Americhem udvider anlægget til fremstilling af materialer af medicinsk kvalitet for at imødekomme den stigende europæiske efterspørgsel

English Danish French German

RIBE, Danmark, May 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Americhem, Inc., en global industrileder inden for innovative polymerblanding, meddelte i dag, at virksomheden har afsluttet udvidelsen af sin produktionsanlæg i Danmark, som omfatter et rent fremstillingsanlæg dedikeret til materialer af medicinsk kvalitet. Udvidelsen forbedrer Americhems muligheder for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra den europæiske sundhedsindustri efter polymermaterialer af høj kvalitet.



For at fejre færdiggørelsen af deres anlægsudvidelse vil Americhem afholde en åbningsceremoni på anlægget i Ribe, Danmark. Gæsterne vil omfatte virksomhedsledere fra Americhem, lokale og globale kunder samt repræsentanter for nyheder og medier.

Det nye anlæg på 1394 kvm. vil indeholde nye produktionslinjer, laboratorier til kvalitetskontrol, kontorer, plads til kundemøder og fællesområder for personalet. Det vil tilføje en ekstra produktionskapacitet på 5000 tons årligt, hvilket næsten fordobler kapaciteten på det eksisterende anlæg. Det nye rene miljø kombineret med Americhems ISO 13485:2016-certificering, der blev opnået i begyndelsen af 2023, giver Americhem unikke muligheder for at producere blandinger, der opfylder de strengeste krav til medicinsk udstyr. Derudover vil der blive foretaget en ISO 14644-1:2015-vurdering, når det nye produktionsanlæg er færdiggjort, og når de første ordrer er blevet fremstillet.

Americhem har kapacitet til at sammensætte materialer som PP, ABS, PA, PEEK, PC, TPE/TPU, EVA og POM, som alle kan leveres globalt for at tilfredsstille OEM'er over hele verden.

"Denne investering i Europa er en opfølgning på overtagelsen af Controlled Polymers A/S i 2020 og styrker Americhems engagement ikke kun i sundhedssektoren, men også i Europa", siger Barto DuPlessis, Americhems administrerende direktør i Europa. Det udvidede anlæg i Danmark vil også fungere som Americhems hovedkvarter for den europæiske region. Denne udvidelse er også et resultat af den forventede tocifrede vækst inden for det europæiske sundhedsmarked i perioden 2023-2028. Americhem ønskede også at have et anlæg i Europa for at kunne holde trit med den stadigt skiftende strenge overholdelse af regler som f.eks. REACH-bestemmelserne, der ofte revideres og opdateres. Stigende krav til overholdelse af bæredygtighed giver en yderligere dimension i forhold til overholdelse af lovgivningen, hvilket øger behovet for yderligere differentiering.

"Etableringen af den strategiske division Americhem Healthcare, den nye udvidelse i Danmark samt udvidelsen af vores anlæg i Morrisville, Pennsylvania i 2021, understøtter i høj grad vores strategi 'Global Reach, Regional Focus'. Vi ser frem til at arbejde sammen med virksomheder inden for sundhedspleje/medicinsk udstyr over hele verden for at løse deres applikationsudfordringer og for positivt at påvirke patientbehandlingen," siger John Richard, Americhems administrerende direktør.

Om Americhem

Americhem er en innovativ, teknologidrevet leder inden for den globale polymerindustri. Deres fundament er bygget op omkring levering af ydeevne, løsninger og tillid gennem et tæt samarbejde med kunderne. Alle virksomhedens produkter er bakket op af en omfattende teknisk support, der sikrer kvalitet, pålidelighed og værdi. Americhem råder over 10 produktionsanlæg og har salgskontorer over hele verden.

KONTAKTER

Sophie Zhou

Direktør, strategisk markedsføring og markedsføringskommunikation

Americhem

swzhou@americhem.com