ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 17.5.2023 KLO 13.30

Sari Ek-Petroff nimitetty Enento Groupin HR-johtajaksi

Enento Group Oyj:n hallitus on tänään nimittänyt Sari Ek-Petroffin Enento Groupin HR-johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Ek-Petroff on toiminut väliaikaisena henkilöstöjohtajana 1.4.2023 alkaen ja hän aloittaa virallisesti vakinaisessa tehtävässä 1.6.2023. Hän raportoi edelleen toimitusjohtaja Jeanette Jägerille.

Ek-Petroff on työskennellyt konsernissa toukokuusta 2022 lähtien, jolloin hän aloitti konsernin osaamisen kehittämisestä ja Suomen HR-toiminnoista vastaavana päällikkönä.

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 421 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.