Nya uppgifter från Notified och PRWeek avslöjar förändringar i medielandskapet, behovet av teknik för produktivitet och medieengagemang är ett steg framåt för kommunikatörer

NEW YORK, May 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified , en globalt betrodd teknikpartner för personal inom PR, investerarrelationer och marknadsföring samt PRWeek , den ledande tidsskriften för PR- och kommunikationspersonal, tillkännagav idag resultaten av sin gemensamma undersökning Media Relations Redefined .



När man utforskade det föränderliga medielandskapet och vikten av intjänad täckning, visade undersökningen att 82 % av de som arbetar inom kommunikation är överens om att medierelationer är en central funktion i deras arbete, medan 79 % också anser att det är deras främsta utmaning. Dessutom har PR-branschen utvidgat sätten att definiera media. Enligt undersökningen anser 72 % av PR-medarbetarna att poddare är kritiska mål att nå och engagera, medan mer än en fjärdedel av de tillfrågade anser att influencers på sociala medier är en del av media.

”Medierelationer har alltid varit – och kommer alltid att vara – ryggraden i PR-yrket”, säger Gideon Fidelzeid, Editorial Director of Custom, PRWeek. ”Rapporten fångar verkligen hur medierelationer håller på att omdefinieras för den moderna tidsåldern och framtiden. Vi har fått fram en hel del fascinerande data, som hämtats från de bästa källorna – kommunikationsproffsen själva – om viktiga nyckeltal, nyhetsrum online, kanaler och influencers. Vi har till och med hittat spännande jämförande data mellan byråer och interna medarbetare. Det är tydligt att denna disciplin påbjuder ständig utveckling med en anslutning till vissa element som länge har varit sanna och måste förbli så för att nå ett brett spektrum av intressenter.”

Ett medieutdrag bifogas med detta pressmeddelande och är tillgängligt genom att välja bilden eller länken nedan:

Ytterligare undersökningsresultat:

PR-teknik är avgörande: 90 % av respondenterna använder PR-verktyg som hjälpmedel i medierelationer, och minst 65 % använder dessa verktyg för grundläggande medierelationsfunktioner, som att hantera kontakter/listor samt övervaka täckning och mätresultat.

Länge leve pressmeddelandet: 79 % av PR-medarbetare anser att pressmeddelanden är en värdefull del av mediemixen – men mätning har utvecklats. 62 % säger att webbtrafik – traditionellt ett marknadföringsmått/nyckeltal – inte ligger särskilt långt efter medieförfrågningar och aktiviteter på sociala medier när det gäller att mäta hur effektivt pressmeddelandet är.

Betalmediers ökade roll: Även om intjänat medieutrymme är en prioritering, är PR-medarbetare mer inriktade på betalt medieutrymme än de var för tre år sedan – inklusive annonsering i sociala medier (60 %), sponsrat innehåll (40 %), native-annonsering (29 %) och sponsrade poddar (25 %).

”PR-medarbetare har mer ansvar än någonsin tidigare – och vi kommer att se mer användning av framväxande teknik som automationsverktyg och AI-drivna lösningar för jobbfunktioner som medieövervakning, skapande av pressmeddelanden samt optimering och mätning”, säger Nimesh Davé, president, Notified. ”Även om dessa verktyg inte kan ersätta det mänskliga elementet i PR, är de ett steg framåt för kommunikatörer, som ger dem möjlighet att berätta sina varumärkeshistorier och maximera effektiviteten i en snabbrörlig, konkurrensutsatt miljö.”

För att ladda ner de fullständiga resultaten från Notifieds och PRWeeks undersökning Media Relations Redefined, gå till: https://insight.notified.com/pr-media-relations-redefined-ebook .

Om Notified:

Notified har åtagit sig att göra det enkelt för varumärken att skapa och dela kraftfulla berättelser med världen. Mer än 10 000 globala kunder från växande och börsnoterade företag till några av världens mest kända varumärken förlitar sig på våra prisbelönta lösningar i världsklass och våra engagerade medarbetare över hela världen.

Notifieds lösningar hjälper företag att effektivt dela och förstärka sina berättelser – för kunder, investerare, anställda och media. Från distribution av pressmeddelanden via GlobeNewswire till intjäningssamtal, IR-webbplatser, socialt lyssnande, medieengagemang, webbinarier och digitala evenemang, Notified har allt du behöver. Notified är en del av West Technology Group, LLC (tidigare Intrado Corporation) som kontrolleras av filialer till vissa fonder som förvaltas av Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). Notified har sitt huvudkontor i New York, USA.

Läs mer på www.notified.com eller följ oss på LinkedIn och Twitter.

Om PRWeek:

PRWeek representerar det moderna företagspubliceringsvarumärket, som spänner över online, tryck, evenemang och sociala medier, med en strategi där man betalar för innehåll och en webbplats som kräver att man anger sina uppgifter för att få åtkomst. Företaget lanserades i november 1998 och är en ytterst viktig aktör inom PR-branschen.

PRWeek återspeglar en bransch som spelar en mer central roll än någonsin, inte bara i marknadsföringsstrategier för företag, varumärken och organisationer, utan också i styrelserum och ledningsgrupper.

I de sociala mediernas transparenta värld är företagens rykte avgörande. Chefer behöver snabbt, auktoritativt och insiktsfullt innehåll för att navigera i det här landskapet – det är där PRWeek kommer in.

Aktuella nyheter, analyser och åsikter ger bränsle till PRWeeks innehåll. Och varumärket sträcker sig till ikoniska PRWeek Awards, årliga konferenser, rundabordssamtal, webbsändningar och virtuella forum.

Mer information finns på prweek.com .