveau commercial qu'au niveau de la direction des produits, notamment en tant que directrice commerciale de Nielsen Global Media et d’autres fonctions de gestion dans les régions Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Pendant les 15 années passées au sein de Nielsen Global Media, Mme Clarken a largement œuvré pour la diversité et l’inclusion.

Nommée Chief Executive Officer de Criteo S.A. le 25 novembre 2019, Mme Clarken siège au Conseil d’Administration de cette société depuis août 2020.

Biographie de Mme Ulrica Fearn

Depuis le 1er janvier 2023, Mme Ulrica Fearn est Directrice Financière du groupe Carlsberg.

Avant de rejoindre Carlsberg, elle occupait le poste de Directrice Financière d’Equinor, une société énergétique norvégienne majeure. Auparavant, elle était Directrice Financière de BT Plc., une entreprise de télécommunications britannique. Elle a débuté sa carrière au sein de Diageo, où elle a passé près de 20 ans à occuper divers postes de direction financière et d'autres postes de gestion en Europe, dans la région Asie-Pacifique et aux États-Unis.

De nationalité suédoise, Mme Fearn est titulaire d’une maîtrise en commerce et finance de l’Université de Halmstad (Suède).

ANNEXE 2

Composition du Conseil d’Administration de Capgemini SE et de ses comités à l’issue de l’Assemblée Générale du 16 mai 2023

Composition du Conseil :

Paul Hermelin – Président du Conseil d’Administration

Frédéric Oudéa – Administrateur Référent et Vice-Président

Megan Clarken

Aiman Ezzat – Directeur général

Ulrica Fearn

Maria Ferraro

Pierre Goulaieff – Administrateur représentant les salariés

Siân Herbert-Jones

Hervé Jeannin – Administrateur représentant les salariés

Belen Moscoso del Prado

Xavier Musca

Patrick Pouyanné

Olivier Roussat

Kurt Sievers

Lucia Sinapi Thomas – Administrateur représentant les salariés actionnaires

Le Conseil d’Administration a décidé de modifier la composition de ses comités comme suit :

Comité d’Audit et des Risques : Xavier Musca (Président), Ulrica Fearn, Maria Ferraro, Siân Herbert-Jones.

Comité des Rémunérations : Patrick Pouyanné (Président), Pierre Goulaieff, Belen Moscoso del Prado, Kurt Sievers, Lucia Sinapi-Thomas.

Comité Ethique et Gouvernance : Frédéric Oudéa (Président), Siân Herbert Jones, Xavier Musca, Patrick Pouyanné.

Comité Stratégie et RSE : Paul Hermelin (Président), Megan Clarken, Aiman Ezzat, Hervé Jeannin, Olivier Roussat, Kurt Sievers.

1 Biographie de Mme Megan Clarken en annexe.

2 Biographie de Mme Ulrica Fearn en annexe.

3 Voir la composition du Conseil d’Administration et de ses comités en annexe de ce communiqué

4 Les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF

5 Les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, conformément aux dispositions du Code de Commerce actuellement en vigueur





Pièce jointe