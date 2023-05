MARE NOSTRUM : L’AGENCE UNIQUE REMPORTE UN APPEL A PROJET POUR PILOTER LA MEDIATION DES STRUCTURES CULTURELLES ET PATRIMONIALES DU DEPARTEMENT DE L’ISERE

L’AGENCE UNIQUE REMPORTE UN APPEL A PROJET POUR PILOTER LA MEDIATION DES STRUCTURES CULTURELLES ET PATRIMONIALES DU DEPARTEMENT DE L’ISERE

Grenoble, le 17 mai 2023 – 18h30 – Entité du groupe Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, L’Agence Unique a été désignée lauréate pour concevoir et mettre en œuvre les actions de médiations au profit de 9 des 11 structures culturelles et patrimoniales du département de l’Isère, au terme d’un appel d’offre lancé au printemps dernier.

Fondée en 2016, par Coralie Noblet, L’Agence Unique est experte dans le recrutement, l’accompagnement et la gestion de talents culturels et événementiels partout en France. Elle propose ainsi à ses clients une offre clé en main, majoritairement co-construite avec ses partenaires. Historiquement basée à Bordeaux, L’Agence Unique est rapidement devenue un acteur innovant dans le milieu culturel girondin grâce à son expertise métier, en témoignent ses partenariats avec la ville de Bordeaux et la Cité du Vin - pour ne citer que ces exemples -, depuis plusieurs années.

Une expertise reconnue, confirmant l’impact du groupe Mare Nostrum sur son territoire

Engagé pour la promotion de la culture au sein de son territoire, le Conseil départemental de l’Isère est attaché à valoriser son patrimoine culturel et artistique auprès de tous ses habitants. Pleinement en phase avec cette ambition locale, L’Agence Unique a été sélectionnée dans le cadre d’un appel d’offre pour réaliser des actions de médiations culturelles. Parce que l’humain est au cœur de ses actions, L’Agence Unique entend s’appuyer sur son expertise pour s’adapter à l’ensemble des publics, avec la volonté de rendre la culture accessible à tous.

Pour mener à bien ses missions et désireuse d’inscrire son implantation locale dans la durée, L’Agence Unique peut s’appuyer sur l’enracinement du groupe Mare Nostrum, pleinement engagé dans l’écosystème grenoblois. Son implication pour l’emploi, au travers son fonds de dotation In Mare Fundis Aqua, mécène d’Horizon 9, en est un parfait exemple.

« Faire en sorte que chacun et chacune d’entre nous se sente invité(e) et bienvenu(e) au sein des musées et établissements culturels est notre mission. Cela n’a pas été mon cas, mon souhait est que les adultes de demain aillent au musée comme au cinéma ou en balade » déclare Coralie Noblet.

Une stratégie de diversification confortée, au service de la rentabilité du groupe Mare Nostrum

En 2022, le groupe Mare Nostrum a souhaité concrétiser sa stratégie de diversification, en élargissant ses expertises à la culture et à l’événementiel, en intégrant l’Agence Unique dans son giron.

Le succès de l’agence grenobloise vient ainsi conforter le cap engagé par la direction du Groupe : acquérir de nouveaux domaines d’activité, faits de passion et de véritables valeurs ajoutées, afin de diversifier les sources de revenus. L’équipe en interne se trouve également renforcée pour accompagner le développement du Groupe sur ce segment d’activité.

A l’instar de sa nouvelle agence lyonnaise, le groupe Mare Nostrum – à travers L’Agence Unique – entend poursuivre son développement sur le territoire national, avec l’objectif de dupliquer son offre à forte valeur ajoutée pour les partenaires clients, mais également pour le personnel salarié à travers notamment les plans de formation créés sur-mesure. Cette ambition, combinée au plan stratégique « Horizon 2025 », qui sera prochainement présenté, devrait permettre au groupe Mare Nostrum de retrouver un niveau de rentabilité prospère.

Fort de ce réseau stratégique et d’une offre de services étoffée, Mare Nostrum confirme sa capacité à accompagner les entreprises dans toutes leurs problématiques RH et sa volonté de devenir un acteur incontournable dans ce domaine pour les PME/ETI.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 18 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance dynamique. Il s’appuie sur plus de 400 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

