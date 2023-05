OTC Markets Group 歡迎 Techtronic Industries Co. Ltd. 於 OTCQX 市場上市

Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

紐約, May 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是一家供 12,000 種美國和國際證券交易的受規管市場的營辦商。該公司於今日宣佈 Techtronic Industries Co. Ltd. (香港交易所股份代號:669;OTCQX:TTNDY, TTNDF)已獲得在 OTCQX® Best Market 上交易的資格。Techtronic Industries 是一家致力於無線專業工具、DIY 工具和戶外動力設備的全球領先企業,此前在 Pink® 市場進行交易。該公司(以下簡稱 TTI)的普通股將繼續在香港聯合交易所 (SEHK) 進行交易,代號為:669。



Techtronic Industries Co. Ltd. 於今日開始在 OTCQX 市場上交易,代號為「TTNDY」和「TTNDF」。美國投資者可透過 www.otcmarkets.com 查閱該公司的當前財務披露和 Level 2 實時行情。

升級至 OTCQX 市場對致力於為美國投資者提供透明交易的企業來說邁出了至關重要的一步。對於在合格的國際交易所上市的公司來說,簡化的市場標準使他們能夠利用本地市場報告為美國投資者提供相關資訊。要獲取在 OTCQX 市場交易的資格,公司必須達到高財務標準,遵循最佳的企業治理實踐,並證明遵守適用的證券法律。

TTI 的行政總裁 Joseph Galli 表示:「我們很高興公司開始在 OTCQX 市場進行交易。香港仍然是 TTI 的主要證券上市地,但上述新進展將為我們的普通股和美國預託證券 (ADR) 計劃帶來更大的流動性,同時讓公司的股票更容易面向廣大全球投資者。」

Securities Law USA, PLLC 擔任該公司的 OTCQX 贊助商。

關於 Techtronic Industries Co. Ltd.

TTI 成立於 1985 年,並於 1990 年在香港聯合交易所上市,是無線技術領域的世界領導企業,產品涵蓋電動工具、戶外動力設備、地板護理和清潔產品,專為消費者、專業人士和工業用家提供家居裝修、建造業、維修保養、工業和基建業解決方案。該公司以四大策略驅動因素為基礎,即強勁品牌、創新產品、優秀人才及卓越營運,體現了其長遠的擴張願景,致力於推動無線技術的發展。不懈追求產品創新的全球增長策略使 TTI 始終走在行業的前列。TTI 旗下的強大品牌組合包括 MILWAUKEE、RYOBI 和 AEG 電動工具、配件、手動工具和戶外產品,EMPIRE 佈局和測量產品,以及 HOOVER、VAX、DIRT DEVIL 和 ORECK 地板護理和清潔產品。

關於 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是一家供 12,000 種美國和國際證券進行交易的受規管市場的營辦商。我們以數據為驅動的披露標準構成了我們三大公開市場的基礎:OTCQX® Best Market、OTCQB® Venture Market 和 Pink® Open Market。

我們的 OTC Link® 另類交易系統 (ATS) 提供了重要的市場基礎設施,經紀交易商可以藉此來促進交易。我們的創新模式為企業進入美國金融市場提供了更高效的途徑。

OTC Link ATS、OTC Link ECN 和 OTC Link NQB 均是受美國證券交易委員會 (SEC) 監管的 ATS,由 OTC Link LLC 營運,該公司是經美國金融業監管局 (FINRA) 和 SEC 註冊的經紀交易商,亦是 SIPC 的成員。

欲了解更多關於我們如何建立更全面、更高效的市場的資訊,請造訪 www.otcmarkets.com 。

