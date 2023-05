Claro Colombia implementa vCCAP y Remote PHY de Casa Systems para la red de banda ancha de próxima generación

El proveedor de servicios líder en Colombia utiliza un socio tecnológico de larga data para continuar la evolución de la red de banda ancha de forma virtualizada y con acceso distribuido para abrir nuevos servicios

May 19, 2023 08:30 ET | Source: Casa Systems, Inc. Casa Systems, Inc.

Andover, Massachusetts, UNITED STATES