Abcourt annonce un bénéfice net ajusté de 2,3 millions dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2023

ROUYN-NORANDA, Québec, 18 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) annonce ses résultats du trimestre clos le 31 mars 2023. Toutes les valeurs monétaires dans ce communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants du trimestre clos le 31 mars 2023

Des revenus de 6 230 336 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2023, provenant de la vente des onces d’or issues du nettoyage de l’usine de traitement de Géant Dormant.



Un bénéfice de 2 089 828 $ et un bénéfice net ajusté de 2 336 744 $, comparé à une perte nette de 1 342 164 $ et une perte nette ajustée de 918 880 $ pour la même période en 2022.



Coût des ventes de 2 007 760 $, comparé à 6 333 486 $ en T3-2022, une diminution importante expliquée par l’arrêt des opérations d’extraction à la mine Elder.



Les onces vendues ont été de 2 394 comparé à 2 210 pour la même période en 2022 et proviennent du nettoyage de l’usine. Le prix moyen réalisé lors des ventes d’or pour le trimestre a été de 2 597 $ (1 926 $US) l’once d’or, par rapport à 2 369 $ (1 880 $US) en T3-2022, ce qui est comparable.



Trésorerie de 3 328 497 $, comparé à 720 512 $ au 30 juin 2022. Fonds de roulement négatif de 1 728 449 $ comparé à un fonds de roulement négatif de 5 246 416 $ au 30 juin 2022 ; Une nette amélioration des liquidités ainsi que du fonds de roulement au cours du trimestre ainsi que de la période de neuf mois terminée le 31 mars 2023 par rapport au 30 juin 2022, dont une partie est liée aux activités de financement.



La Société a publié une mise à jour de l’Estimation des Ressources minérales (ERM) le 13 décembre 2022 de la mine Géant Dormant. Abcourt a presque doublé son inventaire de ressources minérales à la mine Géant Dormant. La Société a mandaté une firme indépendante pour réaliser une étude économique préliminaire (EEP) à partir de l’ERM de décembre 2022. Cette EEP est prévue être publiée en juin 2023.



Le 11 mai 2023, Abcourt a complété l’acquisition annoncée antérieurement de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Pershimex par voie d’une fusion tripartite en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.



Abcourt a mandaté une firme indépendante pour réaliser un modèle géologique et les ERM initiales d’Abcourt pour les gîtes Flordin et Discovery situés 80 km à l’est de l’usine Géant Dormant. Abcourt a publié l’ERM de Discovery en avril et l’ERM de Flordin le 18 mai 2023.



À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est un producteur d’or et une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.com et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedar.com .

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com





DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

