ECO Canada élargit ses possibilités de sensibilisation et de partenariat à Trinité et au Guyana

English French

CALGARY, Alberta, 18 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada, un chef de file dans la certification et la formation en environnement, a récemment annoncé son intention d’étudier diverses possibilités de débouchés à l’international. Jouissant de plus de 30 ans d’expérience en matière de perfectionnement de la main-d’œuvre environnementale, ECO Canada souhaite faire profiter les marchés mondiaux de son expertise et de ses connaissances. L’organisation établit actuellement des partenariats avec des administrations publiques, des universités, des ONG et d’autres intervenants clés afin d’offrir ses services de formation, d’agrément et d’accréditation dans plusieurs pays.



Kevin Nilsen, président et chef de la direction d’ECO Canada, se rendra au Guyana et à Trinité du 20 au 27 mai 2023 pour discuter de l’expansion de la présence internationale d’ECO Canada. M. Nielsen possède plus de 20 ans d’expérience en matière d’élaboration et de mise en œuvre d’initiatives de durabilité et est résolu à favoriser l’intendance environnementale et le perfectionnement de la main-d’œuvre. Sous sa direction, ECO Canada n’a cessé d’élargir ses programmes et services, notamment dans le cadre de partenariats internationaux. Plus récemment, l’Université canadienne de Dubaï (CUD) a annoncé que le programme de baccalauréat ès sciences en gestion de la santé environnementale a reçu son accréditation d’ECO Canada.

Yogendra Chaudhry, vice-président des services professionnels chez ECO Canada, accompagne M. Nielsen dans les Caraïbes. M. Chaudhry supervise l’élaboration et la prestation des services professionnels, en plus de fournir des conseils stratégiques et un soutien technique aux programmes axés sur l’environnement et la durabilité. Il collabore étroitement avec un vaste éventail d’intervenants, notamment les pouvoirs publics, l’industrie et les professionnels. Cumulant plus de deux décennies d’expérience en environnement et en durabilité, il a travaillé dans de nombreux pays en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. M. Chaudhry est titulaire d’un doctorat en sciences de l’environnement et contribue aux travaux de plusieurs établissements universitaires canadiens et internationaux, d’organismes de normalisation et d’associations industrielles.

Motivée par la demande croissante en matière de durabilité et d’intendance environnementale, l’expansion d’ECO Canada vise à fournir à la main-d’œuvre les compétences et les connaissances nécessaires pour bâtir un avenir durable. L’expansion internationale de l’organisation devrait profiter non seulement à l’environnement, mais aussi à l’économie et à la main-d’œuvre, du fait qu’elle permettra de créer de nouvelles possibilités d’emploi et de promouvoir des pratiques commerciales durables.

La région des Caraïbes est confrontée à d’importants défis environnementaux, notamment ceux liés aux changements climatiques et à l’utilisation non durable des ressources naturelles. ECO Canada examine les possibilités de faire front commun avec des acteurs locaux afin de relever ces défis et d’assurer une croissance sociale et économique durable dans le secteur.

ECO Canada offre de nombreux services : agrément pour les spécialistes de l’environnement (EP ® ) , accréditation de programmes d’études en environnement au niveau universitaire, programme BEAHR et d’autres services de formation . Son engagement à l’échelle internationale lui permettra de renforcer sa réputation et sa crédibilité en tant que chef de file en matière de formation de la main-d’œuvre en environnement.

À propos d’ECO Canada

ECO Canada se consacre à servir l’industrie canadienne de l’environnement. De la création d’emplois aux subventions salariales, en passant par la formation et la recherche sur le marché du travail, ECO Canada soutient l’ensemble de la carrière des professionnels de l’environnement. Nous visons à promouvoir et favoriser une croissance économique responsable et durable à l’échelle de l’industrie, tout en veillant à privilégier la protection de l’environnement et les pratiques exemplaires. Depuis 30 ans, nous travaillons aux côtés des pouvoirs publics, des décideurs politiques, des établissements universitaires, des étudiants, des employeurs, des professionnels, de l’industrie et de divers publics internationaux pour faire du Canada un leader mondial dans le développement de solutions novatrices pour la main-d’œuvre et la création d’emplois. Nous demeurons la source de référence incontestée sur le marché du travail en environnement; nos recherches génèrent des statistiques et des analyses incomparables sur les tendances de l’économie et du marché de l’emploi au sein de l’industrie, lesquelles permettent de déceler les écarts à combler en matière de main-d’œuvre.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Aaron Wilson

awilson@eco.ca

Vice-président, marketing et ventes

ECO Canada