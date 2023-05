Goldstar annonce une augmentation de son placement privé

English French

MONTRÉAL, 19 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société Minière Goldstar (« Goldstar » ou la « Société » (TSX-V: GDM) annonce qu’elle a augmenté le montant de son placement privé sans intermédiaire de 500 000 $ à 550 000 $.



Le 11 mai, 2023, la Société a annoncé qu’elle procéderait à un placement privé sans intermédiaire de 500 000 $ composé de 8 333 333 unités, au prix de 0,06 $ CA par unité.

La Société procédera maintenant à un placement privé sans intermédiaire de 550 000 $ composé de 9 166 666 unités, au prix de 0,06 $ CA par unité. Chaque unité sera composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription, chaque bon de souscription permettant à son détenteur de souscrire à une action ordinaire additionnelle au prix d’exercice de 0,12 $ CA en tout temps jusqu’à deux ans après la clôture.

La clôture est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

David Crevier

Président du Conseil

Téléphone: 514-949-6820

dcrevier@goldstarminerals.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur des attentes et des hypothèses actuelles qui sont assujetties à des risques et à des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon importante en raison des facteurs discutés dans la section de discussion et d'analyse de la direction de nos états financiers intermédiaires et de nos plus récents états financiers annuels ou d'autres rapports et documents déposés auprès de la Bourse de croissance TSX et de la réglementation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois applicables l'exigent.