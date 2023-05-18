Avia Solutions Group董事长Gediminas Ziemelis：未来3年客运航空可持续发展面临10大挑战

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都柏林，爱尔兰, May 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近年来，确保可持续运营已成为航空业发展的主要驱动力。 尽管如此，这个变化莫测的行业面临着多重挑战，而这些挑战可能会成为航空公司努力提高盈利能力的掣肘。 虽然导致航空业困境的因素不一而足，但某些关键问题可作为罪魁祸首加以强调。



高杠杆率和高负债的航空公司将面临更高市场利率

近年来，航空业经历了航空旅行需求的显著下降，导致许多航空公司面临财务亏损。 为了在此期间维持运营，航空公司债台高筑。 然而，这种债务的增加使得贷款机构面临的风险加剧，导致航空公司的市场利率越来越高。

除了疫情对行业的影响，燃油成本上涨和竞争加剧等其他因素也导致许多航空公司陷入财务困境。 这些因素使得杠杆率高的航空公司越来越难以盈利和偿还债务，从而引发市场对其商业模式可持续性的担忧。

诸多因素合而为一，致使负债累累的航空公司现在面临更高的市场利率，这可能会令其财务困境雪上加霜。

保险成本大增——战争风险加剧可能会抬高保费

由于地缘政治风险愈演愈烈，航空业正努力应对不断上升的保险成本。 如主要保险公司所言，这在很大程度上是因为租赁给俄罗斯运营商的约500架飞机仍被困在俄罗斯。 由于俄罗斯政府拒绝归还飞机造成的不确定局势，保险公司正面临潜在的负债问题。

因此，据业内消息人士称，保险公司正努力评估所涉及的风险水平，由此所带来的大范围潜在损失估计高达300亿美元。 该不确定性可能会推高航空公司的保费，从而影响整个行业。

乘客不会忘记索取航班延误赔偿，这将影响航空公司的计划外成本

欧盟261/2004条例规定，遭遇延误、取消、超额预订或拒载的乘客可获得赔偿。 根据具体情况和特定条件，受影响的乘客可能有资格获得每人250欧元至600欧元不等的赔偿。 新冠疫情之前，欧盟满足赔偿条件的航班延误率占所有航班的1.5%，平均每个延误航班的赔偿金额为375欧元。

2019年，欧盟航空公司共运送旅客11.2亿人次，其中有170万架次航班延误，合共造成63亿欧元赔偿。 目前只有10%的受影响乘客直接向航空公司或通过专业服务公司（如Skycop或Airhelp）提出投诉。

然而，由于在新冠疫情之后，航空业面临着运力短缺和其他挑战，该数字预计将大幅攀升。 因此，可索赔的延误航班数量占比可能会从1.5%增加到5%，这可能导致总计200亿欧元的赔偿。

LEAP发动机面临的挑战将对停飞飞机和运力短缺产生更大影响；

根据我们的内部研究，目前，航空业运营着1397架配备LEAP-1A发动机的A320neo飞机，共计3080台发动机，平均每架飞机2.2台发动机；以及1043架配备LEAP-1B发动机的波音737 MAX飞机，共计2338台发动机，平均每架飞机2.2台发动机。 为了养护这些发动机，LEAP-1A和LEAP-1B发动机在全球分别拥有21处和22处检修及维护站点。

然而，2020-2021年有1.6万架（相当于机队总数的60%）飞机停飞，导致高达六成的LEAP发动机维护延期。 因此，现在43个站点均存在巨大的养护缺口，导致发动机维护等待时间长达9-10个月，这可能会扰乱航空公司的运营。

2023-2025年期间，OEM生产及供应链中断将导致飞机运力短缺；

新冠疫情对航空航天工业产生了深远影响。 Boeing和Airbus等原始设备制造商（OEM）的生产和供应链均受到严重干扰。 为了应对全球经济放缓和航空旅行需求的减少，OEM已将生产水平较疫情前削减了近一半。 然而，这导致飞机运力短缺，阻碍行业的复苏进程。

减产影响到供应链中的5000多家供应商，他们均不得不在疫情期间减少产量。 受此影响，航空航天工业预计需要2.5-4年才能恢复到疫情前的生产水平。 这种长期中断可能会给行业及其利益相关者带来严重后果。

2020-2021年，飞行学员计划的取消和现有飞行员按计划退役致使2023-2024年飞行员短缺及航空公司成本快速增加；

航空业对新飞行员有着持续需求，因为每年约有3%的飞行员退役。 然而，新冠疫情令所有的飞行员计划要么被推迟，要么被取消，从而对行业造成重大挫折。

因此，如今飞行员短缺问题严重，导致成本迅速增加。 据估计，航空业在10年内将面临30万名飞行员的短缺。 预计这种短缺将带来重大挑战，尤其是对飞行员预期缺口最大的印度。

新冠疫情后预订维护、修理和大修 （MRO）时段成难题，盖因原定维护安排被推迟

新冠疫情引起的另一大问题是全球飞机MRO服务需求大量积压。 航空旅行需求空前减少和许多飞机停飞导致定期维护被推迟或延期。

尽管如此，随着航空旅行需求开始恢复，并且航空公司也恢复全面运营，预订MRO时段以对飞机进行必要维护的挑战已经显现。 许多航空公司发现MRO设施已在满负荷运转，所以等待时间很长并可能造成航空公司运营中断。 这种维护需求的积压预计会持续一段时间，从而形成对航空业努力复苏的障碍。

由于存在维护延期，为V2500和RR发动机寻找维护时段也面临挑战

由于需求多、空位少，使用V2500和RR发动机的航空公司在安排发动机维护时也面临困难。 尤其是对于拥有大量此类飞机的航空公司而言，这无疑形成了棘手的局面。

缺乏可用的维护时段已迫使航空公司停飞部分飞机，导致运营中断和收入损失。 除财务影响外，这种情况还带来安全问题，因为延迟维护会损害发动机的安全性和可靠性，并可能在未来导致更严重的问题。

绿色航空的ESG要求中期内并未消失

2022年10月，国际民航组织（ICAO）第41届大会于蒙特利尔举行，这标志着航空业致力于可持续发展的一个重要里程碑。 大会致力于实现一个“长期远大目标”（LTAG），即到2050年实现二氧化碳净零排放，这使得环境、社会和治理（ESG）问题成为航空业可持续发展对话的焦点。

要实现雄心勃勃的LTAG颇具挑战，但它有可能鼓励航空公司加速开发和采用更环保的飞机燃料和其他技术改进，以实现脱碳飞行。 这需要在全行业思维模式、研发投资以及航空公司、制造商和政府之间的合作方面实现重大转变，才能达成这一长期目标。

新冠疫情之后，受备件、MRO服务和飞机租赁债务的影响，一些飞机仍会继续停飞，这将产生运力需求

在行业充满挑战的形势下，航空公司被迫筹措更多债务来为运营的各个方面（如备件、MRO服务和飞机租赁）提供资金。 然而，未偿债务的增加可能会对行业产生重大影响，一些航空公司可能难以偿还债务，从而不得不停飞部分飞机或减少航线，以最大限度地降低成本，这样就会导致运力下降。

内部数据显示，自2020年以来，行业的未偿债务已跃升逾20%，达到3000多亿美元。 为筹集资金，今年迄今为止，全球航空公司的债券和贷款合计已达630亿美元。