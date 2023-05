OTC Marketus Group欢迎创科实业有限公司 加入OTCQX市场

Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

纽约, May 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为12000种美国和国际证券交易受规管市场的运营商, OTC Markets Group Inc. (OTCQX代码:OTCM)今日宣布, 创科实业有限公司 (香港交易所代码:669;OTCQX代码:TTNDY、TTNDF)已获得OTCQX® Best Market交易资格。创科实业有限公司此前在Pink®(粉单)市场交易,是无绳专业工具、DIY工具和户外动力设备领域的全球领先企业。创科实业的普通股将继续在香港联合交易所有限公司(SEHK)交易,股票代码为669



创科实业有限公司 今天开始在OTCQX市场交易,代码为“TTNDY”和“TTNDF”。美国投资者可以通过 www.otcmarkets.com 找到该公司当前的财务披露和实时二级报价。

升级到OTCQX市场对于寻求为其美国投资者提供透明交易的公司来说是重要一步。对于在合格国际交易所上市的公司,简化的市场标准使其能够利用各自的本国市场报告在美国提供信息。为获得进入OTCQX市场的资格,公司必须达到较高的财务标准,遵循最佳实践公司治理,并证明其遵守适用的证券法律。

创科实业首席执行官Joseph Galli先生表示:"我们很高兴在OTCQX市场开始交易。香港仍然是创科实业的主要上市地点,但此次的新发展将为我们的普通股和我们的美国存托凭证(ADR)计划增加更多流动性,同时为更广大的全球投资界拓宽投资本公司股票的渠道。”

Securities Law USA, PLLC是该公司的OTCQX上市保荐机构。

关于创科实业有限公司

创科实业成立于1985年,于1990年在香港联合交易所有限公司上市,是全球领先的无绳技术公司,产品涵盖电动工具、户外电动设备、地板护理和清洁产品,服务于家庭、建筑、维修、工业和基础设施行业的消费者、专业人员和工业用户。公司的业务基础建立在四个战略驱动因素之上:强大的品牌、创新的产品、出色的人才和卓越的运营,反映了推进无绳技术的长期扩张愿景。坚持不懈追求产品创新的全球发展战略使创科实业走在了行业的前列。创科实业强大的品牌组合包括MILWAUKEE、RYOBI和AEG电动工具、配件、手动工具和户外产品,EMPIRE布局和测量产品,以及HOOVER、VAX、DIRT DEVIL和ORECK地板护理和清洁产品。

关于OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX代码: OTCM)运营着12000种美国和国际证券交易的受监管市场。我们的数据驱动型披露标准构成了我们三个公开市场的基础:OTCQX® Best Market、OTCQB® Venture Market和Pink® Open Market。

我们的OTC Link® 另类交易系统(ATS)提供了经纪自营商促成交易所需的关键市场基础设施。我们的创新模式为广大企业提供了进入美国金融市场的更有效渠道。

OTC Link ATS、OTC Link ECN和OTC Link NQB都是受证券交易委员会监管的ATS,由FINRA和证券交易委员会注册经纪自营商、SIPC成员OTC Link LLC运营。

如需详细了解我们如何创建资讯渠道更丰富、效率更高的市场,请访问 www.otcmarkets.com 。

订阅OTC Markets简讯