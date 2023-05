Le prix du Kia Seltos 2024 arrivant au Canada est annoncé

English French

Le véhicule le mieux vendu de la marque Kia, le Seltos 2024 arbore un design extérieur et intérieur modernisé



Le moteur à turbocompresseur de 1,6 L génère 20 chevaux de plus, assurant une conduite plus sportive

L’expérience du conducteur est améliorée grâce à l’ajout d’un hayon à commande électrique et d’une clé numérique

La nouvelle version X-Line donne au Seltos une allure audacieuse grâce à des éléments de design hors route

Le Seltos arrive actuellement chez les concessionnaires canadiens

PSDF à partir de 25 195 $

TORONTO, 18 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Kia Canada a enfin annoncé le prix de son modèle le plus vendu, le Kia Seltos 2024. Arrivant maintenant chez les concessionnaires Kia à travers le pays, le modèle 2024 arbore des éléments de design et des technologies modernisées, confirmant ainsi sa place privilégiée au sein du segment des VUS sous-compacts. Ce modèle est proposé à un PDSF débutant à 25 195 $.

Intégré à la gamme Kia en 2020, le Seltos a rapidement gagné en popularité au Canada, devenant le véhicule le plus vendu de la marque en 2021 et 2022. Au cours de ces deux années, un total de 30 601 véhicules a été livré aux consommateurs attirés par la taille idéale de ce VUS sous-compact. S’insérant entre l’iconique Kia Soul et le spacieux Kia Sportage, le Seltos propose aux conducteurs un véhicule bien équipé, une traction intégrale optionnelle, de nombreuses caractéristiques de sécurité de série, des technologies pratiques et une capacité de chargement flexible s’adaptant parfaitement au mode de vie des citadins aventureux.

« Le Kia Seltos est actuellement le véhicule le plus vendu de son segment cette année, » indique Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « Le modèle 2024 est encore plus pratique, fonctionnel et stylé, offrant encore plus de valeur à ce VUS sous-compact révolutionnaire. »

À l’extérieur, les nouveaux phares avant et arrière étoilés « Signature », similaires à ceux du Telluride et du Sportage, confèrent au Seltos une allure reconnaissable entre mille. Les pare-chocs avant et arrière ont été redessinés, abritant une calandre robuste, des phares antibrouillards verticaux et une garniture de hayon élégante qui apporte la touche finale au design modernisé du Seltos. Pour les conducteurs aimant se démarquer, deux nouvelles couleurs, le Vert Valais et le Bleu Pluton, sont proposés en option.

Les améliorations apportées cette année à ce modèle ne s’arrêtent pas là. Une nouvelle version X-Line au design exclusif est maintenant disponible, proposant notamment une calandre de couleur gris fusil, des plaques de protection à l’avant et à l’arrière, des moulures latérales noir lustré et des jantes en alliage noires de 18 pouces. Enfin, des longerons de toit noirs accentuent encore davantage la robustesse élégante de ce modèle unique.

Adoptant des éléments de design intérieur des véhicules Kia récemment lancés comme l’EV6, les nouveaux Niro et Sorento et le Sportage redessiné, le Seltos 2024 est doté d’une planche de bord allongée qui intègre un tableau de bord ACL de 10,25 pouces et un écran multimédia panoramique de 10,25 pouces (en option). Les nouveautés pour 2024 incluent également une réorganisation de l’agencement de la console centrale, des bouches d’aération modernisées, des garnitures de planche de bord stylées et une sellerie en cuir Sofino brun doux en option.

Le moteur à turbocompresseur et GDI de 1,6 L (sur les versions SX et X-Line) sont également plus puissants à l’accélération, générant à présent une puissance de 195 chevaux et un couple de 195 lb-pi, une amélioration de 20 chevaux par rapport au modèle précédent. Les ingénieurs ont également opté pour une nouvelle transmission automatique à 8 vitesses, afin d’assurer une gestion plus efficace de cette puissance supplémentaire. Ces deux technologies travaillent de concert pour créer une expérience de conduite véritablement inspirante.

Kia n’a pas non plus lésiné sur les caractéristiques de sécurité et de commodité pour rehausser l’expérience de conduite du Seltos 2024. En plus de nombreuses options incluant un affichage tête haute, une chaîne stéréo de luxe Bose et un chargeur de téléphone sans fil, le nouveau Seltos est également équipé de fonctionnalités pratiques optionnelles, notamment :

Un hayon à commande électrique

Une clé numérique 2 Touch

Une mémorisation de la position du siège du conducteur (pour 2 conducteurs)



Les propriétaires du Seltos 2024 profiteront également d’un plus grand nombre de systèmes perfectionnés d’assistance à la conduite (ADAS)i de série, y compris :

L’assistance d’évitement de collision frontale (FCA) qui aide à éviter les collisions avec les véhicules arrivant à contresens lorsqu’on tourne à gauche à une intersection;

L’assistance au maintien de voie (LKA) qui détecte le marquage au sol et émet une alerte sonore et visuelle si le conducteur dévie de sa voie;

L’assistance de suivi de voie (LFA) qui détecte le marquage au sol et assiste à la direction pour aider le conducteur à rester au centre de sa voie;

L’assistance d’évitement des collisions dans les angles morts (BCA) qui, dans certaines conditions, détecte les véhicules se trouvant sur la voie d’à côté. Si un véhicule est détecté dans l’angle mort, le véhicule freine la roue extérieure, dans certaines situations, pour aider le conducteur à revenir sur sa voie;

L’assistance d’évitement de collisions transversales arrière (RCCA) qui détecte la plupart des véhicules ou objets s’approchant par la droite ou par la gauche lorsque vous faites marche arrière. En cas de danger, le système alerte le conducteur et freine même le véhicule en cas de besoin;

L’alerte de présence d’occupant à l’arrière (ROA) qui signale au conducteur de vérifier le siège arrière avant de sortir du véhicule; et

L’assistance de sortie sécuritaire (SEA)ii qui alerte le conducteur si un véhicule s’approche de l’arrière du véhicule alors qu’un passager tente de sortir du Seltos.



Le PDSF du Seltos 2024 commence à 25 195 $ :

PDSF de la version LX FWD : 25 195 $

PDSF de la version LX AWD : 27 195 $

PDSF de la version EX AWD : 30 195 $

PDSF de la version EX Premium AWD : 33 495 $

PDSF de la version SX AWD : 35 795 $

PDSF de la version X-Line AWD : 38 395 $

Pour obtenir davantage de renseignements sur le Kia Seltos 2024, visitez www.kia.ca/seltos-2024.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d’un réseau de 198 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace permettant d’inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées.

Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter media@kia.ca.

i Ces dispositifs ne remplacent en aucun cas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets entourant le véhicule. Conduisez toujours de façon sécuritaire et avec prudence.

ii L’assistance de sortie sécuritaire ne remplace en aucun cas la concentration des passagers et pourrait ne pas détecter tous les objets entourant le véhicule. Portez toujours une grande attention à la circulation et aux alentours lorsque vous sortez de votre véhicule.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf981d96-0b12-4e45-864d-8bc8c9db61fe/fr