Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion verleent goedkeuring aan herbenoemingen RvB en RvC en aan dividend

English Dutch

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion, die op 17 mei 2023 werd gehouden, heeft haar goedkeuring verleend aan de herbenoeming van Mathieu Vrijsen en Liz Doherty tot lid van de Raad van Commissarissen. Olivier Rigaud werd herbenoemd als CEO en diens overeenkomst van opdracht werd verlengd met nog eens 4 jaar (mei 2023 – mei 2027).

Tijdens de aandeelhoudersvergadering werd het voorgestelde dividend van € 0,56 per gewoon aandeel over boekjaar 2022 eveneens goedgekeurd.

Het dividend wordt in contanten uitgekeerd en is in beginsel onderhevig aan 15% dividendbelasting.

Bijlage