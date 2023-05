Tuomas Laitinen on nimitetty SATOn aluejohtajaksi Tampereelle

English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 17.5.2023 klo 12.15











KTM Tuomas Laitinen on nimitetty SATOn aluejohtajaksi Tampereen alueelle 20.3.2023 alkaen.



Tuomas Laitinen on vastannut SATOn asuntoliiketoiminnan johtamisesta Tampereen alueella 20.3.2023 alkaen. Hän raportoi tehtävässään asuntoliiketoiminnasta vastaavalle liiketoimintajohtaja Elina Vaurasalolle. Laitinen on aiemmin työskennellyt myynnin johtamis- ja kehittämistehtävissä Kone Hissit Oy:llä ja L&T:llä.



”On ollut hienoa päästä aloittamaan SATOssa, jossa on valtava kiinteistöalan osaaminen ja mahtavia ihmisiä töissä. Tuon mukanani SATOon ihmisläheistä, sparraavaa johtamista sekä laatikon ulkopuolista ajattelua. Olen todella innostunut päästessäni tuomaan osaamistani myös myynnin kehittämiseen, josta minulla on vahva kokemus”, SATOn Tampereen aluejohtaja Tuomas Laitinen kertoo.



”Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki ja se kasvaa muuttovoiton ansiosta vuosittain merkittävästi. Vuokramarkkinat ovat haasteellisessa vaiheessa ja kilpailu on kovaa vuokranantajien kesken myös Tampereella. Uskon kuitenkin, että pystymme SATOn ainutlaatuisen ja osaavan asumisen ammattilaisista koostuvan tiimin avulla tarjoamaan asiakkaille alan parhaan asiakaskokemuksen ja siksi katson tulevaisuuteen luottavaisena”, Laitinen jatkaa.



CV Tuomas Laitinen



Koulutus KTM, yritysten ympäristöjohtaminen

Aikaisempi työkokemus

Kone Hissit Oy, myyntijohtaja 2018−2023

Lassila & Tikanoja Oyj, myyntipäällikkö 2012−2018, myyntineuvottelija 2008−2012



Lisätietoja:



SATO Oyj, Tampereen aluejohtaja Tuomas Laitinen, puh. 0201 344 331, tuomas.laitinen@sato.fi





SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.



SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi