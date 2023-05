DIAGNOS et IRIS, Le Groupe Visuel renforcent leur partenariat avec le lancement de « IRIS-ai propulsé par DIAGNOS »

BROSSARD, Québec, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS Inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, a le plaisir d'annoncer le lancement de « IRIS-ai propulsé par DIAGNOS » par IRIS, Le Groupe Visuel, en partenariat avec DIAGNOS.









Depuis plus de deux ans, IRIS et DIAGNOS entretiennent un partenariat solide qui réunit une avancée technologique importante et une expérience clinique de première ligne pour améliorer la prise en charge des patients par une détection précoce et un suivi de diverses maladies oculaires. À travers une démarche menée par l'entraînement des algorithmes de DIAGNOS, et avec l'aide des annotations de 30 optométristes d'IRIS, 14 000 patients à travers le Québec ont été dépistés, créant ainsi une banque de données représentative de la population québécoise avec des images de patients de part et d'autre de la province.

« Chez IRIS, nous croyons que notre engagement à offrir le meilleur service en optométrie à nos patients passe par un engagement sans faille envers l'innovation et la recherche. Nous sommes fiers d'investir non seulement des ressources financières importantes, mais aussi notre expertise humaine, pour rester à l'avant-garde de notre domaine et continuer à offrir des soins optométriques de première qualité. », explique Éric Babin, Président de IRIS.

Dans le cadre du programme INVEST-AI du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, les partenaires ont soumis un projet pilote en 2020, qui a été suivi d'une subvention un an plus tard pour adapter les technologies d'IA dans un contexte commercial. Les optométristes d'IRIS participant au projet ont pu apporter leur expertise clinique en validant les analyses des algorithmes, assurant ainsi leur pertinence et précision.

« Il était important pour nous de collaborer avec un partenaire qui, non seulement accorde de l'importance à une démarche scientifique précise et rigoureuse, mais qui propose le projet d'un outil qui garantit l'éthique et la transparence à tous les niveaux en promouvant un support additionnel aux optométristes partout dans la province. », ajoute André Larente, Président de DIAGNOS.

IRIS-ia est présentement en phase de déploiement au Québec et sera progressivement introduite dans le reste des 150 cliniques du Canada.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites Web www.diagnos.com et www.sedar.com.

À propose de IRIS

IRIS a été fondée en 1990 au Québec. Depuis ce temps, IRIS est devenu le plus grand réseau d'optométristes, d'opticiens et d'ophtalmologistes opérant sous la même bannière à travers le Canada. Les emplacements de la société combinent optométrie clinique et vente au détail optique pour fournir un concept unique et un engagement à offrir des produits et services de qualité supérieure dans le domaine des soins oculaires.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Web www.iris.ca et sur leur page LinkedIn.

