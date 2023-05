Lightspeed annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2023 et présente ses perspectives pour l’exercice 2024

English French

Pour l’exercice 2023, le total des produits des activités ordinaires s’est accru à 730,5 M$, ou 33 %



(36 % en monnaie constante2) avec un taux de rétention net4 annuel d’environ 110 %

Total des produits des activités ordinaires trimestriels en hausse de 26 % sur 12 mois pour atteindre 184,2 M$

(croissance de 27 % en monnaie constante2)

Amélioration considérable de la perte au titre du BAIIA ajusté par rapport aux prévisions précédemment établies et en voie d’atteindre un équilibre pour l’exercice 20241

Lightspeed lance son initiative de plateforme centralisée de solutions de points de vente et de paiement

Hausse de 70 % sur 12 mois du volume traité par les solutions de paiement brut chaque trimestre, à 3,8 G$

Au cours du trimestre, le nombre d’emplacements clients traitant un VTB supérieur à 500 000 $ par année

a augmenté de 13 % sur 12 mois3

Lightspeed présente ses résultats en dollars américains et conformément aux IFRS

MONTRÉAL, 18 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX : LSPD) (NYSE : LSPD), fournisseur de plateforme commerciale centralisée destinée aux commerçants du monde entier qui permet de simplifier et de développer l’expérience client et de la rendre exceptionnelle, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2023 (l’« exercice 2023 »).

« Je suis extrêmement fier des jalons que nous avons atteints cette année. La transition de neuf produits distincts à deux puissantes plateformes phares, soit Lightspeed Retail et Lightspeed Restaurant, nous a permis de simplifier nos activités, de nous concentrer davantage sur notre clientèle cible et de passer à la vitesse supérieure en termes d’innovation, a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. Ce trimestre, notre clientèle s’est enrichie d’un groupe exceptionnel de commerçants et de restaurants recherchés traitant un VTB élevé, qui ont su reconnaître la valeur véritable de Lightspeed. Notre excellent taux de rétention net annuel démontre que ces types d’entreprises accroissent encore davantage la gamme de produits technologiques qu’ils ont avec nous, alors qu’ils prennent de l’expansion et prospèrent dans leurs activités, et ce, grâce à la puissance de notre plateforme. »

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024 (l’« exercice 2024 »), Lightspeed mettra l’accent sur l’adoption accrue de ses services financiers et sur la réalisation des avantages découlant de son portefeuille de produits simplifié. En se concentrant sur ses deux produits phares, Lightspeed s’attend à accroître l’adoption de ses solutions auprès des commerçants ayant des besoins plus complexes, à améliorer la productivité en termes de ventes et à stimuler la création de nouveaux produits et de nouvelles caractéristiques qui créent de la valeur pour les clients.

« Notre perte au titre du BAIIA ajusté pour le trimestre à l’étude s’est considérablement améliorée par rapport aux prévisions précédemment établies et montre que nous sommes en voie d’atteindre notre objectif de BAIIA ajusté équilibré ou positif pour l’exercice 20241, a déclaré Asha Bakshani, cheffe des finances de Lightspeed. Nos efforts ciblés sur l’amélioration continue des facteurs économiques nous ont permis de générer une croissance significative tout en nous positionnant pour atteindre notre objectif de rentabilité. »

Faits saillants financiers du quatrième trimestre

(À moins d’indication contraire, la période comparative est le trimestre clos le 31 mars 2022.)

Total des produits des activités ordinaires de 184,2 M$, en hausse de 26 %, ou 27 % en monnaie constante 2 .

. Produits tirés des abonnements de 76,2 M$, en hausse de 8 %, ou 11 % en monnaie constante 2 .

. Produits tirés du traitement des transactions de 99,6 M$, en hausse de 49 %, ou 50 % en monnaie constante 2 .

. Perte nette de (74,5) M$, ce qui représente (40,4) % des produits des activités ordinaires, ou (0,49) $ par action, comparativement à une perte nette de (114,5) M$, soit (78,1) % ou (0,77) $ par action. Après un ajustement de 74,1 M$ de la perte nette pour tenir compte de certains éléments, notamment la rémunération à base d’actions, l’amortissement des immobilisations incorporelles, la charge de rémunération liée à des acquisitions et la réorganisation récemment annoncée, la Société a comptabilisé une perte ajustée 2 s’établissant à (0,4) M$, ou 0,00 $ par action 2 .

s’établissant à (0,4) M$, ou 0,00 $ par action . BAIIA ajusté 2 : perte de (4,3) M$, soit (2,4) % des produits des activités ordinaires 2 , comparativement à (19,7) M$ 2 ou (13,5) % 2 en 2022.

: perte de (4,3) M$, soit (2,4) % des produits des activités ordinaires , comparativement à (19,7) M$ ou (13,5) % en 2022. Au 31 mars 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Lightspeed se chiffraient à 800,2 M$.

Faits saillants financiers de l’exercice

(À moins d’indication contraire, la période comparative est l’exercice clos le 31 mars 2022.)

Total des produits des activités ordinaires de 730,5 M$, en hausse de 33 %, ou 36 % en monnaie constante 2 .

. Produits tirés des abonnements de 298,8 M$, en hausse de 20 %, ou 24 % en monnaie constante 2 .

. Produits tirés du traitement des transactions de 399,6 M$, en hausse de 51 %, ou 52 % en monnaie constante 2 .

. Perte nette de (1 070,0) M$, soit (146,5) % des produits des activités ordinaires ou (7,11) $ par action, comparativement à une perte nette de (288,4) M$, soit (52,6) % ou (2,04) $ par action. Après un ajustement de 1 045,0 M$ de la perte nette pour tenir compte de certains éléments, notamment la dépréciation du goodwill comptabilisée au trimestre clos le 31 décembre 2022, la rémunération à base d’actions, l’amortissement des immobilisations incorporelles, la charge de rémunération liée à des acquisitions et la réorganisation récemment annoncée, la Société a comptabilisé une perte ajustée 2 de (25,1) M$, ou (0,17) $ par action 2 .

de (25,1) M$, ou (0,17) $ par action . BAIIA ajusté2 : perte de (33,9) M$, soit (4,6) %2 des produits des activités ordinaires, comparativement à (41,5) M$2, ou (7,6) %2 en 2022.



Les fluctuations des taux de change ont eu un effet défavorable au cours du trimestre. Le tableau ci-dessous présente l’incidence du change sur les produits des activités ordinaires et le VTB pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2023.

Trimestre clos le

31 mars 2023 Exercice clos le

31 mars 2023 Monnaie constante

(en millions de dollars américains pour les produits des

activités ordinaires et en milliards de dollars américains

pour le VTB)

Produit des

activités

ordinaires

Produit des

activités

ordinaires

VTB VTB Total des produits des activités ordinaires présenté et VTB4 total présenté 184,2 $ 20,2 $ 730,5 $ 87,1 $ Incidence du change sur les produits des activités ordinaires et sur le VTB 2,6 $ 0,7 $ 12,9 $ 4,8 $ Produits des activités ordinaires en monnaie constante2 et VTB en monnaie constante4 186,8 $ 20,9 $ 743,4 $ 91,9 $ Taux de croissance des produits des activités ordinaires et taux de croissance du VTB 26 % 10 % 33 % 18 % Taux de croissance des produits des activités ordinaires en monnaie constante2 et taux de croissance du VTB en monnaie constante 27 % 13 % 36 % 24 % Données comparatives des périodes correspondantes

de l’exercice précédent Trimestre clos le

31 mars 2022 Exercice clos le

31 mars 2022 Total des produits des activités ordinaires présenté et VTB total présenté 146,6 $ 18,4 $ 548,4 $ 74,0 $

Faits saillants opérationnels du quatrième trimestre

Lightspeed a commencé à offrir plusieurs nouvelles fonctionnalités pour ses produits au cours du trimestre. Les avances de fonds en libre-service Lighstspeed Capital ont été intégrées aux produits phares. La disponibilité de Lightspeed Capital s’accroîtra au cours de l’exercice 2024, atteignant plus de 80 % des emplacements clients qui auront désormais accès au service 5 . Dans Lightspeed B2B, la recherche par catalogue a été lancée pour le secteur vertical du vélo, ce qui permet aux commerçants de rechercher des produits dans toutes les marques. La fonction Tap to Pay pour iPhone a été activée dans Lightspeed Restaurant, ce qui fait disparaître le besoin pour des terminaux de paiement coûteux et permet aux clients de jouir de l’ensemble des avantages d’un point de vente complet directement sur leur téléphone. Lightspeed a également lancé le module Service qui permet aux détaillants de créer, de programmer, de suivre et de vendre des services à partir de Lightspeed Retail.

. Dans Lightspeed B2B, la recherche par catalogue a été lancée pour le secteur vertical du vélo, ce qui permet aux commerçants de rechercher des produits dans toutes les marques. La fonction Tap to Pay pour iPhone a été activée dans Lightspeed Restaurant, ce qui fait disparaître le besoin pour des terminaux de paiement coûteux et permet aux clients de jouir de l’ensemble des avantages d’un point de vente complet directement sur leur téléphone. Lightspeed a également lancé le module Service qui permet aux détaillants de créer, de programmer, de suivre et de vendre des services à partir de Lightspeed Retail. Les produits tirés des abonnements et du traitement des transactions ont augmenté de 28 % sur 12 mois pour s’établir à 175,8 M$, ce qui est entièrement attribuable à la croissance interne. En monnaie constante, les produits tirés des abonnements et du traitement des transactions 2 ont enregistré une croissance de 30 %.

ont enregistré une croissance de 30 %. Le RMPU4, 6 mensuel s’est accru de 24 % pour s’établir à environ 335 $, comparativement à environ 270 $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le RMPU6 tiré des abonnements a atteint environ 138 $ comparativement à environ 132 $ pour l’exercice précédent. Le nombre total d’emplacements clients4, 6 est passé à environ 168 000.



La clientèle de Lightspeed a continué de changer pour des emplacements clients affichant un VTB plus élevé : le nombre d’emplacements clients ayant un VTB supérieur à 500 000 $ par année 3 a augmenté de 13 % sur 12 mois, et le nombre d’emplacements clients ayant un VTB supérieur à 1 M$ par année 3 , de 16 % sur 12 mois. Inversement, le nombre d’emplacements clients ayant un VTB inférieur à 200 000 $ par année 3 a diminué sur 12 mois. Les emplacements clients affichant un VTB supérieur à 500 000 $ par année 3 affichent un risque lié au roulement de la clientèle considérablement plus faible et présentent une valeur à terme plus élevée pour Lightspeed par rapport aux clients dont le VTB par année est plus faible.

a augmenté de 13 % sur 12 mois, et le nombre d’emplacements clients ayant un VTB supérieur à 1 M$ par année , de 16 % sur 12 mois. Inversement, le nombre d’emplacements clients ayant un VTB inférieur à 200 000 $ par année a diminué sur 12 mois. Les emplacements clients affichant un VTB supérieur à 500 000 $ par année affichent un risque lié au roulement de la clientèle considérablement plus faible et présentent une valeur à terme plus élevée pour Lightspeed par rapport aux clients dont le VTB par année est plus faible. Une partie de plus en plus importante du VTB est traitée au moyen des solutions de paiement de la Société. Le VTSPB 4 est passé de 2,2 G$ à la période correspondante de l’exercice précédent à 3,8 G$, en hausse de 70 %.

est passé de 2,2 G$ à la période correspondante de l’exercice précédent à 3,8 G$, en hausse de 70 %. Pour le trimestre, les clients de Lightspeed ont traité un VTB de 20,2 G$, en hausse de 10 % sur 12 mois, ou de 13 % en monnaie constante. Le VTB du secteur de la vente au détail omnicanale a augmenté de 3 % et celui du secteur de l’hôtellerie, de 20 %. Le ralentissement des dépenses des consommateurs a eu un effet sur la clientèle de la Société, plusieurs marchés verticaux de détail ayant vu leur VTB moyen diminuer sur 12 mois. À l’opposé, le VTB du secteur de l’hôtellerie s’est renforcé sur 12 mois, les consommateurs continuant de fréquenter les restaurants et de voyager.

La perte nette pour le trimestre s’établissait à (74,5) M$, comparativement à (114,5) M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. En pourcentage des produits des activités ordinaires, la perte nette représentait (40,4) %, contre (78,1) % pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Après un ajustement de 74,1 M$ de la perte nette pour tenir compte de certains éléments, notamment la rémunération à base d’actions, l’amortissement des immobilisations incorporelles, la charge de rémunération liée à des acquisitions et la réorganisation récemment annoncée, la Société a comptabilisé une perte ajustée 2 s’établissant à (0,4) M$, ou (0,00) $ par action 2 .

s’établissant à (0,4) M$, ou (0,00) $ par action . La perte au titre du BAIIA ajusté 2 pour le trimestre s’établissait à (4,3) M$, comparativement à (19,7) M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. En pourcentage des produits des activités ordinaires 2 , la perte au titre du BAIIA ajusté représentait (2,4) %, contre (13,5) % pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La perte au titre du BAIIA ajusté a été moins importante que ce que Lightspeed avait prévu en raison de l’excellente marge brute et des mesures proactives mises en place dans le but de rationaliser les activités.

pour le trimestre s’établissait à (4,3) M$, comparativement à (19,7) M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. En pourcentage des produits des activités ordinaires , la perte au titre du BAIIA ajusté représentait (2,4) %, contre (13,5) % pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La perte au titre du BAIIA ajusté a été moins importante que ce que Lightspeed avait prévu en raison de l’excellente marge brute et des mesures proactives mises en place dans le but de rationaliser les activités. Quelques gains importants réalisés : Rosie O’Grady’s , l’un des restaurants les plus fréquentés de Times Square à New York, qui a choisi Lightspeed Restaurant et nos solutions de paiement pour son restaurant de steaks et de fruits de mer; Apricot Lane , importante franchise de mode pour femmes établie en Californie, a choisi Lightspeed Retail et nos solutions de paiement; La Mère Germaine , restaurant étoilé Michelin à Châteauneuf-du-Pape, en France, a adopté Lightspeed Restaurant et nos solutions de paiement pour gérer son célèbre établissement; Eastern National , qui exploite 127 boutiques de souvenirs dans les parcs nationaux des États-Unis, a adopté Lightspeed Retail; et enfin, Lightspeed a renouvelé pour quatre ans un contrat visant Lightspeed B2B avec le détaillant réputé Saks Fifth Avenue .

, l’un des restaurants les plus fréquentés de Times Square à New York, qui a choisi Lightspeed Restaurant et nos solutions de paiement pour son restaurant de steaks et de fruits de mer; , importante franchise de mode pour femmes établie en Californie, a choisi Lightspeed Retail et nos solutions de paiement; , restaurant étoilé Michelin à Châteauneuf-du-Pape, en France, a adopté Lightspeed Restaurant et nos solutions de paiement pour gérer son célèbre établissement; , qui exploite 127 boutiques de souvenirs dans les parcs nationaux des États-Unis, a adopté Lightspeed Retail; et enfin, Lightspeed a renouvelé pour quatre ans un contrat visant Lightspeed B2B avec le détaillant réputé . Au 31 mars 2023, des avances de fonds aux commerçants de 29,5 M$ étaient en cours, en hausse de 86 % par rapport au trimestre précédent.

Après le trimestre, Lightspeed a lancé son initiative de plateforme centralisée de solutions de points de vente et de paiement. Dorénavant, les clients nouveaux et existants devront s’abonner à une seule solution centralisée, dans laquelle Lightspeed Payments est directement intégrée au point de vente. Cette initiative a déjà été lancée auprès de la clientèle de détail en Amérique du Nord, et s’étendra aux clients du secteur de l’hôtellerie et, à l’échelle mondiale, aux régions EMOA et Asie-Pacifique au cours des deux premiers trimestres de l’exercice en cours. Dans l’ensemble, Lightspeed a pu constater la valeur que représente la plateforme centralisée de solutions de points de vente et de paiement pour les activités de ses clients, qui leur permet de gagner du temps et de l’argent, d’éliminer la nécessité d’un rapprochement entre les systèmes, d’améliorer l’exactitude, de réduire les tâches manuelles et de mieux comprendre les données sur leur entreprise. Cette initiative devrait également stimuler la croissance de Lightspeed et améliorer considérablement sa situation financière.

Perspectives financières7

Les prévisions suivantes remplacent tous les énoncés précédents de la Société et sont basées sur les attentes actuelles.

Nos perspectives reflètent la prudence à l’égard des résultats à court terme compte tenu du climat économique et de son incidence sur les marchés finaux de la Société (y compris les changements dans les dépenses des consommateurs, qui ont une incidence sur plusieurs des marchés verticaux de détail de Lightspeed). Toutefois, avec le lancement récent de la plateforme centralisée de solutions de points de vente et de paiement, la Société s’attend à ce que la croissance des produits des activités ordinaires s’accentue à mesure que l’exercice progresse, que les clients adoptent nos solutions de paiements et que la Société commence à tirer profit du volume accru traité au moyen de ses solutions de paiement intégrées. Lightspeed estime être en bonne posture pour s’approcher de la mesure financière de la « règle des 40 » à la fin de son exercice. Par conséquent, la Société retire également sa cible précédemment établie, soit une croissance interne annuelle de 35 % à 40 % des produits des activités ordinaires tirés des abonnements et du traitement des transactions.

La Société s’attend à engager des coûts additionnels au cours de la première partie de l’exercice du fait du lancement de son programme. Ces coûts comprennent le matériel informatique offert, le soutien technique et les rachats de contrats. Ils sont estimés globalement à environ 12 M$ pour l’exercice.

Compte tenu de ces éléments, les perspectives de la Société pour l’exercice complet et le premier trimestre s’établissent comme suit :

Exercice 2024

Produits des activités ordinaires estimatifs : entre 875 M$ et 900 M$, avec une croissance plus importante au cours de la seconde moitié de l’exercice à mesure que la plateforme centralisée de solutions de paiement est adoptée;

BAIIA ajusté équilibré ou positif2 compte tenu des coûts engagés dans le cadre de l’initiative de plateforme centralisée de paiement.

Premier trimestre de 2024

Produits des activités ordinaires : entre 195 M$ et 200 M$;

Perte au titre du BAIIA ajusté 2 d’environ 10 M$.

d’environ 10 M$. Ces perspectives de la perte au titre du BAIIA ajusté comprennent les coûts associés au lancement de l’initiative de plateforme centralisée de point de vente et de paiement, ainsi que des coûts d’environ 4 M$ associés à notre conférence annuelle à l’intention des représentants.



Conférence téléphonique et webdiffusion

Lightspeed tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion pour faire le point sur ses résultats financiers à 8 h, heure de l’Est, le jeudi 18 mai 2023. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez vous rendre en ligne à l’adresse https://conferencingportals.com/event/rPYvDbSx . Après votre inscription, des instructions vous seront fournies pour vous joindre à la conférence : numéro de téléphone, mot de passe unique et code d’identification. À l’heure de la conférence téléphonique, les participants inscrits pourront utiliser le numéro de téléphone fourni dans le courriel de confirmation, puis saisir leur mot de passe unique et leur code d’identification pour accéder directement à la conférence. La webdiffusion sera également transmise en direct à l’onglet Relations avec les investisseurs du site Web de la Société à l’adresse https://investors.lightspeedhq.com.

Lightspeed discutera notamment des résultats trimestriels, des perspectives financières et des tendances liées à sa clientèle lors de la conférence téléphonique et de la webdiffusion, et les documents connexes seront accessibles sur le site Web de la Société à l’adresse https://investors.lightspeedhq.com. Les investisseurs devraient examiner attentivement les facteurs, les hypothèses et les incertitudes présentés dans ces documents connexes.

On pourra entendre la conférence en reprise du 18 mai 2023, à partir d’environ 11 h, heure de l’Est, au 25 mai 2023, 23 h 59, heure de l’Est, en composant le 800 770-2030 aux États-Unis et au Canada, ou le 647 362-9199 à l’international, ainsi que le code d’accès 74316. La webdiffusion sera archivée à l’onglet Relations avec les investisseurs du site Web de la Société à l’adresse https://investors.lightspeedhq.com.

Les états financiers consolidés audités, le rapport de gestion et la notice annuelle de Lightspeed pour l’exercice clos le 31 mars 2023 sont accessibles sur son site Web, à l’adresse https://investors.lightspeedhq.com, et seront déposés sur SEDAR, au www.sedar.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov. Les actionnaires peuvent, sur demande, recevoir sans frais une copie papier des états financiers audités complets.

Hypothèses des perspectives financières

Lors du calcul du BAIIA ajusté inclus dans nos perspectives financières du premier trimestre et de l’exercice se terminant le 31 mars 2024, nous avons tenu compte de mesures conformes aux IFRS, notamment des produits des activités ordinaires, du coût direct des produits et des charges d’exploitation. Nos perspectives financières se fondent sur certaines hypothèses, dont les suivantes : les hypothèses relatives à l’inflation, aux variations des taux d’intérêt, aux dépenses de consommation, aux taux de change et aux autres facteurs macroéconomiques; les territoires où Lightspeed mène des activités importantes n’imposeront pas de mesures strictes en réponse à des pandémies, telles que la COVID-19; les demandes d’arrêt temporaire d’abonnements et le roulement de la clientèle attribuable aux faillites demeureront conformes aux prévisions; notre capacité à accroître le nombre de nos emplacements clients demeurera conforme aux prévisions (tout particulièrement pour les cohortes affichant un VTB élevé); nos flux de produits des activités ordinaires tirés des recommandations de certains de nos partenaires demeurent conformes à nos attentes (particulièrement avec notre décision de centraliser nos solutions de points de vente et de paiement, puisque nos solutions de paiement pourraient être perçues par certains de ces partenaires comme étant en concurrence avec leurs propres solutions); les utilisateurs qui adoptent nos solutions de paiement affichent un VTB moyen égal ou supérieur aux prévisions; l’adoption accélérée de nos solutions de paiement par rapport aux taux et aux attentes passés du fait de notre décision de vendre nos solutions de points de vente et de paiement sous forme de plateforme centralisée; les marges brutes reflétant cette tendance dans la composition des produits des activités ordinaires; notre capacité à fixer les prix de nos solutions de paiement est conforme à nos attentes et permet de réaliser des marges convenables; notre capacité à assurer l’expansion continue de nos solutions de paiement, y compris dans le cadre de notre initiative visant à vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous la forme d’une plateforme centralisée; le retour de tendances saisonnières historiques pour certains de nos marchés verticaux clés et l’incidence sur notre VTB et les produits tirés du traitement des transactions; notre capacité à susciter l’adoption de nos modules par notre clientèle; notre capacité à tirer les avantages attendus des acquisitions que nous avons réalisées, notamment les synergies attendues à la suite de la priorisation de nos produits phares Lightspeed Retail et Lightspeed Restaurant; l’acceptation et l’adoption par le marché de nos produits phares; notre capacité à attirer et maintenir en poste le personnel clé nécessaire à la réalisation de nos plans; nos attentes quant aux coûts, au calendrier et à l’incidence de nos mesures de réduction des coûts; notre capacité à gérer le roulement de notre clientèle; et notre capacité à gérer les réductions de prix et les ententes de report de paiement. Nos perspectives financières ne tiennent pas compte de l’incidence éventuelle des acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues après la date des présentes. Nos perspectives financières, et notamment les diverses hypothèses qui les sous-tendent, constituent de l’information prospective et doivent être lues dans l’esprit de la mise en garde concernant l’information prospective qui figure ci-après. En raison de nombreux facteurs, nos résultats réels, nos niveaux d’activité, notre rendement ou nos réalisations peuvent sensiblement s’écarter de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective, y compris les risques et incertitudes liés aux éléments suivants : le contexte macroéconomique des PME, notamment l’inflation, les variations de taux d’intérêt et les tendances de consommation; l’instabilité du secteur bancaire; les fluctuations du change; toute pandémie comme la COVID-19 ou toute apparition de nouveaux variants ou mutations du coronavirus dans les principales régions où nous sommes présents et son incidence sur les PME; l’invasion de l’Ukraine par la Russie, y compris les réactions à celle-ci; notre incapacité à attirer et retenir des clients; notre incapacité à augmenter nos ventes; notre incapacité à mettre en place notre stratégie de croissance; notre incapacité à assurer l’accélération continue du déploiement mondial et de l’adoption de nos solutions de paiement, y compris dans le cadre de notre initiative visant à vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous la forme d’une plateforme centralisée; notre appui sur un nombre restreint de fournisseurs de services infonuagiques et de fournisseurs des composantes de la technologie que nous offrons sur nos solutions de paiement; notre capacité à maintenir des stocks suffisants de matériel informatique; notre incapacité à améliorer la fonctionnalité, la performance, la fiabilité, la conception, la sécurité et l’extensibilité de notre plateforme; notre capacité à prévenir et à gérer les atteintes à la sécurité de l’information ou d’autres menaces à la cybersécurité; notre capacité à livrer concurrence; les relations stratégiques avec des tiers; notre appui sur l’intégration de solutions de traitement de paiement de tiers; la compatibilité de nos solutions avec les applications et les systèmes de tiers; l’évolution de la technologie sur laquelle repose notre plateforme; notre capacité à obtenir, maintenir et protéger notre propriété intellectuelle; les risques liés aux activités internationales et à l’usage de notre plateforme dans différents pays; notre situation de trésorerie et nos ressources en capital; les litiges et la conformité à la réglementation; les changements dans la législation fiscale et son application; notre aptitude à accroître nos moyens et nos capacités en matière de vente, de commercialisation et de soutien; notre capacité à réaliser nos mesures de réduction des coûts; et le maintien de la qualité de notre service à la clientèle et de notre réputation. L’information prospective a pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction quant à notre rendement financier. Elle peut ne pas convenir à d’autres buts.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l’économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l’expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société est au service d’entreprises des secteurs du commerce de détail et de l’hôtellerie, ainsi que d’exploitants de terrains de golf dans plus d’une centaine de pays.

Pour un complément d’information : www.lightspeedhq.com



Mesures et ratios non conformes aux IFRS

L’information présentée dans ce communiqué inclut certaines mesures financières non conformes aux IFRS telles que le « BAIIA ajusté », le « résultat ajusté », les « flux de trésorerie ajustés liés aux activités d’exploitation », la « marge brute non conforme aux IFRS », les « frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS », les « frais de recherche et développement non conformes aux IFRS », les « frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS », les « produits des activités ordinaires en monnaie constante », les « produits tirés des abonnements en monnaie constante », les « produits tirés du traitement des transactions en monnaie constante » et les « produits tirés des abonnements et du traitement des transactions en monnaie constante », ainsi que certains ratios financiers non conformes aux IFRS tels que le « BAIIA ajusté en pourcentage des produits des activités ordinaires », le « résultat ajusté par action – de base et dilué », la « marge brute non conforme aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires », les « frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires », les « frais de recherche et développement non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires », les « frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires », la « croissance des produits des activités ordinaires en monnaie constante », la « croissance des produits tirés des abonnements en monnaie constante », la « croissance des produits tirés du traitement des transactions en monnaie constante » et la « croissance des produits tirés des abonnements et du traitement des transactions en monnaie constante ». Ces mesures et ratios ne sont pas reconnus par les IFRS, n’ont pas un sens standardisé prescrit par les IFRS et ne sont probablement pas comparables à des mesures et ratios analogues présentés par d’autres entreprises. Ils s’ajoutent plutôt aux mesures et ratios IFRS et constituent un complément d’information utile à une compréhension plus approfondie de nos résultats d’exploitation, tels que les comprend notre direction. Par conséquent, il faudrait se garder de considérer ces mesures et ratios isolément ou comme un substitut à l’analyse de notre information financière conforme aux IFRS. Ces mesures et ratios non conformes aux IFRS constituent pour l’investisseur des mesures et ratios supplémentaires de notre rendement d’exploitation et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu’on se fie uniquement aux mesures et ratios IFRS. Nous sommes également d’avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d’autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures et ratios non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices. Notre direction se sert aussi des mesures et ratios non conformes aux IFRS pour comparer le rendement de l’exploitation d’une période à l’autre, préparer les budgets d’exploitation et les prévisions, et déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2023, la Société a adopté les nouvelles mesures non conformes aux IFRS : « produits des activités ordinaires en monnaie constante », « produits tirés des abonnements en monnaie constante », « produits tirés du traitement des transactions en monnaie constante » et « produits tirés des abonnements et du traitement des transactions en monnaie constante », et les nouveaux ratios non conformes aux IFRS : « croissance des produits des activités ordinaires en monnaie constante », « croissance des produits tirés des abonnements en monnaie constante », « croissance des produits tirés du traitement des transactions en monnaie constante » et « croissance des produits tirés des abonnements et du traitement des transactions en monnaie constante ».

Le « BAIIA ajusté » est défini comme la perte nette après intérêts, impôt et amortissement, ou comme le BAIIA, après ajustement tenant compte de la rémunération à base d’actions et des charges sociales qui s’y rapportent, de la charge de rémunération liée à des acquisitions déjà conclues, des profits et pertes de change, des frais liés aux transactions, des frais de restructuration, des provisions pour litiges et de la dépréciation du goodwill. Nous sommes d’avis que le BAIIA ajusté constitue une mesure supplémentaire utile du rendement d’exploitation de la Société, car il permet d’illustrer les tendances sous-jacentes de nos activités qui pourraient autrement être éclipsées par l’incidence des produits ou des charges qui ne sont pas représentatifs du rendement d’exploitation de base de nos activités.

Le « BAIIA ajusté en pourcentage des produits des activités ordinaires » est défini comme le BAIIA ajusté divisé par le total des produits des activités ordinaires. Nous sommes d’avis que le BAIIA ajusté en pourcentage des produits des activités ordinaires constitue une mesure supplémentaire utile du rendement d’exploitation de la Société, car il permet d’illustrer les tendances sous-jacentes de nos activités qui pourraient autrement être éclipsées par l’incidence des produits ou des charges qui ne sont pas représentatifs du rendement d’exploitation de base des activités.

Le « résultat ajusté » est défini comme la perte nette compte non tenu de l’amortissement des immobilisations incorporelles, après ajustement tenant compte de la rémunération à base d’actions et des charges sociales qui s’y rapportent, de la charge de rémunération liée à des acquisitions déjà conclues, des profits et pertes de change, des frais liés aux transactions, des frais de restructuration, des provisions pour litiges, de l’impôt différé et de la dépréciation du goodwill. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que l’exclusion de l’amortissement des immobilisations incorporelles et de certaines autres charges hors trésorerie ou non liées aux activités d’exploitation fournit une mesure supplémentaire utile de notre rendement d’exploitation puisqu’elle permet une comparaison plus précise d’une période à l’autre.

Le « résultat ajusté par action – de base et dilué » est défini comme le résultat ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base et dilué). Nous utilisons la perte ajustée par action – de base et diluée dans le but de fournir une mesure supplémentaire utile du rendement de nos activités, par action (de base et dilué).

Les « flux de trésorerie ajustés liés aux activités d’exploitation » sont définis comme les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, après ajustement tenant compte du paiement des charges sociales se rapportant à la rémunération à base d’actions, du paiement des charges de rémunération liées aux acquisitions déjà conclues, du paiement des frais liés aux transactions, du paiement des frais de restructuration, des paiements des montants au titre des provisions constituées à l’égard de litiges, déduction faite des montants des assurances et des produits d’indemnisation reçus, et des paiements des frais de développement interne inscrits à l’actif. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que l’inclusion ou l’exclusion de certaines sorties et entrées de trésorerie fournit une mesure supplémentaire utile de notre rendement puisqu’elle donne aux investisseurs un meilleur aperçu de la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

La « marge brute non conforme aux IFRS » est définie comme la marge brute après ajustement pour tenir compte de la rémunération à base d’actions et des charges sociales qui s’y rapportent. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que l’exclusion de la rémunération à base d’actions et des charges sociales qui s’y rapportent fournit une mesure supplémentaire utile de notre rendement puisqu’elle donne aux investisseurs un meilleur aperçu du rendement et de la rentabilité de la Société.

La « marge brute non conforme aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires » est calculée en divisant la marge brute non conforme aux IFRS par le total des produits des activités ordinaires. Nous utilisons ce ratio, car nous estimons que l’exclusion de la rémunération à base d’actions et des charges sociales qui s’y rapportent fournit une mesure supplémentaire utile de notre rendement puisqu’elle donne aux investisseurs un meilleur aperçu du rendement et de la rentabilité de la Société.

Les « frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS » sont définis comme les frais généraux et administratifs après ajustement pour tenir compte de la rémunération à base d’actions et des charges sociales qui s’y rapportent, des frais liés aux transactions et des provisions pour litiges. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que l’exclusion de certaines charges fournit aux investisseurs une mesure supplémentaire utile de nos charges d’exploitation.

Les « frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires » sont calculés en divisant les frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS par le total des produits des activités ordinaires. Nous utilisons ce ratio, car nous estimons que l’exclusion de certaines charges fournit aux investisseurs une mesure supplémentaire utile de nos charges d’exploitation.

Les « frais de recherche et développement non conformes aux IFRS » sont définis comme les frais de recherche et développement après ajustement pour tenir compte de la rémunération à base d’actions et des charges sociales qui s’y rapportent. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que l’exclusion de la rémunération à base d’actions et des charges sociales qui s’y rapportent fournit aux investisseurs une mesure supplémentaire utile de nos charges d’exploitation.

Les « frais de recherche et développement non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires » sont calculés en divisant les frais de recherche et développement non conformes aux IFRS par le total des produits des activités ordinaires. Nous utilisons ce ratio, car nous estimons que l’exclusion de la rémunération à base d’actions et des charges sociales qui s’y rapportent fournit aux investisseurs une mesure supplémentaire utile de nos charges d’exploitation.

Les « frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS » sont définis comme les frais de vente et de commercialisation après ajustement pour tenir compte de la rémunération à base d’actions et des charges sociales qui s’y rapportent, et des frais liés aux transactions. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que l’exclusion de la rémunération à base d’actions et des charges sociales qui s’y rapportent et des frais liés aux transactions fournit aux investisseurs une mesure supplémentaire utile de nos charges d’exploitation.

Les « frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires » sont calculés en divisant les frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS par le total des produits des activités ordinaires. Nous utilisons ce ratio, car nous estimons que l’exclusion de la rémunération à base d’actions et des charges sociales qui s’y rapportent et des frais liés aux transactions fournit aux investisseurs une mesure supplémentaire utile de nos charges d’exploitation.

Les « produits des activités ordinaires en monnaie constante » correspondent aux produits des activités ordinaires ajustés pour tenir compte de l’incidence des fluctuations des taux de change. Les produits des activités ordinaires courants libellés dans une monnaie autre que le dollar américain sont convertis en dollars américains aux taux de change mensuels moyens des mois correspondants de l’exercice précédent plutôt que selon les taux de change réels en vigueur au cours de la période considérée. Nous estimons que cette mesure constitue une mesure supplémentaire utile pour la comparaison de la croissance des produits des activités ordinaires en éliminant l’incidence des variations des taux de change sur 12 mois afin d’aider les investisseurs à mieux comprendre notre rendement.

La « croissance des produits des activités ordinaires en monnaie constante » s’entend de la variation des produits des activités ordinaires en monnaie constante sur 12 mois divisée par les produits des activités ordinaires déclarés à la période précédente. Nous estimons que ce ratio constitue une mesure supplémentaire utile pour la comparaison de la croissance des produits des activités ordinaires en éliminant l’incidence des variations des taux de change sur 12 mois afin d’aider les investisseurs à mieux comprendre notre rendement.

Les « produits tirés des abonnements en monnaie constante » correspondent aux produits tirés des abonnements ajustés pour tenir compte de l’incidence des variations des taux de change. Les produits tirés des abonnements courants libellés dans une monnaie autre que le dollar américain sont convertis en dollars américains aux taux de change mensuels moyens des mois correspondants de l’exercice précédent plutôt que selon les taux de change réels en vigueur au cours de la période considérée. Nous estimons que cette mesure constitue une mesure supplémentaire utile pour la comparaison de la croissance des produits tirés des abonnements en éliminant l’incidence des fluctuations des taux de change sur 12 mois afin d’aider les investisseurs à mieux comprendre notre rendement.

La « croissance des produits tirés des abonnements en monnaie constante » s’entend de la variation des produits tirés des abonnements en monnaie constante sur 12 mois divisée par les produits des activités ordinaires déclarés à la période précédente. Nous estimons que ce ratio constitue une mesure supplémentaire utile pour la comparaison de la croissance des produits tirés des abonnements en éliminant l’incidence des variations des taux de change sur 12 mois afin d’aider les investisseurs à mieux comprendre notre rendement.

Les « produits tirés du traitement des transactions en monnaie constante » correspondent aux produits tirés du traitement des transactions ajustés pour tenir compte de l’incidence des variations des taux de change. Les produits tirés du traitement des transactions courants libellés dans une monnaie autre que le dollar américain sont convertis en dollars américains aux taux de change mensuels moyens des mois correspondants de l’exercice précédent plutôt que selon les taux de change réels en vigueur au cours de la période considérée. Nous estimons que cette mesure constitue une mesure supplémentaire utile pour la comparaison de la croissance des produits tirés du traitement des transactions en éliminant l’incidence des fluctuations des taux de change sur 12 mois afin d’aider les investisseurs à mieux comprendre notre rendement.

La « croissance des produits tirés du traitement des transactions en monnaie constante » s’entend de la variation des produits tirés du traitement des transactions en monnaie constante sur 12 mois divisée par les produits des activités ordinaires déclarés à la période précédente. Nous estimons que ce ratio constitue une mesure supplémentaire utile pour la comparaison de la croissance des produits tirés des abonnements en éliminant l’incidence des variations des taux de change sur 12 mois afin d’aider les investisseurs à mieux comprendre notre rendement.

Les « produits tirés des abonnements et du traitement des transactions en monnaie constante » correspondent aux produits tirés des abonnements et du traitement des transactions ajustés pour tenir compte de l’incidence des variations des taux de change. Les produits tirés des abonnements et du traitement des transactions courants libellés dans une monnaie autre que le dollar américain sont convertis en dollars américains aux taux de change mensuels moyens des mois correspondants de l’exercice précédent plutôt que selon les taux de change réels en vigueur au cours de la période considérée. Nous estimons que cette mesure constitue une mesure supplémentaire utile pour la comparaison de la croissance des produits tirés des abonnements et du traitement des transactions en éliminant l’incidence des fluctuations des taux de change sur 12 mois afin d’aider les investisseurs à mieux comprendre notre rendement.

La « croissance des produits tirés des abonnements et du traitement des transactions en monnaie constante » s’entend de la variation des produits tirés des abonnements et du traitement des transactions en monnaie constante sur 12 mois divisée par les produits des activités ordinaires déclarés à la période précédente. Nous estimons que ce ratio constitue une mesure supplémentaire utile pour la comparaison de la croissance des produits tirés des abonnements et du traitement des transactions en éliminant l’incidence des variations des taux de change sur 12 mois afin d’aider les investisseurs à mieux comprendre notre rendement.

Se reporter aux tableaux financiers ci-après pour un rapprochement des mesures financières et ratios financiers non conformes aux IFRS.

Indicateurs de rendement clés

La surveillance des indicateurs de rendement clés suivants nous permet d’évaluer notre entreprise, de mesurer notre rendement, d’identifier les tendances qui touchent nos activités, d’établir des plans d’entreprise et de prendre des décisions stratégiques. Ces indicateurs de rendement clés constituent pour l’investisseur des mesures supplémentaires de notre rendement d’exploitation et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu’on se fie uniquement aux mesures et ratios IFRS. Nous sommes également d’avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d’autres parties intéressées utilisent fréquemment les mesures propres à un secteur pour évaluer les sociétés émettrices. La méthode dont nous nous servons pour calculer nos indicateurs de rendement clés peut se révéler différente de celle qu’utilisent d’autres entreprises pour calculer des mesures analogues.

Revenu moyen par utilisateur. Le « revenu moyen par utilisateur » ou « RMPU » correspond au total des produits tirés des abonnements et de solutions de traitement de transactions de la Société pour la période, divisé par le nombre d’emplacements clients de la Société pour cette période. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons qu’elle constitue une mesure supplémentaire utile de nos progrès en matière de croissance des produits que nous tirons de notre clientèle. Pour plus de précision et conformément à la méthode de calcul du RMPU utilisée par le passé, le nombre d’emplacements clients de la Société pour la période correspond au nombre moyen d’emplacements clients tout au long de la période.

Emplacements clients. Un « emplacement client » s’entend de l’emplacement d’un commerçant facturable pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation et, dans le cas de NuORDER, d’une marque avec un abonnement direct ou indirect payé pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation. Un seul client distinct peut avoir plusieurs emplacements clients, qu’il s’agisse d’emplacements physiques ou de sites de commerce électronique et, dans le cas de NuORDER, des abonnements multiples. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que notre capacité d’accroître le nombre d’emplacements clients affichant un VTB par année élevé qui utilisent notre plateforme est un indicateur de notre succès au chapitre de la pénétration de marché et de la croissance de notre entreprise. Le VTB d’un emplacement client par année est calculé en annualisant le VTB pour les mois au cours desquels l’emplacement client a été actif, et ce, pendant les 12 derniers mois.

Volume traité par les solutions de paiement brut. Le « volume traité par les solutions de paiement brut » ou « VTSPB » désigne la valeur totale en dollars des transactions traitées, compte non tenu des montants traités au moyen de la solution NuORDER, au cours de la période par nos solutions de paiement pour lesquelles nous agissons à titre de partie principale dans l’entente avec un client, déduction faite des remboursements, ce qui inclut les frais de transport et de manutention, les droits de douane et des taxes à la valeur ajoutée. Nous utilisons cette mesure, car nous sommes d’avis qu’une croissance du VTSPB est un indicateur de la force de nos solutions de paiement. À mesure que le nombre d’emplacements clients utilisant nos solutions de paiement augmente, particulièrement ceux affichant un VTB élevé, nous générons un VTSPB plus élevé et nous constatons une hausse des produits tirés du traitement des transactions. Nous avons exclu de notre VTSPB les montants traités au moyen de la solution NuORDER parce qu’ils représentent un volume de transactions interentreprises plutôt qu’un volume de transactions d’entreprise à particulier et que nous n’avons actuellement pas de solution de paiement robuste pour le volume de transactions interentreprises.

Volume de transactions brut. Le « volume de transactions brut » ou « VTB » correspond à la valeur totale en dollars des transactions traitées sur notre plateforme infonuagique SaaS (compte non tenu des montants traités par la solution NuORDER) pour une période donnée, après déduction des remboursements, et avant déduction des frais de transport et de manutention, droits de douane et taxes à la valeur ajoutée. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que le VTB est un indicateur du succès de nos clients et de la vigueur de notre plateforme. Le VTB ne représente pas des produits que nous avons gagnés. Nous avons exclu de notre VTB les montants traités au moyen de la solution NuORDER parce qu’ils représentent un volume de transactions interentreprises plutôt qu’un volume de transactions d’entreprise à particulier et que nous n’avons actuellement pas de solution de paiement robuste pour le volume de transactions interentreprises.

Volume de transactions brut en monnaie constante. Le « volume de transactions brut en monnaie constante » ou « VTB en monnaie constante » correspond au VTB ajusté pour tenir compte de l’incidence des fluctuations des taux de change. Le VTB courant libellé dans une monnaie autre que le dollar américain est converti en dollars américains aux taux de change mensuels moyens des mois correspondants de l’exercice précédent plutôt que selon les taux de change réels en vigueur au cours de la période considérée. Nous utilisons cette mesure, car nous sommes d’avis que le VTB en monnaie constante fournit une mesure supplémentaire utile du succès de nos clients et de la vigueur de notre plateforme, sans tenir compte de l’incidence des fluctuations des taux de change sur 12 mois.

Taux de rétention net. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que notre capacité de conserver et d’accroître les produits tirés de nos clients actuels est un indicateur de la valeur à long terme de nos relations clients. Notre performance à ce chapitre est mesurée par notre « taux de rétention net », qui est calculé en identifiant d’abord une cohorte de clients (la « cohorte de clients ») au cours d’un mois donné (le « mois de base »). La facturation comprend les frais d’abonnement et les frais pour nos solutions de paiement pour lesquelles nous agissons à titre de partie principale dans l’entente avec un client. Nous divisons ensuite la facturation pour la cohorte de clients au cours du même mois de l’exercice suivant (le « mois de comparaison ») par la facturation du mois de base pour obtenir un taux de rétention net mensuel. Par définition, les clients ajoutés à notre plateforme entre le mois de base et le mois de comparaison sont exclus du calcul. Nous calculons le taux de rétention net annuel à l’aide de la moyenne pondérée du taux de rétention net mensuel sur les 12 derniers mois. Le taux de rétention net ne tient pas compte des clients attribuables au produit de commerce électronique distinct d’Ecwid. Au cours des exercices précédents, nous avons présenté un taux de rétention net en dollars, calculé à la fin de chaque mois en tenant compte de la cohorte de clients utilisant nos plateformes de commerce au début du mois et en divisant nos produits tirés des abonnements et du traitement des transactions attribuables à cette cohorte pour le mois alors en cours par le total des produits tirés des abonnements et du traitement des transactions attribuables à cette cohorte pour le mois précédent. Le taux de rétention net est une mesure différente du taux de rétention net en dollars. Nous sommes d’avis que le taux de rétention net démontre plus clairement que le taux de rétention net en dollars si nous réussissons à conserver et à accroître les produits des activités ordinaires générés par nos clients existants, car la période d’intervalle plus longue entre les mois comparés dans le calcul du taux de rétention net est plus significative sur le plan statistique et il existe des contrôles pour des facteurs comme le caractère saisonnier.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l’« information prospective »), au sens où l’entendent les lois sur les valeurs mobilières pertinentes. L’information prospective peut se rapporter aux perspectives financières (notamment les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté) et aux événements ou résultats prévus; elle peut comprendre des renseignements sur notre situation financière, notre stratégie d’affaires, nos stratégies de croissance, les marchés à notre portée, nos budgets, nos activités d’exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividendes, nos plans et nos objectifs. En particulier, est considérée comme prospective l’information sur nos attentes à l’égard des résultats, du rendement, des réalisations, des perspectives et des possibilités futurs ou des marchés sur lesquels nous exerçons nos activités; les conditions macroéconomiques telles que l’accentuation des pressions inflationnistes, la hausse des taux d’intérêt, l’instabilité du secteur bancaire et l’intensification de l’incertitude économique mondiale; nos attentes quant aux coûts, au calendrier et à l’incidence de nos mesures de réduction des coûts; des événements tels que la pandémie de COVID-19 (la « pandémie de COVID-19 ») et l’invasion de l’Ukraine par la Russie; ainsi que l’information sur nos attentes concernant les tendances du secteur d’activité et des dépenses de consommation, nos taux de croissance, la réalisation de développements de notre plateforme et l’expansion de celle-ci, nos produits d’exploitation et le potentiel de nos solutions de paiement et autres solutions à dégager des produits d’exploitation, l’incidence de notre initiative visant à vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous la forme d’une plateforme centralisée, nos marges brutes et notre rentabilité future, les résultats et les synergies au terme d’acquisitions, l’incidence des procédures judiciaires, l’incidence des fluctuations des taux de change sur nos résultats d’exploitation, nos plans et stratégies d’affaires et notre position concurrentielle dans notre secteur d’activité.

Dans certains cas, l’information prospective se signale par la terminologie utilisée : « prévoir », « cibler », « s’attendre à », « il existe une possibilité que », « budget », « calendrier », « estimation », « suggérer », « perspectives », « prévision », « projection », « éventuel », « stratégie », « avoir l’intention de », « croire », « estimer » ainsi que diverses variations ou flexions de ces termes, notamment au futur, au conditionnel ou à la forme négative, de même que des mots, expressions ou énoncés stipulant que certains événements, résultats, actions ou mesures peuvent ou pourraient « se produire », « survenir », « être atteints » ou « être prises », ou l’inverse, et d’autres termes ou expressions de même nature. En outre, tout énoncé qui se rapporte à des attentes, intentions, projections ou autres allusions à des événements ou circonstances futurs contient de l’information prospective. Les énoncés contenant de l’information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l’égard d’événements ou de circonstances futurs.

L’information prospective est nécessairement fondée sur des opinions, estimations et hypothèses que nous jugeons appropriées et raisonnables à la date à laquelle elle est établie. L’information prospective est subordonnée à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d’activité, le rendement ou les réalisations obtenus soient largement différents de ceux qui sont expressément ou implicitement exprimés dans l’information prospective. Ces facteurs de risque englobent notamment ceux mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion, dans la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle et dans les autres documents que nous avons déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com, ou sur EDGAR, à l’adresse www.sec.gov.

Nous avons tenté de cerner tous les facteurs de risque importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels s’écartent de manière significative de ceux exposés dans l’information prospective; cependant, d’autres facteurs de risque qui ne sont pas connus pour l’instant ou que nous estimons négligeables à l’heure actuelle pourraient avoir cet effet. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à l’information prospective, qui n’est valable qu’à la date à laquelle elle est établie. L’information prospective contenue dans le présent communiqué représente nos attentes à la date d’établissement de celui-ci (ou à toute autre date mentionnée) et est susceptible de changer après cette date. Nous nous dégageons de toute intention, de toute obligation et de tout engagement de mettre à jour ou de réviser l’information prospective, que ce soit par suite de nouvelles informations ou d’événements à venir ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent. Toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément assujettie à la mise en garde qui précède.

États consolidés résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d’actions et les montants par action) Trimestres clos les

31 mars Exercices clos les

31 mars 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Produits des activités ordinaires Abonnements 76 215 70 542 298 763 248 430 Traitement des transactions 99 568 66 729 399 552 264 044 Matériel informatique et autres produits 8 445 9 287 32 191 35 898 Total des produits des activités ordinaires 184 228 146 558 730 506 548 372 Coût direct des produits Abonnements 19 036 20 657 80 064 72 192 Traitement des transactions 66 539 43 822 271 035 159 432 Matériel informatique et autres produits 11 692 12 426 47 446 45 575 Total du coût des produits 97 267 76 905 398 545 277 199 Marge brute 86 961 69 653 331 961 271 173 Charges d’exploitation Frais généraux et administratifs 22 139 28 240 105 939 95 253 Recherche et développement 30 805 36 837 140 442 121 150 Vente et commercialisation 56 884 67 388 250 371 216 659 Amortissement des immobilisations corporelles 1 735 1 789 5 471 4 993 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 2 025 2 032 8 244 7 743 Perte (profit) de change 297 29 (199 ) 611 Charge de rémunération liée à des acquisitions 5 746 20 433 41 792 50 491 Amortissement des immobilisations incorporelles 24 620 26 151 101 546 91 812 Restructuration 25 549 606 28 683 803 Dépréciation du goodwill — — 748 712 — Total des charges d’exploitation 169 800 183 505 1 431 001 589 515 Perte d’exploitation (82 839 ) (113 852 ) (1 099 040 ) (318 342 ) Produit d’intérêts net 9 654 1 014 24 812 2 988 Perte avant impôt sur le résultat (73 185 ) (112 838 ) (1 074 228 ) (315 354 ) Charge (produit) d’impôt Exigible 1 651 282 2 469 1 103 Différé (368 ) 1 397 (6 688 ) (28 024 ) Total de la charge (du produit) d’impôt 1 283 1 679 (4 219 ) (26 921 ) Perte nette (74 468 ) (114 517 ) (1 070 009 ) (288 433 ) Autres éléments du résultat global Éléments pouvant être reclassés dans la perte nette Écarts de conversion liés aux établissements à l’étranger 739 (685 ) (5 586 ) (7 061 ) Variation du profit net latent (de la perte nette latente) sur les instruments de couverture de flux de trésorerie 1 223 553 (148 ) 23 Total des autres éléments du résultat global 1 962 (132 ) (5 734 ) (7 038 ) Total du résultat global (72 506 ) (114 649 ) (1 075 743 ) (295 471 ) Perte nette par action – de base et diluée (0,49 ) (0,77 ) (7,11 ) (2,04 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires – de base et dilué 151 774 467 148 473 309 150 404 130 141 580 917





États consolidés résumés de la situation financière (en milliers de dollars américains) Aux 31 mars

2023 31 mars

2022 Actif $ $ Actif courant Trésorerie et équivalents de trésorerie 800 154 953 654 Créances clients et autres débiteurs 84 334 45 766 Stocks 12 839 7 540 Autres actifs courants 37 005 35 535 Total de l’actif courant 934 332 1 042 495 Actifs au titre de droits d’utilisation liés à un contrat de location, montant net 20 973 25 539 Immobilisations corporelles, montant net 19 491 16 456 Immobilisations incorporelles, montant net 311 450 409 568 Goodwill 1 350 645 2 104 368 Autres actifs non courants 31 540 21 400 Actif d’impôt différé 301 154 Total de l’actif 2 668 732 3 619 980 Passif et capitaux propres Passif courant Créditeurs et charges à payer 68 827 78 307 Obligations locatives 6 617 7 633 Passif d’impôt exigible 6 919 6 718 Produits différés 68 094 65 194 Total du passif courant 150 457 157 852 Produits différés 1 226 2 121 Obligations locatives 18 574 23 037 Dette à long terme — 29 841 Autres passifs non courants 1 026 1 007 Passif d’impôt différé — 6 833 Total du passif 171 283 220 691 Capitaux propres Capital-actions 4 298 683 4 199 025 Capital apporté supplémentaire 198 022 123 777 Cumul des autres éléments du résultat global (3 057 ) 2 677 Déficit cumulé (1 996 199 ) (926 190 ) Total des capitaux propres 2 497 449 3 399 289 Total du passif et des capitaux propres 2 668 732 3 619 980





Tableaux consolidés résumés des flux de trésorerie (en milliers de dollars américains) Exercices clos les

31 mars 2023 2022 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation $ $ Perte nette (1 070 009 ) (288 433 ) Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie Rémunération à base d’actions liée à des acquisitions 40 219 45 042 Amortissement des immobilisations incorporelles 101 546 91 812 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation liés à un contrat de location 13 715 12 736 Impôt sur le résultat différé (6 688 ) (28 024 ) Charge de rémunération à base d’actions 129 167 108 916 Perte de change latente 100 5 Dépréciation du goodwill 748 712 — (Augmentation) diminution des actifs d’exploitation et augmentation (diminution) des passifs d’exploitation Créances clients et autres débiteurs (35 159 ) (5 384 ) Stocks (5 299 ) (5 967 ) Autres actifs (9 986 ) (25 008 ) Créditeurs et charges à payer (9 015 ) 6 842 Passif d’impôt exigible 201 1 077 Produits différés 2 005 4 552 Autres passifs non courants 19 (2 396 ) Produit d’intérêts net (24 812 ) (2 988 ) Total – activités d’exploitation (125 284 ) (87 218 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Entrées d’immobilisations corporelles (9 227 ) (10 653 ) Entrées d’immobilisations incorporelles (3 894 ) — Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise — (559 429 ) Achat de placements (1 519 ) — Variation de dépôts à terme soumis à restrictions — 344 Produit d’intérêts 23 457 5 807 Total – activités d’investissement 8 817 (563 931 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit de l’exercice d’options sur actions 4 710 17 494 Produit de l’émission de capital-actions — 823 515 Frais d’émission d’actions (193 ) (34 190 ) Remboursement de la dette à long terme (30 000 ) — Règlement d’obligations locatives, déduction faite des avantages incitatifs à la location et des variations de dépôts de location soumis à restrictions (8 870 ) (6 952 ) Coûts de financement (1 058 ) (1 810 ) Total – activités de financement (35 411 ) 798 057 Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (1 622 ) (404 ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l’exercice (153 500 ) 146 504 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 953 654 807 150 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 800 154 953 654 Intérêts payés à la banque 375 937 Impôt sur le résultat payé 1 154 748





Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS

BAIIA ajusté (en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages) Trimestres clos les

31 mars Exercices clos les

31 mars 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Perte nette (74 468 ) (114 517 ) (1 070 009 ) (288 433 ) Perte nette en pourcentage des produits des activités ordinaires (40,4)% (78,1)% (146,5)% (52,6)% Rémunération à base d’actions et charges sociales qui s’y rapportent1) 15 967 41 625 123 667 109 066 Amortissement2) 28 380 29 972 115 261 104 548 Perte (profit) de change3) 297 29 (199 ) 611 Produit d’intérêts net2) (9 654 ) (1 014 ) (24 812 ) (2 988 ) Rémunération liée à des acquisitions4) 5 746 20 433 41 792 50 491 Frais liés aux transactions5) 2 323 872 5 834 9 653 Restructuration6) 25 549 606 28 683 803 Dépréciation du goodwill7) — — 748 712 — Provisions pour litiges8) 229 576 1 409 1 655 Charge (produit) d’impôt 1 283 1 679 (4 219 ) (26 921 ) BAIIA ajusté (4 348 ) (19 739 ) (33 881 ) (41 515 ) BAIIA ajusté en pourcentage des produits des activités ordinaires (2,4)% (13,5)% (4,6)% (7,6)%

1) Ce poste se compose d’une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l’émission d’options sur actions et autres attributions à nos employés et administrateurs aux termes de nos régimes d’intéressement à base de titres de capitaux propres et des charges sociales en trésorerie qui s’y rapportent, étant donné que ces charges sont directement imputables à la rémunération à base d’actions. Il représente donc une estimation et est susceptible de changer. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2023, compte non tenu d’un montant de 5 637 $ lié à l’accélération de la charge de rémunération à base d’actions classée comme une restructuration, la charge de rémunération à base d’actions se chiffrait respectivement à 15 685 $ et à 123 530 $ (charge de 41 934 $ et de 108 916 $, respectivement, en mars 2022) et les charges sociales qui s’y rapportent correspondaient respectivement à des charges de 282 $ et de 137 $ (produit de 309 $ et charge de 150 $, respectivement, en mars 2022). Ces montants sont inclus dans le coût direct des produits, les frais généraux et administratifs, les frais de recherche et développement et les frais de vente et de commercialisation (se reporter à la note 8 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d’information). Ces charges ne tiennent pas compte de la rémunération à base d’actions classée comme une restructuration, qui est incluse dans les charges de restructuration.

2) Conformément à IFRS 16 Contrats de location, la perte nette comprend un amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation de 2 025 $ et une charge d’intérêts liée aux obligations locatives de 278 $, et exclut des charges locatives de 2 322 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2023 (2 032 $, 288 $ et 2 111 $, respectivement, pour le trimestre clos le 31 mars 2022). Pour l’exercice 2023, la perte nette comprend un amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation de 8 244 $ et une charge d’intérêts liée aux obligations locatives de 1 075 $, et exclut des charges locatives de 8 712 $ (7 743 $, 1 204 $ et 8 133 $, respectivement, pour l’exercice 2022).

3) Ces profits et pertes hors trésorerie sont liés à la conversion de devises.

4) Ces coûts représentent une partie de la contrepartie versée aux entreprises acquises qui dépend des obligations d’emploi continu de certains membres du personnel clés des entreprises acquises en question, ou de l’atteinte de certains critères de performance.

5) Ces frais se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos appels publics à l’épargne et à nos acquisitions, qui n’auraient par ailleurs pas été engagés. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs et les frais de vente et de commercialisation.

6) Certaines fonctions et la structure de gestion connexe ont été modifiées afin de réaliser des synergies et d’assurer une agilité organisationnelle. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, nous avons annoncé une réorganisation visant à rationaliser le modèle d’exploitation de la Société tout en continuant de mettre l’accent sur la croissance méthodique. Les frais associés à cette réorganisation ont été comptabilisés à titre de frais de restructuration (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d’information).

7) Ce montant représente une charge de dépréciation du goodwill hors trésorerie (se reporter à la note 16 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d’information).

8) Ces montants représentent les provisions constituées et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques, engagés à l’égard de certains litiges, déduction faite des montants couverts par les assurances et des indemnisations. Ces montants ne comprennent pas les provisions constituées et les autres coûts engagés en lien avec des litiges que nous considérons comme faisant partie du cours normal de nos activités. Ces montants sont inclus dans les frais généraux et administratifs.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite)

Perte ajustée et perte ajustée par action – de base et diluée (en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les montants par action) Trimestres clos les

31 mars Exercices clos les

31 mars 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Perte nette (74 468 ) (114 517 ) (1 070 009 ) (288 433 ) Rémunération à base d’actions et charges sociales qui s’y rapportent1) 15 967 41 625 123 667 109 066 Amortissement des immobilisations incorporelles 24 620 26 151 101 546 91 812 Rémunération liée à des acquisitions2) 5 746 20 433 41 792 50 491 Frais liés aux transactions3) 2 323 872 5 834 9 653 Restructuration4) 25 549 606 28 683 803 Dépréciation du goodwill5) — — 748 712 — Provisions pour litiges6) 229 576 1 409 1 655 Charge (produit) d’impôt différé (368 ) 1 397 (6 688 ) (28 024 ) Perte ajustée (402 ) (22 857 ) (25 054 ) (52 977 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base et dilué)7) 151 774 467 148 473 309 150 404 130 141 580 917 Perte nette par action – de base et diluée (0,49 ) (0,77 ) (7,11 ) (2,04 ) Perte par action ajustée – de base et diluée (0,00 ) (0,15 ) (0,17 ) (0,37 )

1) Ce poste se compose d’une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l’émission d’options sur actions et autres attributions à nos employés et administrateurs aux termes de nos régimes d’intéressement à base de titres de capitaux propres et des charges sociales en trésorerie qui s’y rapportent, étant donné que ces charges sont directement imputables à la rémunération à base d’actions. Il représente donc une estimation et est susceptible de changer. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2023, compte non tenu d’un montant de 5 637 $ lié à l’accélération de la charge de rémunération à base d’actions classée comme une restructuration, la charge de rémunération à base d’actions se chiffrait respectivement à 15 685 $ et à 123 530 $ (charge de 41 934 $ et de 108 916 $, respectivement, en mars 2022) et les charges sociales qui s’y rapportent correspondaient respectivement à des charges de 282 $ et de 137 $ (produit de 309 $ et charge de 150 $, respectivement, en mars 2022). Ces montants sont inclus dans le coût direct des produits, les frais généraux et administratifs, les frais de recherche et développement et les frais de vente et de commercialisation (se reporter à la note 8 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d’information). Ces charges ne tiennent pas compte de la rémunération à base d’actions classée comme une restructuration, qui est incluse dans les charges de restructuration.

2) Ces coûts représentent une partie de la contrepartie versée aux entreprises acquises qui dépend des obligations d’emploi continu de certains membres du personnel clés des entreprises acquises en question, ou de l’atteinte de certains critères de performance.

3) Ces frais se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos appels publics à l’épargne et à nos acquisitions, qui n’auraient par ailleurs pas été engagés. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs et les frais de vente et de commercialisation.

4) Certaines fonctions et la structure de gestion connexe ont été modifiées afin de réaliser des synergies et d’assurer une agilité organisationnelle. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, nous avons annoncé une réorganisation visant à rationaliser le modèle d’exploitation de la Société tout en continuant de mettre l’accent sur la croissance méthodique. Les frais associés à cette réorganisation ont été comptabilisés à titre de frais de restructuration (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d’information).

5) Ce montant représente une charge de dépréciation du goodwill hors trésorerie (se reporter à la note 16 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d’information).

6) Ces montants représentent les provisions constituées et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques, engagés à l’égard de certains litiges, déduction faite des montants couverts par les assurances et des indemnisations. Ces montants ne comprennent pas les provisions constituées et les autres coûts engagés en lien avec des litiges que nous considérons comme faisant partie du cours normal de nos activités. Ces montants sont inclus dans les frais généraux et administratifs.

7) Pour les périodes au cours desquelles nous avons présenté une perte ajustée, par suite des pertes ajustées engagées, tous les titres potentiellement dilutifs ont été exclus du calcul de la perte ajustée par action – diluée, car leur inclusion aurait eu un effet antidilutif. La perte ajustée par action – diluée correspond à la perte ajustée par action – de base pour les périodes au cours desquelles nous avons engagé une perte ajustée.



Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite)

Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d’exploitation (en milliers de dollars américains) Trimestres clos les

31 mars Exercices clos les

31 mars 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (41 587 ) (11 342 ) (125 284 ) (87 218 ) Charges sociales se rapportant à la rémunération à base d’actions1) 820 156 1 705 4 953 Rémunération liée à des acquisitions2) 2 547 746 8 590 7 839 Frais liés aux transactions3) (2 621 ) 431 1 888 12 208 Restructuration4) 15 230 501 17 722 1 590 Provisions pour litiges5) 209 (366 ) 3 306 (654 ) Frais de développement interne inscrits à l’actif6) (1 519 ) — (3 894 ) — Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d’exploitation (26 921 ) (9 874 ) (95 967 ) (61 282 )

1) Ces montants représentent les entrées et sorties de trésorerie associées aux charges sociales liées aux options sur actions et autres attributions émises à nos employés et administrateurs dans le cadre de nos régimes d’intéressement à base de titres de capitaux propres.

2) Ces montants représentent la sortie de trésorerie associée à une partie de la contrepartie versée aux entreprises acquises, qui se rattache aux obligations d’emploi continu de certains membres du personnel clés de ces entreprises acquises, ou à l’atteinte de certains critères de performance.

3) Ces montants représentent les sorties et les entrées de trésorerie attribuables à des écarts temporaires liées aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos appels publics à l’épargne et à nos acquisitions, qui n’auraient par ailleurs pas été engagés. Ces ajustements se rapportent au règlement des frais liés aux transactions des entreprises cibles qui ne s’inscrivaient pas dans le cours normal des activités pour nos acquisitions et qui ont été repris à titre de passifs aux dates d’acquisition pertinentes.

4) Certaines fonctions et la structure de gestion connexe ont été modifiées afin de réaliser des synergies et d’assurer une agilité organisationnelle. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, nous avons annoncé une réorganisation visant à rationaliser le modèle d’exploitation de la Société tout en continuant de mettre l’accent sur la croissance méthodique. Les frais associés à cette réorganisation ont été comptabilisés à titre de frais de restructuration (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d’information).

5) Ces coûts représentent les entrées et sorties de trésorerie au titre des provisions constituées et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques, engagés à l’égard de certains litiges, déduction faite des montants reçus au titre des assurances et des produits d’indemnisation. Ces entrées et sorties de trésorerie ne comprennent pas les entrées et sorties de trésorerie liées aux litiges que nous considérons comme faisant partie du cours normal de nos activités.

6) Ces montants représentent les sorties de trésorerie liées aux frais de développement interne inscrits à l’actif. Ces montants sont inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement des tableaux consolidés résumés des flux de trésorerie annuels audités. Si ces coûts n’étaient pas inscrits à l’actif à titre d’immobilisations incorporelles, ils feraient partie de nos flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. Aucuns frais de développement interne inscrit à l’actif n’ont été comptabilisés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2022.





Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite)

(en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages) Trimestres clos les

31 mars Exercices clos les

31 mars 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Marge brute 86 961 69 653 331 961 271 173 En pourcentage des produits des activités ordinaires 47,2 % 47,5 % 45,4 % 49,5 % Ajouter : Rémunération à base d’actions et charges sociales qui s’y rapportent3) 835 2 149 6 945 6 345 Marge brute non conforme aux IFRS1) 87 796 71 802 338 906 277 518 Marge brute non conforme aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires2) 47,7 % 49,0 % 46,4 % 50,6 % Frais généraux et administratifs 22 139 28 240 105 939 95 253 En pourcentage des produits des activités ordinaires 12,0 % 19,3 % 14,5 % 17,4 % Déduire : Rémunération à base d’actions et charges sociales qui s’y rapportent3) 3 533 10 736 33 963 26 377 Déduire : Frais liés aux transactions4) 2 323 559 5 103 8 436 Déduire : Provisions pour litiges5) 229 576 1 409 1 655 Frais de recherche et développement non conformes aux IFRS1) 16 054 16 369 65 464 58 785 Frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires2) 8,7 % 11,2 % 9,0 % 10,7 % Frais de recherche et développement 30 805 36 837 140 442 121 150 En pourcentage des produits des activités ordinaires 16,7 % 25,1 % 19,2 % 22,1 % Déduire : Rémunération à base d’actions et charges sociales qui s’y rapportent3) 4 491 10 319 35 504 29 705 Frais de recherche et développement non conformes aux IFRS1) 26 314 26 518 104 938 91 445 Frais de recherche et développement non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires2) 14,3 % 18,1 % 14,4 % 16,7 % Frais de vente et de commercialisation 56 884 67 388 250 371 216 659 En pourcentage des produits des activités ordinaires 30,9 % 46,0 % 34,3 % 39,5 % Déduire : Rémunération à base d’actions et charges sociales qui s’y rapportent3) 7 108 18 421 47 255 46 639 Déduire : Frais liés aux transactions4) — 313 731 1 217 Frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS1) 49 776 48 654 202 385 168 803 Frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires2) 27,0 % 33,2 % 27,7 % 30,8 %

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios non conformes aux IFRS ».

2) Ratio non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios non conformes aux IFRS ».

3) Ce poste se compose d’une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l’émission d’options sur actions et autres attributions à nos employés et administrateurs aux termes de nos régimes d’intéressement à base de titres de capitaux propres et des charges sociales en trésorerie qui s’y rapportent, étant donné que ces charges sont directement imputables à la rémunération à base d’actions. Il représente une estimation et est donc susceptible de changer. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2023, compte non tenu d’un montant de 5 637 $ lié à l’accélération de la charge de rémunération à base d’actions classée comme une restructuration, la charge de rémunération à base d’actions se chiffrait respectivement à 15 685 $ et à 123 530 $ (charge de 41 934 $ et de 108 916 $, respectivement, en mars 2022) et les charges sociales qui s’y rapportent correspondaient respectivement à des charges de 282 $ et de 137 $ (produit de 309 $ et charge de 150 $, respectivement, en mars 2022). Ces montants sont inclus dans le coût direct des produits, les frais généraux et administratifs, les frais de recherche et développement et les frais de vente et de commercialisation (se reporter à la note 8 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d’information). Ces charges ne tiennent pas compte de la rémunération à base d’actions classée comme une restructuration, qui est incluse dans les charges de restructuration.

4) Ces frais se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos premiers appels publics à l’épargne et à nos acquisitions, qui n’auraient par ailleurs pas été engagés. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs et dans les frais de vente et de commercialisation.

5) Ces montants représentent les provisions constituées et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques, engagés à l’égard de certains litiges, déduction faite des montants couverts par les assurances et des indemnisations. Ces montants ne comprennent pas les provisions constituées et les autres coûts engagés en lien avec des litiges que nous considérons comme faisant partie du cours normal de nos activités. Ces montants sont inclus dans les frais généraux et administratifs.



Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite)

Produits des activités ordinaires et taux de croissance des produits des activités ordinaires

en monnaie constante

(en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages) Trimestre clos le 31 mars 2023 Exercice clos le

31 mars 2023 $ $ Produits tirés des abonnements présentés 76 215 298 763 Croissance des produits tirés des abonnements 8 % 20 % Incidence du change sur les produits tirés des abonnements1) 1 917 9 335 Produits tirés des abonnements en monnaie constante 78 132 308 098 Croissance des produits tirés des abonnements en monnaie constante 11 % 24 % Produits tirés du traitement des transactions présentés 99 568 399 552 Croissance des produits tirés du traitement des transactions 49 % 51 % Incidence du change sur les produits tirés du traitement des transactions1) 402 1 896 Produits tirés du traitement des transactions en monnaie constante 99 970 401 448 Croissance des produits tirés du traitement des transactions en monnaie constante 50 % 52 % Produits tirés des abonnements et du traitement des transactions présentés 175 783 698 315 Croissance des produits tirés des abonnements et du traitement des transactions 28 % 36 % Incidence du change sur les produits tirés des abonnements et du traitement des transactions1) 2 319 11 231 Produits tirés des abonnements et du traitement des transactions en monnaie constante 178 102 709 546 Croissance des produits tirés des abonnements et du traitement des transactions en monnaie constante 30 % 38 % Total des produits des activités ordinaires présenté 184 228 730 506 Croissance du total des produits des activités ordinaires 26 % 33 % Incidence du change sur le total des produits des activités ordinaires1) 2 573 12 846 Total des produits des activités ordinaires en monnaie constante 186 801 743 352 Croissance du total des produits des activités ordinaires en monnaie constante 27 % 36 % Trimestre clos le

31 mars 2022 Exercice clos le

31 mars 2022 $ $ Produits tirés des abonnements présentés 70 542 248 430 Produits tirés du traitement des transactions présentés 66 729 264 044 Produits tirés des abonnements et du traitement des transactions présentés 137 271 512 474 Total des produits des activités ordinaires présenté 146 558 548 372

1) Les produits des activités ordinaires courants libellés dans une monnaie autre que le dollar américain sont convertis en dollars américains aux taux de change mensuels moyens des mois correspondants de l’exercice précédent plutôt que selon les taux de change réels en vigueur au cours de la période considérée. Nous estimons que cette mesure constitue une mesure supplémentaire utile pour la comparaison de la croissance des produits des activités ordinaires en éliminant l’incidence des variations des taux de change sur 12 mois afin d’aider les investisseurs à mieux comprendre notre rendement.

1 Perspectives financières, se reporter à la rubrique « Hypothèses de perspectives financières » du présent communiqué pour les hypothèses, les risques et les incertitudes liés aux perspectives de Lightspeed, ainsi qu’à la rubrique « Énoncés prospectifs ».

2 Mesure ou ratio non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios non conformes aux IFRS » et au rapprochement à la mesure ou au ratio IFRS le plus directement comparable du présent communiqué.

3 Exclusion faite des emplacements clients et du VTB attribuables au produit de commerce électronique distinct d’Ecwid et aux produits Lightspeed Golf et NuORDER by Lightspeed. Le VTB d’un emplacement client par année est calculé en annualisant le VTB pour les mois au cours desquels l’emplacement client a été actif, et ce, pendant les 12 derniers mois.

4 Indicateur de rendement clé. Se reporter à la rubrique « Indicateurs de rendement clés ».

5 Exclusion faite des emplacements clients attribuables au produit de commerce électronique distinct d’Ecwid et au produit NuORDER by Lightspeed.

6 Exclusion faite des emplacements clients attribuables au produit de commerce électronique distinct d’Ecwid.

7 Les perspectives financières sont présentées sous toutes réserves, sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques qui sont décrits à la rubrique « Énoncés prospectifs » et « Hypothèses des perspectives financières » du présent communiqué.