Énergir salue la bonification de plusieurs mesures prévues au PMO 2023-2028 du Plan pour une économie plus verte

English French

MONTRÉAL, 19 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergir accueille favorablement le Plan de mise en œuvre 2023-2028 du Plan pour une économie verte (PEV) annoncé aujourd’hui par le premier ministre du Québec, monsieur François Legault ainsi que le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur Benoît Charette.

Énergir salue particulièrement la somme de plus d’un milliard de dollars prévue pour la décarbonation du secteur des bâtiments. Énergir met déjà plusieurs initiatives en œuvre pour le secteur des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels pour procéder au retrait progressif du gaz naturel fossile dans ce secteur en proposant des solutions comme le gaz naturel renouvelable (GNR), la biénergie et la valorisation de rejets thermiques. Cette bonification est donc accueillie favorablement comme elle permettra de faciliter la décarbonation des bâtiments de ses clients.

« Les sommes supplémentaires octroyées à la décarbonation du secteur du bâtiment témoignent de l’ouverture du gouvernement à un portefeuille d’outils diversifiés. Aux côtés de ses partenaires, Énergir travaille fort à retirer progressivement le gaz naturel fossile de ce secteur par des solutions complémentaires à l’électricité qui apportent non seulement une valeur et une résilience à notre système énergétique, mais qui contribueront à la décarbonation du Québec », déclare Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive Québec.

Énergir souligne également les mesures d’appui supplémentaires au secteur industriel pour financer la réalisation de projets en efficacité énergétique, par le biais du programme ÉcoPerformance, et pour développer l’utilisation directe de bioénergies, comme la biomasse forestière résiduelle et le GNR. Ces investissements permettront de bonifier les solutions énergétiques qu’Énergir offre déjà à ses grands clients industriels, notamment aux cimenteries, afin que ceux-ci puissent se décarboner tout en demeurant concurrentiels à l’échelle internationale.

Rappelons que le PEV a fixé une cible minimale de 10 % de GNR distribué dans le réseau gazier au Québec d’ici 2030. En plus des moyens financiers pour y arriver, un nouveau cadre réglementaire devra également être mis en place afin de créer les conditions nécessaires permettant l’atteinte des cibles fixées.

Énergir en bref (Énergir, s.e.c.)

Comptant plus de 9 milliards $ d’actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

Médias :

Relations avec les médias

Téléphone : 514 598-3449