COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: L’UNE DES PLUS CÉLÈBRES LICENCES ARRIVE CETTE ANNÉE DANS LE CATALOGUE NACON

L’UNE DES PLUS CÉLÈBRES LICENCES ARRIVE CETTE ANNÉE DANS LE CATALOGUE NACON

Lesquin, le 17 mai 2023 – NACON a le plaisir d’annoncer la signature d’un accord avec Jumpgate AB et Les Editions Albert René pour l’édition et la distribution du jeu Astérix & Obélix : Heroes. Développé par le studio de Jumpgate gameXcite, le jeu sera disponible sur PC et consoles y compris Nintendo SwitchTM, en septembre 2023.

La licence mondialement connue était jusqu’ici manquante dans le catalogue de l’éditeur expert de jeux à licence. NACON est donc ravi de compter cette dernière parmi ses sorties 2023.

Depuis plus de 60 ans, l’univers d’Astérix ravit les fans de tous les pays et de tous les âges. C’est également l’ambition de Astérix & Obélix : Heroes, un jeu pensé pour être accessible à tous, y compris aux gamers grâce à son concept inédit dans l’univers des fameux Gaulois.

Astérix & Obélix : Heroes est un jeu de cartes aux mécaniques RPG dans lequel le joueur est amené à collectionner ses héros gaulois préférés pour ensuite préparer son attaque contre les Romains. Tout au long de l’aventure, le joueur gagne de nouvelles cartes aux performances uniques, participe à des challenges ou des événements accessibles en se déplaçant sur une carte. Les fans de la licence retrouveront les lieux, les personnages et la direction artistique emblématiques des aventures d’Astérix.

« Nous travaillons étroitement avec Jumpgate AB sur différents projets. Nous sommes ravis de collaborer sur celui-ci, qui s’adresse à des millions de fans à travers le monde et à toutes les générations » déclare Alain Falc, Président Directeur Général de NACON.

« Astérix & Obélix: Heroes est le projet basé sur la licence Astérix le plus aboutit que nous ayons developpé jusqu’ici. Grâce aux heures de combat et de collecte de cartes qu’il propose, c’est le jeu parfait pour plaire aux joueurs sur consoles et PC!” explique Harald Riegler, CEO of Jumpgate AB.

