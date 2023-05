Exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 9 février 2023 par Bouygues Telecom

French English

Paris, le 16 mai 2023 – Bouygues Telecom rappelle que dans le contentieux sur les offres groupant smartphones et forfaits mobiles, il a été condamné à verser 308 millions d’euros de dommages et intérêts à Free Mobile par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 février 2023. Bouygues Telecom, qui estime avoir toujours œuvré dans le strict respect des règles applicables, a fait appel de ce jugement.

Bien que la validité de l’exécution provisoire soit fermement contestée par Bouygues Telecom devant les juridictions compétentes, Free Mobile a pris la décision de procéder à l’exécution forcée de la condamnation.

En conséquence, Bouygues Telecom a versé, ce jour, à Free Mobile la somme de 308 millions d’euros, majorée notamment des intérêts légaux demandés.

