TELUS fait l’acquisition d’actions supplémentaires de TELUS International dans le cadre d’une entente avec Baring Private Equity Asia

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (« TELUS ») a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive indirecte a conclu une convention d’achat avec une entité affiliée à Baring Private Equity Asia (« BPEA ») qui concerne l’acquisition par TELUS de 2,5 millions d’actions à droit de vote multiple (les « actions achetées ») du capital-actions de TELUS International (Cda) Inc. (« TELUS International ») auprès de BPEA. L’investissement d’aujourd’hui est conforme à notre entente entre actionnaires avec BPEA en vertu de laquelle TELUS a le droit de première offre d’acheter des actions à droit de vote multiple ou des actions à droit de vote subalterne de BPEA dans le cadre d’une transaction de vente pour un produit brut supérieur à 10,0 millions de dollars américains.



Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, a déclaré : « Après mûre réflexion, nous avons conclu une entente en vue d’acquérir des actions supplémentaires de TELUS International auprès de BPEA. Cet achat représente une occasion attrayante d’investir davantage dans TELUS International, démontrant notre confiance de longue date dans l’exécution opérationnelle et les perspectives financières de TELUS International axées sur la continuité de la croissance. En outre, cet investissement renforce le rôle important que joue TELUS International dans la stratégie de croissance mondiale de TELUS. En effet, avec TELUS comme client de référence, TELUS International permet à notre organisation d’atteindre l’excellence en matière de service à la clientèle et de renforcer notre stratégie de numérisation fondamentale. Cela comprend l’apport de solutions de premier plan en matière d’intelligence artificielle et de mise en œuvre numérique pour nos divisions de télécommuncations et aussi de TELUS Santé et TELUS Agriculture & Biens de consommation qui tirent parti des capacités de TELUS International pour le bénéfice d’autres marques mondiales. »

L’acquisition des actions achetées est réalisée conformément à la dispense pour contrats de gré à gré qui est prévue à l’article 4.2 de la Norme canadienne 62-104.

Les actions achetées représentent environ 1,3 % des actions à droit de vote multiple en circulation de TELUS International et environ 0,9 % de l’ensemble des actions en circulation. Les actions achetées sont acquises à un prix d’achat de 16,90 $ US par action achetée, ce qui représente une contrepartie globale de 42 250 000 $ US.

Avant la réalisation de l’achat, TELUS détenait un total de 149 504 019 d’actions à droit de vote multiple de TELUS International et de 1 438 013 d’actions à droit de vote subalterne, ce qui représente environ 74,8 % des actions à droit de vote multiple en circulation, 2,0 % des actions à droit de vote subalterne en circulation, 72,2 % des droits de vote en circulation rattachés à l’ensemble des actions de TELUS International et environ 55,2 % de l’ensemble des actions en circulation. Après la réalisation de l’achat, TELUS détiendra un total de 152 004 019 d’actions à droit de vote multiple et 1 438 013 d’actions à droit de vote subalterne. Une fois l’acquisition réalisée, les actions détenues par TELUS représenteront environ 56,1 % des actions en circulation de TELUS International, 2,0 % des actions à droit de vote subalterne en circulation, 76,0 % des actions à droit de vote multiple en circulation de TELUS International et 73,4 % des droits de vote en circulation de TELUS International. Les actions à droit de vote multiple de TELUS International peuvent être converties à tout moment en actions à droit de vote subalterne à raison d’une pour une.

TELUS a acquis les actions achetées à des fins d’investissement et pourrait ou non acheter ou vendre des actions à droit de vote multiple, des actions à droit de vote subalterne ou d’autres titres de TELUS International à l’avenir sur le marché libre ou dans le cadre d’opérations de gré à gré, selon la conjoncture du marché et d’autres facteurs. À l’heure actuelle, TELUS n’a aucun autre plan ni aucune autre intention en ce qui concerne son investissement dans TELUS International. Selon la conjoncture du marché, de l’économie et du secteur en général, la situation commerciale et financière de TELUS International et d’autres facteurs pertinents, TELUS pourrait établir d’autres plans ou intentions à tout moment en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments précités. Une copie de la déclaration selon le système d’alerte à déposer par TELUS en ce qui concerne l’acquisition sera accessible dans le profil de TELUS International sur SEDAR à www.sedar.com. Vous pouvez aussi communiquer avec Robert Mitchell (Relations avec les investisseurs de TELUS) au 1-800-667-4871 pour obtenir une copie de la déclaration. Le siège social et principal bureau administratif de TELUS International est situé à l’adresse suivante : 510 West Georgia Street, 7e étage, Vancouver (Colombie-Britannique), Canada V6B 0M3

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, à ses services de transmission de données et de la voix, à ses services IP et à ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des soins primaires et préventifs et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars et 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

Relations avec les investisseurs

Robert Mitchell

647-837-1606

ir@telus.com

Relations médiatiques

Steve Beisswanger

514-865-2787

Steve.Beisswanger@telus.com