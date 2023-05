OTC Markets Group, Techtronic Industries Co. Ltd.의 OTCQX Market 거래 자격 획득 발표

Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

뉴욕, May 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1만2000여개의 미국 및 해외 증권 거래를 위한 규제 시장을 운영하는 OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM)는 전동 공구, 액세서리, 수공구, 옥외 전력 장비, DIY와 전문가, 산업용 사용자를 위한 바닥 관리 및 청소 제품 분야 글로벌 리더인 Techtronic Industries Co. Ltd. (Hong Kong Stock Exchange: 669; OTCQX: TTNDY, TTNDF)가 OTCQX® Best Market 거래 자격을 획득했다고 발표했다. Techtronic Industries는 기존에 Pink® 시장에서 거래되었다. TTI의 보통주는 홍콩증권거래소(SEHK)에서 계속 거래되며 stock code는 669다.



Techtronic Industries Co. Ltd.는 오늘부터 OTCQX Market에서 “TTNDY”와 “TTNDF”라는 거래명으로 거래를 시작했다. 미국 투자자들은 www.otcmarkets.com 에서 이 회사가 공시한 최신 재무자료와 Real-Time Level 2 호가 정보를 확인할 수 있다.

OTCQX Market으로의 거래 자격 업그레이드는 미국 투자자들에게 투명한 거래를 제공하고자 하는 기업을 위한 중요한 단계다. 시장 표준 간소화를 통해 해외 적격 거래소 상장사는 자국 내 시장 보고 기능을 활용, 미국 내에서 회사 정보를 공개할 수 있다. OTCQX Market 거래 자격 획득을 위해 해당 기업은 높은 수준의 재무 기준을 충족하고 베스트 프랙티스 기업 거버넌스를 따르며 관련 증권법을 준수해야 한다.

TTI CEO인 Joseph Galli는 “OTCQX 시장에서 거래를 시작하게 되어 기쁘게 생각한다. TTI의 상장주 주거래소 등록지는 여전히 홍콩이다. 다만, 이번 자격 획득을 통해 당사의 보통주와 ADR(미국 주식 예탁증서) 프로그램에 대한 유동성이 확대되는 한편, 더욱 광범위한 글로벌 투자 커뮤니티가 보다 손쉽게 당사 주식에 투자할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

TTI의 거래 자격 획득에는 Securities Law USA, PLLC가 OTCQX 스폰서사로 참여했다.

Techtronic Industries Co. Ltd. 개요

1985년에 창립되어 1990년 홍콩증권거래소에 상장된 TTI는 가정, 건설, 유지 보수, 산업용 및 인프라 산업의 소비자, 전문가, 업계 사용자를 위한 전동 공구, 옥외 전력 장비, 바닥 관리 및 청소 제품용 무선 기술 분야 세계적 기업이다. 당사는 강력한 브랜드, 혁신 제품, 우수한 인력, 운영 우수성 등 4대 전략을 토대로 무선 기술 발전을 위한 장기적, 확장적 목표 달성을 위해 노력하고 있다. TTI는 끊임없는 제품 혁신을 추구하는 글로벌 성장 전략을 통해 업계 선봉을 지켜 왔다. TTI가 자랑하는 브랜드 포트폴리오에는 MILWAUKEE, RYOBI 및 AEG 전동 공구, 액세서리, 수작업 공구, 아웃도어 제품, EMPIRE 레이아웃 및 계량 제품, HOOVER, VAX, DIRT DEVIL, ORECK 바닥 관리 및 청소 제품이 있다.

OTC Markets Group Inc. 개요

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM)은 1만2000여개의 미국 및 해외 증권 거래를 위한 규제 시장을 운영한다. 당사의 데이터 기반 공시 표준은 OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, Pink® Open Market 등 3곳의 공적시장의 근간을 이루고 있다.

당사의 OTC Link® Alternative Trading Systems (ATS)는 증권 중개사들이 거래를 원활하게 하기 위해 의존하는 중요한 시장 인프라를 제공한다. 당사의 혁신적인 모델은 기업들이 미국 금융 시장에 보다 효율적으로 접근할 수 있도록 한다.

OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB는 SEC의 규제를 받는 ATS이며 FINRA 및 SEC에 등록된 중개사이자 SIPC 회원사인 OTC Link LLC가 운영한다.

정보 제공 및 효율적 시장 형성을 위한 자사의 노력은 www.otcmarkets.com 에서 확인할 수 있다.

언론 연락처:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com