Sorenson Express, con intérpretes ASL a la carta, es una victoria de la accesibilidad para empresas, empleados y clientes

SALT LAKE CITY, May 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, en el Día Mundial de Concientización sobre la Accesibilidad, Sorenson, líder mundial en servicios lingüísticos inclusivos para personas sordas y con dificultades de audición, ha anunciado la disponibilidad de Sorenson Express para empresas públicas y privadas. El servicio de suscripción permite que las empresas ofrezcan a clientes y empleados una experiencia consistente y sin complicaciones en cualquier momento y lugar.



Sorenson Express funciona en dispositivos iOS® y Android®. Con solo un clic, el usuario de una empresa puede solicitar un intérprete (ya sea de ASL a inglés o a español), que aparece en la pantalla en unos instantes. Intérpretes cualificados transmiten conversaciones signadas y habladas, lo que favorece una experiencia natural y personal para usuarios sordos y oyentes.

«Sorenson está centrada fundamentalmente en causar un impacto significativo en las vidas de nuestros diversos empleados, clientes y comunidades mediante productos y servicios accesibles», ha afirmado Jorge Rodríguez, presidente y director ejecutivo de Sorenson, la cual procesa más de 140 millones de conversaciones al año entre todas sus ramas de actividad. «Sorenson Express es una herramienta potente que ayuda a las empresas a promover la accesibilidad y la inclusión. Hemos sido líderes en servicios de interpretación en video a la carta durante 20 años, y Sorenson Express representa la expansión de ese liderazgo a la empresa».

Para empresas minoristas, hoteleras, financieras, sanitarias y otras empresas con trato directo con el cliente, Sorenson Express puede crear experiencias atractivas y ofrecer un servicio de alta calidad para todos los clientes para impulsar la equidad en la atención. En un establecimiento minorista, por ejemplo, los compradores pueden obtener acceso a intérpretes ASL a la carta en cuanto entran en una tienda, lo que les permite formular preguntas e interactuar con el personal de la tienda. El personal, mientras tanto, puede utilizar la aplicación para ayudar a los clientes sordos a encontrar productos, preguntar sobre necesidades y preferencias, recomendar nuevos productos ofertados e interactuar a nivel personal.

«La calidad de la experiencia del cliente tiene un impacto enorme en la reputación de cualquier empresa y, en muchos casos, es la clave de su éxito o fracaso», ha declarado Rodríguez. «Las empresas invierten tiempo, recursos y formación significativos para preparar al personal que trabaja de cara al cliente para interactuar y comunicarse de forma eficaz con los compradores. Sorenson Express que todas las personas que interactúan con una empresa reciban el mismo servicio útil y acogedor. Además, al demostrar un compromiso con la inclusión y la accesibilidad, las empresas pueden potenciar su marca, así como sus estrategias de adquisición y retención de talentos.

En el lugar de trabajo, Sorenson Express permite una interacción y una comunicación fluidas entre compañeros sordos y oyentes. En lugar de tener que concertar una cita con un intérprete con varias horas de antelación, un empleado sordo puede unirse a reuniones espontáneamente, contribuir cuando surjan asuntos urgentes o simplemente charlar con sus compañeros.

«En el entorno actual, dinámico y competitivo, las empresas necesitan enfoques creativos y multidimensionales para la resolución de problemas», ha afirmado Rodríguez. «Al optimizar la colaboración y la comunicación entre todos los trabajadores, Sorenson Express ayudará a las empresas a aprovechar al máximo las perspectivas, experiencias y talento de su mano de obra».

Sorenson Express está ya disponible para empresas de Estados Unidos. Visite Sorenson Express para obtener más información.

Ver en ASL.

Sobre Sorenson

Sorenson es uno de los proveedores de servicios lingüísticos líderes mundiales, que combina tecnología patentada con soluciones orientadas a las personas. Trabajamos por aumentar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de las personas subrepresentadas por medio de soluciones comunicativas para todos: servicios de subtitulado de llamadas y retransmisión en video, interpretación de lengua hablada y lengua signada presencial y remotamente y servicios lingüísticos de posproducción. El impacto de nuestra empresa se extiende más allá de las conexiones que respaldamos. De acuerdo con el Plan de acción y visión ESG e impacto de Sorenson, estamos revisando nuestra huella de carbono, tratando las barreras al progreso y la accesibilidad para empleados sordos e implementando un programa de diversidad para proveedores. Sorenson es una empresa, propiedad de minorías, que está comprometida con la ampliación de oportunidades para las comunidades desfavorecidas y defiende la cultura de la pertenencia. Para obtener más información sobre cómo fomentamos la conexión humana, visite: http://www.sorenson.com o es.sorenson.com.

Exención de responsabilidad

Si elige Sorenson como proveedor por defecto, puede transferir su número de 10 dígitos actual de otro proveedor a Sorenson, o Sorenson puede ofrecerle uno para el área geográfica en la que viva o trabaje. Si más adelante cambia su proveedor por defecto, puede transferir su número a ese proveedor. Cuando seleccione Sorenson, debe proporcionar la dirección física (es decir, la ubicación registrada) desde la que realiza la llamada a Sorenson, de modo que Sorenson pueda dirigir correctamente las llamadas que pudiera hacer al 911. Si se muda o cambia su ubicación, debe notificar a Sorenson de inmediato. Puede actualizar su ubicación registrada en su videófono Sorenson llamando al (801) 386-8500 o entrando en sorenson.com/support/vrs/manage-account. Sorenson le confirmará la recepción de la información de su ubicación registrada. Las llamadas de emergencia realizadas a través de TRS por Internet podrían no funcionar de la misma manera que el servicio tradicional de E911. Por ejemplo, es posible que no pueda llamar al 911 si hay un fallo en el servicio de Internet o se corta la corriente eléctrica, y podría ocurrir que su llamada al 911 no se dirigiera correctamente si no hubiera actualizado su ubicación registrada. Para obtener más información sobre el proceso de obtención de los números de 10 dígitos y los límites y riesgos asociados al uso de VRS de Sorenson para hacer llamadas al 911, visite la web de Sorenson: sorenson.com/legal.