Havila Kystruten AS: Både amerikanske og britiske myndigheter har innvilget lisensene selskapet har søkt om

Det vises til tidligere børsmeldinger angående behovet for lisenser for å kunne refinansiere selskapets skip. Selskapet har nå mottatt lisensen også fra amerikanske myndigheter (OFAC) som sammen med lisensen fra britiske myndigheter (OFSI) er de selskapet har ventet på som grunnlaget for å gjennomføre refinansieringen. Alle lisenser er nå mottatt og finansieringen kan gjennomføres.





Kystruteskipet Havila Pollux er ferdig med sine prøveturer i Tyrkia, og det gjenstår nå siste finish før skipet er klart til levering. Havila Polaris er som tidligere meldt allerede ferdigstilt ved Tersan-verftet.



Å få innvilget nødvendige lisenser har tatt mer tid enn forutsatt, og det er for kort tid for å fullføre finansieringen som sikrer at skipene kan settes i drift som varslet. Havila Kystruten ser seg derfor nødt til å utsette planlagt oppstart i rute til 23. juni for Havila Polaris og 29. juni for Havila Pollux. Selskapet beklager forsinkelsene ovenfor alle berørte parter.





Kontakter:

Administrerende direktør Bent Martini: +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale: +47 909 87 706