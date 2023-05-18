CertiK将安全评分纳入CoinMarketCap

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CertiK是业内领先的智能合约审计和Web 3.0安全公司。在CoinMarketCap审计的前500名项目中，CertiK占有约70%的市场份额。

CoinMarketCap将CertiK的安全评分纳入系统，是整个Web 3.0行业提升安全和透明度标准的一次飞跃。

纽约, May 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Web 3.0领域领先的安全公司CertiK隆重宣布其安全评分纳入使用最广泛的加密货币排名和资讯服务平台CoinMarketCap。

CertiK会根据一套全面的安全指标对项目进行排名并得出安全评分，使用户能够一目了然并轻松评估项目的安全性。通过对智能合约代码、代码审计情况和开发团队背景等因素进行评估从而得到的安全评分可以说是对明智投资者进行项目调研的有力工具。



CoinMarketCap自2013年推出以来，已成为追踪加密货币价格、市值、交易量和其他统计数据的领先平台。CoinMarketCap是很多人进入加密货币世界的第一站，其持续发展的教育和技术资源套件也成为了很多业内用户和投资者不可或缺的利器。目前，CertiK已审计了CoinMarketCap在排名前500内70%以上的Web 3.0项目。



“在2022年，有超过37亿美元的价值从Web 3.0平台流失。因此安全仍是行业的生存威胁。”CertiK联合创始人顾荣辉教授指出，“通过这次安全评分的整合，CertiK和CoinMarketCap正联手为Web3项目带来透明度和信任度。认真对待安全问题的项目可以用他们的安全分数作为项目可靠的强有力证明。”



将CertiK安全评分整合到CoinMarketCap中，可以帮助用户轻松识别那些深谙“安全”两字对其项目和社区未来尤为重要的项目，从而使尽职调查过程更加全面彻底。至此，用户和投资者终于拥有了一个强大的工具可帮助他们评估Web 3.0项目的安全性。

CertiK的使命是提高Web 3.0的安全性和透明度。而此次与CoinMarketCap的合作，则是整个行业朝着更安全、更开放的生态系统迈出重要一步的里程碑。

关于CertiK

CertiK总部位于纽约市，由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授创立。可以被称为区块链安全领域先驱的CertiK，利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其安全性。CertiK以守护加密世界为使命，从区块链领域开始，一步步将学术界尖端创新技术延伸至业界，使得企业任务关键型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建。目前，CertiK已审计超过了4000个Web3项目，并保护了数千亿美元的资产免受损失。

www.certik.com

关于CoinMarketCap

CoinMarketCap是在飞速发展的加密货币领域中最有参考价值的加密资产价格追踪网站。它的使命是通过提供公允精准且高质的信息，为用户决策提供参考，从而提升加密行业的效率并促进其在全球范围内的影响力。

www.coinmarketcap.com



