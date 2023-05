Finnish English

KH Group Oyj

Lehdistötiedote 19.5.2023 klo 17.55

KH Groupin kohdeyhtiö Nordic Rescue Group on sopinut rahoitussopimuksen muutoksista ja lisäsijoituksista

KH Groupin kohdeyhtiö Nordic Rescue Group Oy (”NRG”) on tänään allekirjoittanut päivitetyn rahoitussopimuksen ja saanut sitoumukset suurimmilta omistajilta yhteensä 1,5 miljoonan euron lisäsijoituksista. Rahoitussopimuksen muutokset muun muassa taloudellisten tunnuslukujen kovenanttiehtoihin ja lisäsijoitukset vahvistavat NRG:n taseasemaa pelastusnosturiliiketoiminnasta luopumisen jälkeen.

KH Group Oyj:n osuus lisäsijoituksesta NRG:iin on 0,75 miljoonaa euroa (50%). Lisäsijoitus toteutetaan vaiheittain kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

