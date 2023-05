Nedjustering af forventningerne til regnskabsåret 2022/23

Selskabsmeddelelse nr. 5-2022/23

19. maj 2023





Som følge af lavere aktiviteter hos en række svenske kunder, en markant lavere værdi af den svenske krone samt stigende renteomkostningerne nedjusterer InterMail forventningerne til selskabets omsætning, EBITDA og EBT for regnskabsåret 2022/23. InterMail forventer fortsat et positivt resultat før skat for regnskabsåret 2022/23.

Det kontinuerlige fokus på at skabe en digital og fremtidssikret virksomhed fortsætter i høj hastighed. Salget af digitale

løsninger indenfor leadgenerering er vokset markant, som følge af integrationen af Head of Search, Behavior CPH og Modifinder i 1. halvår 2022/23.

Over den seneste periode har effekterne af den svage svenske økonomi med stigende inflation, stigende renter og faldende købekraft hos svenske virksomheder påvirket kampagneaktiviteterne hos en række af InterMails store kunder i Sverige. Det betyder, at den forventede omsætning for 3. og 4. kvartal 2022/23 i InterMail Sverige ikke kan realiseres.

Foruden ovenstående har InterMail afholdt ekstraordinære omkostninger til rådgivere i forhold til den fortsatte vurdering af InterMails strategiske retning samt markant stigende renter til selskabets bank, som følge af de generelle renteforhøjelser.

FREMTIDEN FOR INTERMAIL

Bestyrelsen, direktionen og koncernledelsen oplever fortsat stor interesse for InterMail. I kommende periode fortsættes med at identificere yderligere muligheder for at accelerere den forretningsmæssige udvikling. Det overordnede fokus er fortsat at skabe lønsom vækst, fastholde vores dygtige medarbejdere, styrke vores interne processer så vi øger skalerbarheden samt hjælpe vores kunder med at skabe leads, salg og kundeloyalitet.

FORVENTNINGER TIL 2022/23

InterMail nedjusterer de udmeldte forventninger for 2022/23 og forventer således:

• En koncernomsætning i niveauet 122-128 mio. kr. (mod tidligere 125-135 mio. kr.) og 121,8 mio. kr. i 2021/22

• Et EBITDA-resultat i niveauet 18-22 mio. kr. (mod tidligere 22-28 mio. kr.) og 26,2 mio. kr. i 2021/22

• Et EBT-resultat i niveauet 0-4 mio. kr. (mod tidligere 5-10 mio. kr.) og 8,9 mio. kr. i 2021/22

Yderligere oplysninger:

Anders Ertmann, CEO

Telefon: 36 86 33 21

E-mail: anders.ertmann@intermail.com

Nicolas Olivares, CFO

Telefon: 36 86 33 09

E-mail: nicolas.olivares@intermail.com

InterMail er et datadrevet kommunikationshus, som rådgiver kunder i at skabe leads, salg samt øge kundeloyaliteten.

Vi arbejder sammen med mere end 500 virksomheder, og hjælper dem med at skabe tydelige forretningsmæssige

resultater på platforme som Google, Facebook, LinkedIn, Instagram samt via direct mails. Det kan vi fordi

vi har erfarne og dygtige specialister med stor faglig ekspertise og mange års forretningsmæssig erfaring.

Vedhæftet fil