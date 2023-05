EDEKA Kempken devient le premier épicier européen à adopter le couvercle EEASY Lid

French German

DAYTON, Ohio, 16 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consumer Convenience Technologies (CCT), entreprise à l'origine du EEASY Lid, a annoncé aujourd'hui qu'EDEKA Kempken lancera l'EEASY Lid dans certaines boutiques de Krefeld, en Allemagne, le 25 mai, apportant pour la première fois cette innovation en matière de couvercle de bocal aux clients européens.



Le couvercle breveté EEASY Lid de CCT est conçu pour aider les marques à offrir un niveau d'accessibilité sans précédent à leurs produits alimentaires en bocaux. L'EEASY Lid permet aux consommateurs d'évacuer l'air d'un bocal scellé sous vide en appuyant simplement sur un bouton situé sur le couvercle, ce qui réduit de jusqu'à 50 % le couple nécessaire pour le dévisser. L'EEASY Lid est aussi le premier couvercle de bocal à dévisser en aluminium au monde – une alternative plus viable et durable aux couvercles traditionnels en acier.

En tant qu'entreprise familiale avec des boutiques dans l'ensemble de Krefeld, EDEKA Kempken fournit des produits de haute qualité avec un niveau élevé de service à la clientèle. L'épicerie familiale met l'accent sur l'innovation, en intégrant les toutes dernières tendances et possibilités dans ses boutiques et produits.

Plus tard au cours du mois, le couvercle à dévisser EEASY Lid sera disponible sur la nouvelle saveur tomate-basilic de la marque de sauce pour pâtes de label interne privé d'EDEKA Kempken, offrant à ses clients un niveau supérieur d'accessibilité.

« Chez EDEKA, nous nous engageons à fournir à nos clients une variété de produits de haute qualité », a déclaré Heiner Kempken, président-directeur général des supermarchés EDEKA à Krefeld. « J'ai été rapidement convaincu que l'EEASY Lid de CCT était une grande innovation et une véritable aide pour de nombreuses personnes confrontées à l'ouverture de couvercles de bocaux. C'est pour cela que nous présentons ce nouveau couvercle dans nos boutiques. Nous sommes synonymes de qualité et d'innovation pour nos clients. »

En mars, Guglielmo's Sauce est devenue la première marque alimentaire à adopter l'EEASY Lid aux États-Unis, utilisant le couvercle à dévisser EEASY Lid sur sa gamme de sauces pour pâtes vendues dans plus de 250 épiceries. Désormais, l'EEASY Lid est disponible à l'achat à Krefeld.

« Notre mission permanente est de résoudre le problème, vieux de plusieurs décennies, de l'ouverture des couvercles de bocaux pour les consommateurs du monde entier », a commenté Brandon Bach, président de CCT. « Notre partenariat avec EDEKA Kempken nous permet d'apporter un niveau d'accessibilité sans précédent aux acheteurs allemands. Les consommateurs pourront ouvrir les couvercles de bocaux de leurs aliments favoris, peu importe leurs éventuels handicaps ou limitations physiques. »

L'EEASY Lid a été créé après qu'un cofondateur de l'entreprise a été abordé par une amie proche qui avait été opérée d'un cancer du sein. Ayant du mal à dévisser les bocaux, elle a demandé pourquoi on ne pourrait pas fabriquer des couvercles plus faciles à ouvrir. Après huit ans de recherche et de développement, l'EEASY Lid de CCT est la première innovation majeure dans le domaine des couvercles de bocaux en plus de sept décennies – et le seul à éliminer la difficulté d'ouverture d'un couvercle de bocal récalcitrant.

L'ouverture des produits en bocaux traditionnels des rayons de magasins requiert un couple de plus de 4,5 N m – certains allant même jusqu'à plus de 5,6 N m. Avec l'EEASY Lid, il ne faut en moyenne qu'un couple de 1 N m pour ouvrir un bocal.

CCT produit le couvercle à dévisser EEASY Lid de 63 mm dans son centre technologique de pointe de 1 500 m² au siège de la société à Dayton, dans l'Ohio. CCT a la capacité de produire environ 800 couvercles à dévisser en aluminium EEASY Lid par minute, soit plus de 250 millions par an.

Cliquez ici pour télécharger le kit de presse, qui comprend des images, recherches, vidéos et labels.

Pour plus d'informations sur CCT, veuillez consulter le site eeasylid.com.

Des EEASY Lids et des produits de démonstration sont disponibles sur demande.

À propos de Consumer Convenience Technologies

Consumer Convenience Technologies (CCT) est le fabricant de l'EEASY™ Lid, la première grande innovation en matière de couvercle de bocal en plus de 75 ans. La technologie brevetée à conception logicielle de la société rend l'ouverture d'un bocal scellé sous vide bien plus facile, consistant à appuyer simplement sur un bouton. L'EEASY Lid ouvre le marché aux 49 % des personnes qui n'ont pas la capacité physique nécessaire ou qui ont du mal à ouvrir des bocaux scellés sous vide. L'EEASY Lid est le premier couvercle de bocal à dévisser en aluminium au monde – plus viable et durable que les couvercles en acier traditionnels. CCT fait équipe avec l'entreprise allemande Trade Consult – un cabinet de vente et marketing axé sur l'industrie et les fabricants alimentaires – afin de coordonner l'exécution globale de l'EEASY Lid sur le marché européen. L'EEASY Lid est fabriqué dans le centre technologique de pointe de près de 1 500 m² de la société à son siège, situé à Dayton, dans l'Ohio.

Contact auprès des médias

Hannah Conley

Uproar PR pour CCT

Hconley@uproarpr.com

321-236-0102

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/251a9496-0f3f-4a3d-b925-f1d0a29bcf25/fr