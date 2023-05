[Communiqué de presse iliad] Des résultats très solides au 1er trimestre malgré les tensions inflationnistes

French English

Communiqué de presse

Paris, le 17 mai 2023 à 08h00

Des résultats très solides au 1er trimestre malgré les tensions inflationnistes

Les performances du 1er trimestre 2023 viennent s’inscrire dans la lignée de l’année 2022, avec de très bons résultats commerciaux et une progression du chiffre d’affaires confirmant iliad comme leader européen1 en termes de croissance de ses ventes. Malgré un contexte économique sensiblement plus défavorable qu’au 1er trimestre 2022 et des investissements de croissance en hausse en France, la génération de free cash-flow opérationnel2 reste élevée et le levier financier s’améliore à 3,1x. Cette dynamique de croissance vient conforter le Groupe dans son ambition de bâtir un modèle vertueux alliant croissance profitable et durable.

La croissance organique pro forma3 du chiffre d’affaires Groupe, qui a atteint 2,2 milliards d’euros au 1er trimestre 2023, s’établit à 8,0%. Les ventes progressent de 7,6% en France, de 12,6% en Italie et de 7,3% en Pologne1.

En France, le Groupe continue d’afficher des belles performances commerciales : Free enregistre 172 000 nouveaux abonnés nets mobiles (dont 207 000 abonnés 4G/5G) et de 42 000 nouveaux abonnés nets haut et très haut débit (dont 212 000 sur la Fibre). Ces performances confirment la puissance de la marque Free, dont la singularité, en termes de rapport qualité prix, s’est encore renforcée ces derniers mois suite aux évolutions de prix affichées par nos concurrents.

En Italie, iliad Italia a recruté 282 000 nouveaux abonnés nets sur le Mobile et 22 000 nouveaux abonnés nets sur la Fibre au cours du 1er trimestre.

En Pologne, la transaction sur la Fiberco (« PSO ») a été finalisée le 31 mars 2023 et va permettre l’extension du marché adressable. Dans cette optique, au cours du 1er trimestre, Play a priorisé la commercialisation de ses offres Haut et Très Haut Débit sur le périmètre historique d’UPC et enregistré 28 000 recrutements nets d’abonnés sur le Fixe. Sur le Mobile, les recrutements nets d’abonnés s’affichent à un niveau élevé avec 69 000 nouveaux abonnés nets sur le 1er trimestre (1 000 au trimestre précédent et 68 000 au 3ème trimestre) porté par une bonne performance sur les abonnements postpayés (+76 000) et un ralentissement de la baisse en prépayé (-6 000).

L’EBITDAaL enregistre une croissance organique pro forma de 3,8% à 783 millions d’euros et chaque pays voit son EBITDAaL progresser sur 12 mois. Le ralentissement de la croissance de l’EBITDAaL est essentiellement dû à la très forte hausse des coûts d’énergie, et dans une moindre mesure à la hausse des charges de maintenance de nos réseaux qui accompagnent nos investissements de croissance. Le maintien du prix de nos offres mobiles en France et en Italie a pesé sur l’évolution de la rentabilité, mais nous restons convaincus des bénéfices à venir, tant sur la croissance du chiffre d’affaires que sur la rentabilité, de ce choix.

Les investissements du Groupe s’élèvent à 553 millions d’euros au 1er trimestre 2023, en hausse de 14% en organique pro forma. Cette croissance des investissements est essentiellement tirée par la France, avec la reconstitution de stocks de Freebox après les forts recrutements de nouveaux abonnés des derniers trimestres, dont une majorité en Fibre avec des Freebox de dernière génération.

Malgré l’impact de la hausse des coûts d’énergie sur l’EBITDAaL et la hausse des investissements de croissance en France et en Pologne, le free cash-flow opérationnel reste à un niveau satisfaisant au 1er trimestre à 229 millions d’euros, soit une baisse limitée à 20 millions d’euros sur 12 mois.

Depuis le début d’année, le Groupe a lancé plusieurs initiatives stratégiques afin de renforcer son potentiel de croissance à moyen et long terme. En France, nous avons annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans itrust, une société éditeur de technologies et société de services qui a développé ces 15 dernières années, grâce à ses équipes de R&D, une solution de cybersécurité unique basée sur l’intelligence artificielle. Cette prise de participation majoritaire vient accompagner le lancement par Free Pro de son offre Cyber XPR à destination des entreprises de toutes tailles. En Pologne, la finalisation de la transaction sur la Fiberco avec InfraVia constitue un tournant dans le développement du Groupe dans le pays. La mise en place de ce partenariat va dynamiser le marché de l’Internet Fixe en s’appuyant sur un modèle d’open access, offrant à tous les opérateurs un accès non discriminatoire au plus grand réseau Fibre de Pologne couvrant à terme la moitié des foyers polonais. Enfin, en Italie, le Groupe a lancé début mai sa 1ère offre mobile B2B, une offre disruptive qui va contribuer à couvrir les besoins en connectivité de toutes les entreprises du pays.

La structure financière du Groupe à fin mars 2023 s’améliore. Le levier financier s’établissait à 3,1x à fin mars 2023 contre 3.2x à fin décembre 2022, une baisse de 0,1x permise par le produit de cession des 50% dans PSO, notre Fiberco en Pologne et la croissance de l’EBITDaL sur les 12 derniers mois. Tous les besoins de financement à court et moyen terme du Groupe sont couverts.

Afin de poursuivre le déploiement de sa stratégie RSE, le Groupe a renforcé sa gouvernance en constituant fin 2022 un comité RSE au sein du Conseil d’Administration, composé de 3 membres dont 2 indépendants. Suite à la publication en octobre 2022 de notre plan de sobrité énergétique, nous avons par ailleurs présenté ce trimestre l’ensemble des bonnes pratiques d’économie circulaire mises en oeuvre en France afin de réduire notre impact carbone. En parallèle, la finalisation de notre projet de soumission en vue d’obtenir la validation par la SBTi de la trajectoire de réduction de nos émissions de CO 2 est en cours.

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « « le Groupe iliad récolte sur ce premier trimestre, et malgré un contexte difficile lié à l’inflation, les fruits de ses efforts passés. Dans nos trois pays d’implantation, nous consolidons nos positions de leader pour le recrutement de nouveaux abonnés. Et partout, nous sommes à l’offensive, pour préparer l’avenir, ouvrir de nouveaux marchés, notamment sur le segment à destination des entreprises qui doit devenir un puissant relai de croissance. Nous investissons dans les infrastructures et l’excellence technologique. Tout est mis en œuvre pour devenir l’opérateur européen le plus innovant. »

Principaux indicateurs opérationnels1 au 31.03.2023

France (chiffres en milliers sauf exceptions) T1 2023 T4 2022 Variation sur 3 mois Nombre d’abonnés mobiles 14 390 14 218 + 172 - Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 10 397 10 190 + 207 - Dont Forfait Voix 3 993 4 027 - 34 Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 7 222 7 180 + 42 - Dont Fibre 4 870 4 658 + 212 Taux d’adoption de la Fibre 67,4% 64,9% + 2,5 points Prises raccordables en Fibre (en millions) 32,5 31,3 +1,3 Nombre total d’abonnés France 21 612 21 398 + 214 T1 2023 T1 2022 Variation sur 12 mois ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €)1 34,4 33,5 +2,7% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €)1 11,8 11,4 +3,2% Italie (chiffres en milliers) T1 2023 T4 2022 Variation sur 3 mois Nombre d’abonnés mobile 9 849 9 567 + 282 Nombre d’abonnés fibre 131 109 + 22 Nombre total d’abonnés Italie 9 980 9 676 + 304 POLOGNE (chiffres en milliers sauf exceptions) T1 2023 T4 2022 Variation sur 3 mois Nombre d’abonnés mobiles actifs 12 832 12 763 + 69 - Dont Forfaits 9 060 8 984 + 76 - Dont Prépayés 3 773 3 779 - 6 Nombre d’abonnés fixes 2 046 2 018 + 28 Nombre total d’abonnés Pologne 14 878 14 781 + 97 T1 2023 T1 2022 Variation sur 12 mois ARPU Mobile facturé aux abonnés (en zlotys) 29,1 28,22 +3,2% GROUPE (chiffres en milliers) T1 2023 T4 2022 Variation sur 3 mois Nombre d’abonnés mobile 37 071 36 548 + 523 Nombre d’abonnés fixes 9 399 9 307 + 92 NOMBRE TOTAL D’ABONNES 46 471 45 855 + 615

1 Voir glossaire

2 Chiffres T1 2022 ajusté pro forma avec UPC Polska



Chiffre d'affaires 1er trimestre 2023

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021.

En millions d’euros T1 2023 T1 2022 Variation % Chiffre d’affaires consolidé 2 186 1 934 +13,0% Chiffre d’affaires services Groupe(1) 2 018 1 802 +12,0% Chiffre d’affaires équipements Groupe 172 136 +26,4% Eliminations Groupe -3 -3 +84,4% Chiffre d’affaires – France 1 442 1 339 +7,6% - Services 1 374 1 289 +6,6% - Equipements 67 51 +31,6% - Eliminations -2 -1 +25,1% Chiffre d’affaires – Italie 241 214 +12,6% - Services 239 212 +12,4% - Equipements 3 2 +52,1% Chiffre d’affaires – Pologne2 507 384 +32,1% - Services 405 301 +34,7% - Equipements 102 83 +22,7%

(1) Avant éliminations (2) EUR/PLN: 4,68935 au T1 2023 et 4,62299 au T1 2022

Principaux indicateurs financiers du 1er trimestre 2023

En millions d’euros T1 2023 T1 2022 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 2 186 1 934 +13,0% France 1 442 1 339 +7,6% Italie 241 214 +12,6% Pologne 507 384 +32,1% Eliminations -3 -2 +22,9% EBITDAaL Groupe 783 714 +9,6% France 498 493 +0,9% Italie 64 40 +61,1% Pologne 221 181 +22,0% Capex Groupe1 553 465 +19,0% France 442 332 +33,3% Italie 59 94 -36,9% Pologne 52 40 +30,6% Free Cash Flow Opérationnel (EBITDAaL moins Capex) 229 249 -7,9% France 55 162 -65,8% Italie 5 -54 -108,8% Pologne 169 142 +19,6% Résultat net 59 477 -87,6% 31/03/2023 31/12/2022 Variation Endettement net 10,614 10,815 (201) LTM2 EBITDAaL 3,372 3,346 25 Ratio d’endettement (LTM EBITDAaL) 3.1x 3.2x -0.1x

EUR/PLN: 4,68935 au T1 2023 et 4,62299 au T1 2022





(1) Hors fréquences (2) LTM : Last Twelve Months (12 derniers mois) et incluant UPC Polska

Compte de résultats - T1 2023 et T1 2022

En million d’euros T1 2023 T1 2022 Variation (%) Chiffre d’affaires 2 186 1 934 +13,0% Achats consommés 612 589 +3,9% Charges de personnel 153 135 +13,6% Charges externes 382 279 +37,3% Impôts et taxes 99 89 +11,4% Dotations aux provisions 27 24 +12,5% Autres produits et charges d’exploitation 66 88 -24,5% Dotation aux amortissements des droits d’utilisation 197 193 +1,8% EBITDAaL 783 714 +9,6% Marge d’EBITDAaL 35,8% 36,9% -1,1 pt Charges sur avantages de personnel 9 8 +8,3% Dotations aux amortissements 495 443 +11,8% Résultat opérationnel courant 279 264 +5,9% Autres produits et charges opérationnels 11 326 NM Résultat opérationnel 268 590 -54,5% Charges d’intérêts 127 46 +175,3% Autres produits et charges financiers 13 3 Ns Intérêts sur dettes locatives 57 51 +11,9% Charges d’impôt 24 54 -55,8% Résultat des sociétés mises en équivalence 12 35 -64,9% RESULTAT NET CONSOLIDE 59 477 -87,6%

Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre TV Box ou une offre Haut et Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.

Taux d'adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d'abonnés FTTH et le nombre d'abonnés Haut et Très Haut Débit.

1 Parmi le top 15 des opérateurs télécoms européens – estimation interne sur les comptes publiés par les opérateurs

2 EBITDAaL moins investissements nets hors fréquences

3 A périmètre et taux de change constants

