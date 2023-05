French English

CBI signe un accord de partenariat avec le club de foot São Paulo Football Club

AlphaVerse développera un monde virtuel dédié au São Paulo FC , en étroite collaboration avec le club.

Contenu s vidéo et espaces exclusif s, mini-jeux et expériences offrant des avantages réels.

Stade virtuel en 3D, possession d'un siège virtuel donnant accès à de nombreuses opportunités.

L'ouverture est prévue pour la saison 2023-2024.

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 - ALCBI) annonce la signature d'un accord stratégique avec le Sao Paulo Football Club pour créer un monde spécifique pour le club au sein de l'univers "Football at AlphaVerse" dédié au football.

Le São Paulo FC fait partie des meilleurs et des plus importants clubs brésiliens, avec un palmarès comprenant des championnats, des coupes et des millions de supporters dans le monde entier.

Le monde virtuel de Football at AlphaVerse, axé sur la diffusion de contenus audiovisuels, de mini-jeux et d'expériences communautaires, se prête particulièrement bien à la création d'un monde dédié au football, où les contenus vidéo et les communautés joueront un rôle prépondérant.

Football at AlphaVerse met en œuvre une nouvelle approche de ce sport universel. Ce monde dédié au football est ouvert. La création d'un compte peut être effectuée indépendamment de l'utilisation des crypto-monnaies.

Dans le monde dédié au São Paulo FC, les visiteurs pourront évoluer dans différents sites virtuels de leur club préféré. Les contenus audiovisuels couvriront l’équipe professionnelle, l’équipe féminine, les équipes de jeunes et, plus généralement, les actualités du club. Il permettra également des échanges entre supporters et des passerelles entre le monde virtuel et le monde réel, telles que l’octroi d’avantages physiques, comme des billets gratuits ou des maillots signés, par exemple. Des collections d’objets virtuels développées en partenariat avec le club seront également disponibles, ainsi que des mini-jeux.

Le stade Cícero Pompeu de Toledo, également connu sous le nom de Morumbi Stadium, avec plus de 66 000 places, sera reproduit en 3D. Les supporters pourront acheter des sièges virtuels, donnant accès à de nombreuses opportunités dans la vie réelle (y compris la possibilité de gagner des billets pour des matchs réels) ou dans le monde virtuel (allocation de NFT, mini-jeux, et plus encore). Le centre d'entraînement du São Paulo FC, berceau de générations de talents du football mondial, sera également reproduit en 3D pour la première fois, offrant aux visiteurs une expérience unique avec le club.

"Nous sommes ravis de développer ce projet avec l'équipe de CBI. Pour nous, c'est une excellente opportunité d'offrir à nos fans de nouvelles expériences et de générer de nouvelles sources de revenus pour notre club", déclare Wladimir Castro, directeur de l'innovation du São Paulo FC.

"S'associer avec le São Paulo FC est un honneur et une étape majeure pour Crypto Blockchain Industries, ainsi qu'un symbole de notre engagement envers l'excellence. Nous sommes ravis de nous associer à un tel club prestigieux et avons hâte d'exploiter le pouvoir de la technologie pour stimuler l'innovation dans l'industrie du sport et, plus important encore, améliorer l'expérience des fans tout en restant fidèles aux valeurs de ce grand club et de ses supporters." ajoute Frédéric Chesnais, PDG de CBI.

Les partenaires de développement de CBI, totalisant plus de 60 spécialistes du Web3 et des jeux vidéo, sont chargés de créer le monde en étroite collaboration avec le São Paulo FC.

L'ouverture du monde est prévue au début de la saison 2023-2024 (du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024).

D'autres annonces seront faites dans les semaines à venir. Consultez le site www.cbicorp.io.

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A Propos du São Paulo FC

Fondé le 25 janvier 1930, le São Paulo Futebol Clube est l'équipe brésilienne qui compte le plus grand nombre de titres internationaux. Il est le seul club du pays à avoir remporté trois titres mondiaux (en 1992, 1993 et 2005) et le premier club brésilien à avoir remporté trois fois la Copa Libertadores, le trophée de football le plus important sur le continent américain. Avec une base de fans d'environ 20 millions de personnes, il est reconnu dans le monde entier pour ses trois couleurs (rouge, blanc et noir) et pour avoir également été un vivier de stars de classe mondiale qui ont défendu les couleurs du club et ont été champions du monde avec l'équipe nationale brésilienne.

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io et www.alphaverse.com.

