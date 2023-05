French Swedish

NEW YORK, 19 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles données de Notified et PRWeek révèlent des changements dans le secteur des médias ; la dépendance envers la technologie pour la productivité et l'engagement médiatique représente un pas en avant pour les professionnels des communications

Parmi les conclusions clés : 79 % des professionnels des relations publiques considèrent que l'obtention de « earned media » demeure un défi majeur

NEW YORK, le 18 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified , un partenaire technologique mondialement réputé pour les professionnels des relations publiques, des relations avec les investisseurs et du marketing, et PRWeek , publication de premier plan pour les professionnels des RP et des communications, ont annoncé aujourd'hui les résultats de leur enquête conjointe Media Relations Redefined .

Explorant le secteur des médias en pleine évolution ainsi que l'importance du « earned media », l'enquête a découvert que, même si 82 % des professionnels des communications conviennent du fait que les relations médias constituent une fonction centrale de leur emploi, 79 % considèrent aussi cela comme leur principal défi. Par ailleurs, le secteur des relations publiques a élargi les façons de définir les médias. Selon l'enquête, 72 % des professionnels des RP considèrent les hôtes de podcasts comme des cibles cruciales du rayonnement et de l'engagement médiatiques tandis que plus d'un quart des répondants voient les influenceurs des médias sociaux comme des membres des médias.

« Les relations médias ont toujours été, et seront toujours, l'épine dorsale de la profession des relations publiques », a déclaré Gideon Fidelzeid, directeur de rédaction du contenu personnalisé chez PRWeek. « Ce rapport saisit véritablement la façon dont les relations médias sont en train d'être redéfinies pour l'ère moderne et pour l'avenir. Nous avons décelé beaucoup de données fascinantes, glanées auprès des meilleures sources – les professionnels des communications eux-mêmes – concernant les indicateurs clés, les rédactions en ligne, les canaux et les influenceurs. Nous avons même découvert certaines données comparatives intrigantes entre les professionnels d'agence et internes. Il est clair que cette discipline impose une évolution constante tout en respectant certains éléments qui sont avérés depuis longtemps et doivent le rester afin d'atteindre une large variété de parties prenantes. »

Un snippet média accompagnant ce communiqué de presse est accessible en sélectionnant l'image ou le lien ci-dessous :





Quelques autres conclusions de l'enquête :

La technologie des RP est cruciale : 90 % des personnes interrogées utilisent des outils de RP en guise d'aide pour leurs relations médias, et au moins 65 % utilisent ces outils pour les fonctions fondamentales des relations médias, comme la gestion des contacts/listes, le contrôle de la couverture et la mesure des résultats.

Longue vie au communiqué de presse : 79 % des professionnels des RP considèrent les communiqués de presse comme une composante précieuse du « media mix » – cependant, la mesure a évolué. 62 % affirment que le trafic Web – un ICP/une mesure marketing de longue date – n'est pas très loin derrière les requêtes médiatiques et l'activité sur les médias sociaux pour ce qui est de jauger l'efficacité des communiqués de presse.

Rôle accru du « paid media » : alors que le « earned media » constitue une priorité, les professionnels des RP sont de plus en plus impliqués dans les tactiques de « paid media » par rapport à trois ans en arrière – cela comprenant les publicités de médias sociaux (60 %), le contenu sponsorisé (40 %), la publicité native (29 %) et les podcasts sponsorisés (25 %).

« Les professionnels des RP jonglent avec davantage de responsabilités que jamais auparavant – et nous observerons une utilisation accrue de technologies émergentes telles que les outils d'automatisation et les solutions s'appuyant sur l'IA pour des fonctions professionnelles comme la veille médiatique, ainsi que la création, l'optimisation et l'évaluation de communiqués de presse », a déclaré Nimesh Davé, président de Notified. « Bien que ces outils ne puissent pas remplacer l'élément humain des RP, ils représentent un pas en avant pour les professionnels des communications, stimulant la façon dont ils racontent leurs histoires de marque et maximisent l'efficacité dans un environnement concurrentiel effréné. »

Pour télécharger l'intégralité des résultats de l'enquête Media Relations Redefined de Notified et PRWeek, veuillez consulter la page : https://insight.notified.com/pr-media-relations-redefined-ebook .

À propos de Notified :

Notified est déterminée à faciliter pour les marques la création et le partage d'histoires percutantes avec le monde. Notre suite de solutions de classe mondiale primées et nos employés dédiés dans le monde entier sont au service de plus de 10 000 clients mondiaux, allant d'entreprises en pleine croissance et de sociétés cotées à certaines des marques les plus connues dans le monde.

Les solutions de Notified aident les entreprises à partager et à amplifier efficacement leurs histoires avec les clients, les investisseurs, les employés et les médias. De la distribution des communiqués de presse via GlobeNewswire aux téléconférences sur les résultats, en passant par les sites Web des relations avec les investisseurs, l'écoute sociale, l'engagement des médias, les webinaires et les événements numériques, Notified fait tout ce que vous pourriez souhaiter. Notified fait partie de West Technology Group, LLC (anciennement Intrado Corporation), qui est contrôlé par les sociétés affiliées de certains fonds gérés par Apollo Global Management, Inc. (NYSE : APO). Le siège social de Notified est à New York, dans l'État de New York.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.notified.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de PRWeek :

PRWeek incarne la marque moderne de publication dans le monde des affaires, couvrant les formats en ligne et imprimé, les événements et les médias sociaux, et incorporant une stratégie à base de contenu payant et un site Web protégé. Lancé en novembre 1998, il s'agit du titre essentiel pour les professionnels des RP.

PRWeek reflète un secteur jouant un rôle plus central que jamais, non seulement dans les stratégies marketing des entreprises, marques et organisations, mais aussi dans les salles de réunion et parmi les dirigeants.

Dans le monde transparent incarné par les médias sociaux, la réputation d'entreprise est cruciale. Les cadres ont besoin de contenu opportun, instructif et fiable pour évoluer dans le domaine, et c'est là que PRWeek entre en jeu.

Ces sont des actualités, analyses et avis qui alimentent le contenu de PRWeek. Par ailleurs, la marque s'étend avec ses emblématiques PRWeek Awards, ses conférences annuelles, ses tables rondes, ses webcasts et ses forums virtuels.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site prweek.com .

Contact :

Hannah Freedman

Directrice des médias et des communications

Hannah.Freedman@notified.com

215-527-6412

Ressource 1 :

Titre : Media Relations Redefined, une redéfinition des relations médias

Légende : Notified, un partenaire technologique mondialement réputé pour les professionnels des relations publiques, des relations avec les investisseurs et du marketing, et PRWeek, publication de premier plan pour les professionnels des RP et des communications, ont annoncé aujourd'hui les résultats de leur enquête conjointe Media Relations Redefined.

Ressource 2 :

Titre : Discussion sur les outils

Légende : L'enquête a démontré qu'une majorité écrasante des professionnels utilisent des outils de RP en guise d'aide pour l'une de leurs tâches les plus importantes et courantes.

Ressource 3 :

Titre : Les podcasts en ligne de mire

Légende : Les professionnels des RP considèrent les hôtes de podcasts comme des cibles cruciales du rayonnement et de l'engagement médiatiques.