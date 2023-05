Selskabsmeddelelse nr. 13/2023

Holbæk, den 17. maj 2023





Sparekassen Sjælland-Fyn A/S udsteder hybrid kernekapital (AT1)

Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 12/2023 af 16. maj 2023 meddeles det, at Sparekassen Sjælland-Fyn A/S med valørdato den 30. maj 2023 udsteder hybrid kernekapital for DKK 230 mio.

Udstedelsen har uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse den 30. november 2028. Udstedelsen forrentes med CIBOR 6 plus et tillæg på 6,75 %.





Lars Petersson Jakob Andersson

Adm. direktør Bestyrelsesformand





Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

