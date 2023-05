FuturaSun devient un fabricant de cellules photovoltaïques et inaugure un pôle industriel de 10 GW

Dutch French Spanish Swedish

PADOUE, Italie, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FuturaSun a franchi une nouvelle étape cruciale dans l'intégration verticale de sa chaîne d'approvisionnement photovoltaïque : après la cérémonie de signature qui s'est tenue le 10 mai à Huai'an, l'entreprise rejoint les rangs des plus grands fabricants de cellules photovoltaïques au monde.

Le projet comprend la construction d'une giga-usine de 266 000 mètres carrés. L'investissement s'élèvera initialement à 150 millions d'euros et sera réalisé en deux phases. Sur une période de trois ans, une fois finalisée et opérationnelle, l’usine disposera d'une capacité de production annuelle de 10 GW de cellules solaires de type N, ultramodernes et à haut rendement, basées sur la technologie TOPCon.

Le processus de production, à partir du printemps 2024, sera hautement automatisé. Les cellules solaires ainsi produites deviendront une partie intégrante des modules de FuturaSun et approvisionneront à la fois ses giga-usines italiennes et chinoises. L'intégration verticale fournira une assurance qualité renforcée, une autonomie d'approvisionnement accrue ainsi qu’une meilleure capacité à faire face aux futures avancées techniques et technologiques.

« Il s'agit d'un projet extraordinaire et sans précédent avec lequel notre groupe italien se donne pour objectif d'entrer dans un secteur jusqu'ici dominé par de grands acteurs chinois. Il témoigne de notre capacité à atteindre de nouvelles frontières et à transformer des rêves apparemment impossibles en réalité. Aujourd'hui, FuturaSun consolide sa chaîne d'approvisionnement, assurant ainsi l'approvisionnement du composant principal du module – la cellule solaire – tout en respectant ses normes de qualité – non seulement pour nos usines chinoises mais aussi, et surtout, pour leurs homologues européens. En quelques années d'existence, nous nous sommes imposés comme une référence incontournable de l'industrie photovoltaïque, notamment dans le cadre des relations entre l’Europe et la Chine », précise Alessandro Barin, PDG et co-fondateur de FuturaSun.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de hauts responsables chinois et italiens. Zhu Haibo, secrétaire du Comité du Parti du district de Qingjiangpu, a exprimé sa gratitude pour l'attention et le soutien accordés à la région. Alessandra Palumbo, Consule générale adjointe du Consulat général d'Italie à Shanghaii, ainsi qu'Ermanno Vitali, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce italienne en Chine, ont félicité FuturaSun pour son engagement envers la recherche et le développement et la durabilité environnementale depuis ses débuts. Xu Ning, co-fondateur et directeur de l’exploitation de FuturaSun, a souligné l'excellente collaboration mise en place entre FuturaSun et le district de Qingjiangpu, laquelle apportera de nombreux avantages mutuels.

Ce projet ambitieux comptera comme une nouvelle réalisation marquante pour l’entreprise italienne dynamique qui poursuit son chemin de croissance et de consolidation industrielle en se positionnant parmi les géants de l'industrie photovoltaïque.

Pour la production de ses modules photovoltaïques, FuturaSun a établi sa première giga-usine à Taizhou en 2020, et développe actuellement une deuxième giga-usine parallèlement au siège asiatique de l’entreprise à Suzhou. Les deux installations sont situées dans le district photovoltaïque de la province du Jiangsu qui est le plus grand et le plus dynamique au monde.

