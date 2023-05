Valoen ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn mukaisten vaihtovelkakirjalainojen ja warranttien liikkeeseenlasku

English Finnish

Valoe Oyj Pörssitiedote 19.5.2023 klo 16.40

Valoe Oyj (”Valoe” tai "Yhtiö") on 10.2.2023 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn (”Rahoitusjärjestely”) ehtojen mukaisesti nostanut Rahoitusjärjestelystä 0,5 miljoonaa euroa, sekä antanut Winancelle siihen liittyen yhteensä 510 vaihtovelkakirjaa ja 5.100.000 warranttia.

Valoe on suomalainen, innovatiivinen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka tavoitteena on maailma, missä puhdasta aurinkosähköä on tarjolla kaikille, kaikkialla. Yhtiön paneelitehdas sijaitsee Juvalla ja IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa.