Konica Minolta conserve son titre de « leader » dans le portrait mondial de la sécurité de l’impression 2023 de Quocirca

MISSISSAUGA (Ontario), 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ) est fière d’annoncer qu’elle est encore une fois nommée « leader » de la sécurité de l’impression par Quocirca. Ce sont sa robuste sécurité des appareils et des logiciels ainsi que son approche englobante procurant un service complet de cybersécurité qui lui ont valu ce titre, des forces qui sont d’ailleurs citées dans le rapport de la société de recherche The Print Security Landscape, 2023 – Securing the print infrastructure amidst a growing threat landscape.



En qualifiant Konica Minolta de leader, Quocirca reconnaît la solide vision stratégique de l’entreprise et son offre bien garnie de produits et services pour la sécurité de l’impression. Un groupe trié sur le volet de fournisseurs a reçu cette désignation pour leur investissement considérable dans leur portefeuille et leur infrastructure d’appareils, de solutions et de services.

Société mondiale de recherche et de renseignements sur le marché, Quocirca se spécialise dans la convergence de l’impression et des technologies numériques dans le milieu de travail de demain. Dans son plus récent rapport, elle souligne la multiplication continue des incidents de cybersécurité et la dépendance maintenue à l’impression, ce qui nécessite une protection robuste (en moyenne, 27 % des incidents de sécurité touchant aux TI sont attribuables aux documents papier). Cela dit, selon les résultats d’une étude publiée dans le rapport, les organisations peinent à répondre aux exigences de sécurité. Résultat : 61 % des organisations sondées ont perdu des données dans la dernière année en raison de pratiques d’impression non sécurisées.

Dans son étude 2023 du marché de la sécurité de l’impression, Quocirca souligne le fait que Konica Minolta intègre la sécurité de l’impression et des documents dans son portefeuille complet d’appareils multifonctions et de services de sécurité informatique, ainsi que dans la gestion du risque, la conformité et la vidéosurveillance. Avec ses services gérés de sécurité de l’impression, Konica Minolta offre la surveillance et la gestion des appareils et des systèmes d’impression, ce qui comprend la gestion des profils de sécurité des appareils, la détection des vulnérabilités et des intrusions, et l’application des politiques d’impression. De plus, Quocirca indique que « la sécurité est au cœur de l’offre de Konica Minolta pour un milieu de travail connecté et futé, qui comprend toutes sortes de solutions pour faciliter le virage numérique d’entreprises, petites et grandes ».

Quocirca a aussi mis en évidence les défis des PME en 2023. Parmi les entreprises sondées, 11 % de celles comptant entre 250 et 499 employés et 27 % de celles en comptant entre 500 et 999 disent ne pas avoir pleinement confiance en la sécurité de leur infrastructure d’impression. Quocirca reconnaît que Konica Minolta est en mesure de répondre à cet important marché, précisant dans le rapport : « Outre son offre classique de sécurité de l’impression, Konica Minolta se distingue clairement de certains de ses concurrents, surtout sur le marché des PME, grâce à son impressionnante expertise dans les services de TI. »

Autres forces notées pour Konica Minolta : sa robuste sécurité des appareils et des logiciels ainsi que son approche englobante procurant un service complet de cybersécurité, qui aide les entreprises à détecter, à contenir et à analyser les intrusions sur le réseau, comme les maliciels, les rançongiciels et les attaques de pirates.

« La sécurité n’a jamais été plus importante que dans le milieu de travail actuel, et Konica Minolta est fière d’offrir les meilleurs produits et services aux fonctions de sécurité essentielles pour protéger les entreprises de ses clients, affirme Chris Bilello, vice-président du développement des solutions d’affaires chez Konica Minolta. Les entreprises gèrent encore les contrecoups de la pandémie et les nouvelles atteintes à la sécurité qui ne cessent de se pointer le bout du nez, mais nous continuons d’innover pour procurer à chacun de nos clients l’environnement d’impression le plus sécurisé possible. »

Télécharger le rapport The Print Security Landscape, 2023 - Securing the print infrastructure amidst a growing threat landscape de Quocirca ici.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime, hier et aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail intelligent et connecté. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 16 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années de suite. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram!

Coordonnées

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

Service de marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

info@bt.konicaminolta.ca