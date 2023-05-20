領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Provident Bancorp, Inc. 投資者查詢證券集體訴訟調查狀況 – PVBC

紐約, May 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Provident Bancorp, Inc. (NASDAQ: PVBC) 的股東進行潛在證券申索調查，事緣 Provident 可能曾經向公眾投資者刊發具有重大誤導性的商業資訊。



影響：如果您購買了 Provident 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備發起集體訴訟，尋求追討投資者的損失。

下一步行動：如欲加入潛在集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10252 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

所關何事：2022 年 11 月 15 日，Provident 提交 NT 10-Q 表格通知，表示無法及時呈交截至 2022 年 9 月 30 日止季度的 10-Q 表格。NT 10-Q 表格指出延誤原因是「估計 [Provident] 將公布截至 2022 年 9 月 30 日止季度錄得淨虧損約 2,750 萬美元，而截至 2021 年 9 月 30 日止季度的淨收入為 510 萬美元。」

受此消息影響，Provident 的股價於 2022 年 11 月 16 日下跌 2.20 美元，跌幅 21%，收報 7.90 美元，而且成交量異常大。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可，其中許多公司實際上並不提出證券集體訴訟。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式關注我們以了解最新動態：LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm 、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/ 。

律師廣告。過往結果無法保證獲得類似的結果。

------------------------------

聯絡資訊：