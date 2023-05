CertiK Mendefinisikan Ulang Keamanan di Crypto Melalui Integrasi Skor Keamanan Dengan CoinMarketCap

English Chinese (Traditional) Korean Japanese Malay Indonesian

CertiK adalah perusahaan audit smart contract dan keamanan Web3 terkemuka, dengan pangsa pasar sekitar 70% dari 500 proyek yang diaudit oleh CoinMarketCap.

Integrasi Skor Keamanan CertiK ke dalam CoinMarketCap adalah langkah maju untuk keamanan dan transparansi di industri Web3.

NEW YORK, New York, May 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, perusahaan keamanan Web3 terkemuka, dengan bangga mengumumkan integrasi Skor Keamanannya ke dalam CoinMarketCap, platform dengan pengguna terbanyak untuk peringkat dan penemuan mata uang kripto.

Skor Keamanan CertiK menilai proyek-proyek berdasarkan serangkaian metrik keamanan yang komprehensif, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menilai keamanan suatu proyek dengan sekilas. Dengan menilai faktor-faktor seperti kode smart contract, audit kode, dan latar belakang tim pengembang, Skor Keamanan merupakan tambahan yang kuat untuk alat investor yang cermat.

Sejak diluncurkan pada tahun 2013, CoinMarketCap telah menjadi platform terkemuka untuk melacak harga, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan statistik lainnya dari mata uang kripto. CoinMarketCap merupakan tempat pertama yang dikunjungi oleh banyak pemula dalam dunia kripto, dan dengan sumber daya edukasi dan teknis yang terus berkembang, platform ini tetap menjadi alat yang tak tergantikan bagi semua pengguna dan investor. CertiK telah mengaudit lebih dari 70% dari 500 proyek Web3 teratas menurut peringkat CoinMarketCap.

"Dengan lebih dari $3,7 trilyun nilai yang hilang dari platform dan pengguna Web3 pada tahun 2022, keamanan yang tidak memadai tetap menjadi ancaman nyata bagi industri ini," kata salah satu pendiri CertiK, Prof. Ronghui Gu. "Dengan menempatkan keamanan di garis depan melalui integrasi Skor Keamanan ini, CertiK dan CoinMarketCap bersatu untuk membawa transparansi dan kepercayaan dalam proyek-proyek web3. Proyek-proyek yang serius dalam hal keamanan dapat menggunakan Skor Keamanan mereka sebagai bukti akan hal tersebut."

Pengguna dan investor sekarang memiliki alat yang kuat untuk membantu mereka mengevaluasi keamanan proyek-proyek Web3. Proses penilaian yang cermat harus sekomprehensif mungkin, dan integrasi Skor Keamanan CertiK ke dalam CoinMarketCap memudahkan identifikasi proyek-proyek yang memahami pentingnya keamanan bagi masa depan proyek dan komunitas mereka.

CertiK bertujuan untuk meningkatkan standar keamanan dan transparansi di Web3, dan kemitraan dengan CoinMarketCap merupakan langkah besar menuju ekosistem yang lebih aman dan terbuka.

Tentang CertiK

CertiK adalah pelopor dalam keamanan blockchain, memanfaatkan teknologi AI terbaik dan tinjauan manual yang terbaik di kelasnya untuk melindungi dan memantau protokol blockchain dan smart contract. Didirikan pada tahun 2018 oleh profesor dari Universitas Yale dan Universitas Columbia, CertiK menjaga keamanan dunia Web3 dengan menerapkan inovasi terbaru dari dunia akademik ke perusahaan, memungkinkan aplikasi yang kritis untuk skala dengan aman dan benar.

www.certik.com

Tentang CoinMarketCap

CoinMarketCap adalah situs web pelacak harga aset kripto yang paling banyak dirujuk di dunia dalam ruang kriptocurrency yang berkembang pesat. Misi CoinMarketCap adalah membuat kripto lebih mudah ditemukan dan dengan efisien secara global dengan memberdayakan pengguna retail dengan informasi yang objektif, berkualitas tinggi, dan akurat untuk mengambil kesimpulan yang berdasarkan pengetahuan mereka sendiri.



www.coinmarketcap.com