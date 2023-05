OTC Markets Group Menyambut Techtronic Industries Co. Ltd. ke Pasar OTCQX

Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

NEW YORK, May 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operator pasar teregulasi untuk perdagangan 12.000 sekuritas AS dan internasional, hari ini mengumumkan Techtronic Industries Co. Ltd. (Bursa Efek Hong Kong: 669; OTCQX: TTNDY, TTNDF), pemimpin global dalam Perkakas Profesional Tanpa Kabel, Perkakas Do-It-Yourself (DIY dan Peralatan Listrik Luar Ruangan telah memenuhi syarat untuk diperdagangkan di OTCQX® Best Market, sebelumnya trading di pasar Pink®. Saham biasa TTI akan tetap ditradingkan di Bursa Efek Hong Kong Limited (SEHK) dengan kode saham: 669



Saham Techtronic Industries Co. Ltd. mulai diperdagangkan hari ini di Pasar OTCQX dengan simbol “TTNDY” dan “TTNDF.” Para investor AS dapat menemukan pengungkapan keuangan terkini dan kutipan Level 2 Waktu Nyata untuk perusahaan di www.otcmarkets.com.

Meng-upgrade ke Pasar OTCQX merupakan langkah penting bagi perusahaan yang ingin menghadirkan perdagangan yang transparan bagi para investor AS. Bagi perusahaan yang terdaftar di bursa internasional yang memenuhi syarat, standar pasar yang ramping memungkinkan mereka untuk memanfaatkan pelaporan pasar dalam negerinya agar informasi mereka dapat tersedia di AS Untuk memenuhi syarat di Pasar OTCQX, perusahaan harus memenuhi standar keuangan yang tinggi, mengikuti praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang sekuritas yang berlaku.

Joseph Galli, CEO TTI, mengatakan, “Kami sangat senang dapat memulai perdagangan di pasar OTCQX. Hong Kong tetap menjadi tempat pencatatan saham utama TTI di bursa, namun perkembangan baru ini akan menambah likuiditas yang lebih besar untuk saham biasa dan program ADR kami, sekaligus membuat saham ini lebih mudah diakses oleh komunitas investasi global yang lebih luas.”

Securities Law USA, PLLC yang bertindak sebagai sponsor OTCQX perusahaan.

Tentang Techtronic Industries Co. Ltd.

Didirikan pada tahun 1985 dan terdaftar di Bursa Efek Hong Kong Limited pada tahun 1990, TTI adalah pemimpin dunia dalam teknologi nirkabel yang mencakup Perkakas Listrik, Peralatan Listrik Luar Ruang, Produk Perawatan Lantai dan Pembersih untuk pengguna konsumen, profesional, dan pabrik di industri rumah tangga, konstruksi, pemeliharaan, perusahaan, dan infrastruktur. Perusahaan memiliki fondasi yang dibangun di atas empat penggerak strategis – Merek yang Kuat, Produk yang Inovatif, Karyawan yang Luar Biasa, dan Keunggulan Operasional - yang mencerminkan visi jangka panjang yang luas untuk memajukan teknologi nirkabel. Strategi pertumbuhan global dalam mengejar inovasi produk tanpa henti telah membawa TTI menjadi industri yang terdepan di kelasnya. Portofolio merek TTI yang kuat meliputi perkakas listrik MILWAUKEE, RYOBI dan AEG, aksesori, perkakas tangan dan produk luar ruangan, produk tata letak dan pengukur EMPIRE, serta produk perawatan dan pembersih lantai HOOVER, VAX, DIRT DEVIL, dan ORECK.

Tentang OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) mengoperasikan pasar teregulasi untuk memperdagangkan 12.000 sekuritas AS dan internasional. Standar pengungkapan berbasis data kami menjadi fondasi bagi ketiga pasar publik kami: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market dan Pink® Open Market.

Sistem Trading Alternatif (ATS) OTC Link® kami menyediakan infrastruktur pasar penting yang diandalkan oleh para pialang untuk memfasilitasi trading. Model inovatif kami menawarkan akses kepada perusahaan-perusahaan yang lebih efisien ke pasar keuangan AS.

OTC Link ATS, OTC Link ECN, dan OTC Link NQB masing-masing merupakan ATS yang diatur oleh SEC, dioperasikan oleh OTC Link LLC, pialang yang terdaftar di FINRA dan SEC, anggota SIPC.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami menciptakan pasar yang lebih berwawasan dan lebih efisien, kunjungi www.otcmarkets.com .

