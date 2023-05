IBA signe une lettre d’intention liante avec Medtechnica Ltd pour deux solutions de protonthérapie Proteus®ONE au Centre médical Sourasky à Tel Aviv en Israël

English French

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 22 mai 2023 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et le leader mondial des solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir signé une lettre d’intention liante (binding term sheet) avec Medtechnica Ltd pour l'installation de deux solutions de protonthérapie compactes Proteus®ONE1 au Centre médical Sourasky (Hôpital Ichilov) à Tel Aviv, en Israël.

Le Centre médical Sourasky a été choisi par le ministère israélien de la Santé pour accueillir le premier centre national de protonthérapie en Israël, offrant ainsi cette technologie de pointe à des centaines de patients par an. Le projet est entièrement financé et IBA s'attend à recevoir le premier paiement dans les prochaines semaines.

La solution intégrée comprend deux systèmes Proteus®ONE, ainsi qu'un ensemble matériel et logiciel d'assurance qualité (QA) entièrement intégré d’IBA Dosimetry. Une fois approuvés par les autorités de réglementation, IBA réalisera un upgrade des deux systèmes avec DynamicARC®2, la solution de protonthérapie ARC d'IBA. Le contrat comprend également des services d'exploitation et de maintenance à long terme fournis par IBA. Le Centre médical Sourasky prévoit de commencer à traiter les patients en 2026.

La configuration des deux solutions à salle unique installées côte à côte a été conçue pour optimiser la disponibilité clinique et le traitement des patients. L’autonomie complète des deux salles de traitement permettra une disponibilité clinique optimisée et une duplication complète en cas de maintenance ou d’upgrade.

Le prix usuel pour un système Proteus®ONE avec un contrat de maintenance pluriannuel se situe entre EUR 45 et 50 millions.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « Ce projet démontre encore une fois notre position de leader mondial sur le marché de la protonthérapie, avec un intérêt croissant dans la région EMEA. Ce sera le premier système de protonthérapie installé en Israël et le deuxième projet pour lequel nous installerons deux solutions Proteus®ONE côte-à-côte dans le monde. Ce contrat démontre également que plusieurs systèmes Proteus®ONE sont la solution de choix pour les centres d'oncologie complets, du fait des caractéristiques évolutives, extensibles et pérennes de notre solutions compacte de protonthérapie. Le Centre médical Sourasky est réputé pour ses traitements innovants contre le cancer, et nous avons hâte de soutenir le centre dans notre mission commune de fournir aux patients atteints de cancer un accès aux options de traitement les plus avancées. »

Le professeur Ronni Gamzu, directeur du Centre médical Sourasky de Tel Aviv, a ajouté : « Le choix de la solution IBA Proteus®️ONE était évident lors de l'acquisition d’accélérateurs de protons les plus avancés au monde pour le Centre national de Protonthérapie de la tour Adelson Cancer qui est en cours de construction à l'hôpital Ichilov. Avec le soutien du ministère israélien de la Santé, c'est une autre étape importante sur la voie de l'établissement en Israël de l'un des centres nationaux les plus avancés au monde pour les traitements par protonthérapie. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 800 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de l'Hôpital Ichilov / Centre médical Sourasky

Le Centre médical Sourasky de Tel Aviv (Ichilov) est le plus grand établissement de soins critiques en Israël, traitant environ 400 000 patients et accueillant 1,8 million de consultations de patients par an. Centre médical gouvernemental universitaire de classe mondiale avec 1500 lits, le Centre médical Sourasky de Tel Aviv dessert une population d'un million de personnes, y compris les résidents de la région métropolitaine de Tel Aviv et les visiteurs de la métropole.

À propos de MedTechnica Ltd

Fondée en 1953, Medtechnica se spécialise dans l'importation, la commercialisation, la vente et le support technique de dispositifs médicaux et d'équipements. Filiale du groupe Ilex (TASE: ILX), l'entreprise collabore avec des sociétés internationales de premier plan, des professionnels de la santé et des services d'achat pour leur fournir des solutions globales adaptées au marché israélien. Nos clients comprennent les organismes d'assurance maladie, les hôpitaux publics, le ministère de la Santé, le ministère de la Défense, la police israélienne, les institutions et cliniques de santé privées, ainsi que des clients privés.

1 Proteus®ONE est une marque déposée de Proteus 235

2 DynamicARC® est une marque déposée de la solution IBA de protonthérapie ARC, actuellement en phase développement.





