22.5.2023

Investors Housen henkilöstörahastoon tulospalkkio



Investors Housen henkilöstörahastoon kuuluvat konsernin kaikki työntekijät. Vuoden 2022 tuloksen perusteella henkilöstörahastoon maksetaan summa, joka vastaa 74 % vakituisessa työsuhteessa olevan henkilön kiinteästä kuukausipalkasta.

Henkilöstörahasto on ollut käytössä tilikaudesta 2018 alkaen eli viisi vuotta. Rahaston luonne on tavoitteellinen. Viidestä vuodesta kolmena tavoitteet on saavutettu tavalla, joka on johtanut palkkion maksuun ja kahtena ei.

Koko viiden vuoden ajan yhtiön palveluksessa olleelle henkilölle on kertynyt 2022 tulososuuden maksun jälkeen rahastoon noin 12.000 – 30.000 € säästöt palkkatasosta riippuen.

Henkilöstörahasto sijoittaa varansa osin Investors Housen osakkeeseen sekä osin yhtiön hallinnoimiin rahastoihin. Varat ovat nostettavissa henkilöstörahastolain mukaisin edellytyksin ja säädöksin.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Idea henkilöstörahastosta syntyi halusta yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja henkilöstön intressejä sekä palkita koko henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisesta ja ylittämisestä. Nyt viiden vuoden jälkeen näemme, että rahastoon alkaa kertyä tuntuvia summia, kun tavoitteita saavutetaan. Ja kun jokainen työntekijä on henkilöstörahaston kautta myös osakkeenomistaja, sataa kahdeksatta vuotta kasvava osinko myös koko henkilöstön laariin.’’

