XBiotech startet Kaufangebot im Wert von bis zu 80.000.000 USD für seine Aktien

AUSTIN, Texas, May 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xbiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) („Xbiotech“) gab heute bekannt, dass es ein Kaufangebot im Rahmen einer „modifizierten holländischen Auktion“ für den Erwerb seiner Stammaktien im Wert von bis zu 80.000.000 USD oder einer geringeren Anzahl von Stammaktien, die ordnungsgemäß angedient und nicht ordnungsgemäß zurückgezogen wurden, zu einem Preis von nicht mehr als 4,00 USD und nicht weniger als 3,80 USD pro Stammaktie an den Verkäufer in bar, abzüglich etwaiger geltender Quellensteuern und ohne Zinsen, gestartet hat (das „Angebot“). Das Angebot erfolgt zu den Bedingungen, die in einem Kaufangebot vom 17. Mai 2023, dem zugehörigen Begleitschreiben und der zum Zweck der Durchführung des Angebots eingerichteten Website beschrieben sind, und unterliegt diesen Bedingungen. Der Schlusskurs der XBiotech-Stammaktien am NASDAQ Global Select Market am 17. Mai 2023, dem letzten Handelstag vor Beginn des Angebots, betrug 3,48 USD je Aktie. Das Angebot endet planmäßig am 15. Juni 2023 um 17:00 Uhr (Eastern Time), sofern es nicht verlängert wird.



XBiotech ist der Ansicht, dass das Angebot einen effizienten Mechanismus darstellt, um den XBiotech-Aktionären die Möglichkeit zu geben, alle oder einen Teil ihrer Aktien anzudienen und dadurch einen Teil oder die Gesamtheit ihrer Investition in XBiotech zurückzuerhalten, wenn sie sich dafür entscheiden. Das Angebot bietet Aktionären die Möglichkeit, Liquidität für die Gesamtheit oder einen Teil ihrer Aktien zu erhalten, ohne dass der Aktienkurs von XBiotech beeinträchtigt wird.

Das Angebot ist nicht von der Erlangung einer Finanzierung abhängig. Das Angebot unterliegt jedoch einer Reihe weiterer Bedingungen, die im Kaufangebot detailliert beschrieben sind. Spezifische Anweisungen und eine vollständige Erläuterung der Bedingungen des Angebots sind im Kaufangebot, im Begleitschreiben, auf der Website des Angebots und in den dazugehörigen Unterlagen enthalten. Das Kaufangebot, das Begleitschreiben (das Informationen darüber enthält, wie man auf die Website des Angebots zugreifen kann) und die dazugehörigen Unterlagen werden an die registrierten Aktionäre verschickt.

Weder XBiotech noch die Mitglieder des Vorstands (einschließlich des unabhängigen Vorstandsausschusses, der das Angebot genehmigt hat) noch die Informationsstelle oder die Verwahrstelle geben eine Empfehlung dazu ab, ob ein Aktionär an dem Angebot teilnehmen oder davon absehen sollte oder zu welchem Kurs oder zu welchen Kursen die Aktionäre ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen sollten.

Computershare Trust Company, N.A. wird als Verwahrstelle für das Angebot fungieren und Georgeson LLC wird als Informationsstelle für das Angebot fungieren. Aktionäre, die Fragen haben oder zusätzliche Exemplare der Angebotsunterlagen erhalten möchten, können sich telefonisch oder per E-Mail unter (877) 278-4775 oder XBiotech@georgeson.com an die Informationsstelle für das Angebot wenden.

Über XBiotech

XBiotech ist ein Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner proprietären Antikörpertechnologie True HumanTM verschrieben hat. XBiotech entwickelt derzeit eine Pipeline von Antikörpertherapien, die die Versorgungstandards in der Onkologie sowie bei entzündlichen und infektiösen Krankheiten neu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist außerdem führend bei der Entwicklung innovativer biotechnologischer Herstellungsverfahren, mit denen dringend benötigte neue Therapien für Patienten weltweit schneller, kostengünstiger und flexibler entwickelt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.xbiotech.com .

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von XBiotech-Stammaktien oder anderen Wertpapieren dar, und sie ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von XBiotech-Stammaktien oder anderen Wertpapieren. XBiotech hat heute bei der United States Securities and Exchange Commission („SEC“) ein Kaufangebot nach Schedule TO eingereicht, das ein Kaufangebot, ein Begleitschreiben und dazugehörige Unterlagen enthält. Das Angebot wird nur auf der Grundlage des Kaufangebots, des Begleitschreibens und der dazugehörigen Unterlagen, die als Teil des Schedule TO eingereicht wurden, sowie der für die Durchführung des Angebots eingerichteten Website, in beiden Fällen in der jeweils gültigen Fassung, abgegeben. Aktionäre sollten das Kaufangebot, das Begleitschreiben und die dazugehörigen Unterlagen in der eingereichten und jeweils gültigen Fassung sowie die Website des Angebots in der jeweils gültigen Fassung sorgfältig lesen, da sie wichtige Informationen enthalten, einschließlich der verschiedenen Bedingungen und Konditionen des Angebots. Aktionäre finden ein kostenloses Exemplar des Tender Offer Statement gemäß Schedule TO, des Kaufangebots, des Begleitschreibens und anderer Dokumente, die XBiotech bei der SEC eingereicht hat oder noch einreichen wird, auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf der Website von XBiotech unter www.xbiotech.com . Darüber hinaus können kostenlose Exemplare dieser Dokumente bei Georgeson LLC, der Informationsstelle für das Angebot, unter (877) 278-4775 oder XBiotech@georgeson.com angefordert werden.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie „darf“, „wird“, „sollte“, „würde“, „könnte“, „erwartet“, „plant“, „erwägt“, „antizipiert“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „hat vor“, „beabsichtigt“ oder „setzt fort“ oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ einiger der von XBiotech bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität von XBiotech sowie die Entwicklung der Branche, in der XBiotech tätig ist, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen von XBiotech in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. XBiotech übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt

Wenyi Wei

wwei@xbiotech.com

Tel.: 512-386-2900