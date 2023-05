Baltic Horizon Fond müüb Duetto I ja II büroohooned Vilniuses, Leedus

English Estonian

Baltic Horizon Fond allkirjastas lepingu ECRE IV (Lux) S.a.r.l.-ga 100% osaluse müügiks BH Duetto UAB-s, millele kuuluvad Duetto I ja II büroohooned Vilniuses, Leedus. Objektide müügihind on ligikaudu 37 miljonit eurot, mis on ligilähedane hoone viimasele hindamisele. Täpne müügihind arvutatakse tehingu lõpuleviimise kuupäeval, kuid müügihinda võidakse korrigeerida ka tehingu lõpuleviimise järgselt. Fond ostis büroohooned rahvusvaheliselt arendajalt aastatel 2017 ja 2019 ning selle perioodil teenitud IRR oli ligikaudu 13,7% ja omakapitali kordaja 1,8. Tehingust laekuvat raha plaanitakse kasutada peamiselt Fondi uute võlakirjade osaliseks tagasimaksmiseks ning investeeringuteks Fondi südalinnade varadesse. Tehing on plaanitud lõpule viia hiljemalt 12. juunil 2023.

„Me jätkame Baltic Horizon Fondi investeerimisstrateegia elluviimist. Reageerides majandustsüklitele ja arengule finantsturgudel, vähendame järkjärgult Fondi finantskohustusi ning suuname investeerimisfookuse Fondi portfelli kuuluvate unikaalsete objektide arengusse. Vilniuse ja Riia kesksetes multifunktsionaalsetes keskustes Europa ja Galerija Centrs viimase aasta jooksul ellu viidud uuendused ning kinnitatud arengustrateegiad tagavad nende investeerimisobjektide ja Fondi pikaajaliste eesmärkide täitmise,” kommenteeris fondijuht Tarmo Karotam.

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.



