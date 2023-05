Americhem erweitert Compoundieranlage für medizinische Materialien zur Deckung der steigenden Nachfrage in Europa

English Danish French German

RIBE, Dänemark, May 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Americhem, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Polymer-Compoundierung, hat heute bekanntgegeben, dass es die Erweiterung seiner Produktionsanlage in Dänemark abgeschlossen hat, die eine Reinraum-Compoundierungsanlage für medizinische Materialien umfasst. Die Expansion erweitert die Möglichkeiten von Americhem, die steigende Nachfrage der europäischen Gesundheitsbranche nach qualitativ hochwertigen Polymermaterialien zu befriedigen.



Um den Abschluss der Werkserweiterung zu feiern, wird Americhem eine Einweihungszeremonie in der Anlage in Ribe, Dänemark, veranstalten. Zu den Gästen gehören Führungskräfte von Americhem, lokale und globale Kunden sowie Vertreter der Presse und der Medien.

Die neue 1.394 Quadratmeter große Anlage wird neue Produktionslinien, Qualitätskontrolllabore, Büros, Räume für Kundenbesprechungen und Gemeinschaftsräume für Mitarbeiter umfassen. Mit einer zusätzlichen Kapazität von 5.000 Tonnen pro Jahr wird sich die Kapazität des bestehenden Standorts fast verdoppeln. Die neue Reinraumumgebung in Verbindung mit der ISO 13485:2016-Zertifizierung von Americhem, die Anfang 2023 erlangt wurde, gibt dem Unternehmen einzigartige Möglichkeiten zur Herstellung von Verbindungen, die die strengsten Anforderungen an Medizinprodukte erfüllen. Darüber hinaus wird eine Bewertung gemäß ISO 14644-1:2015 nach Fertigstellung der neuen Produktionsanlage und nach der Produktion der ersten Aufträge durchgeführt.

Americhem ist in der Lage, Materialien wie PP, ABS, PA, PEEK, PC, TPE/TPU, EVA und POM vollständig zu compoundieren und weltweit zu versenden, um den Bedarf von OEMs in aller Welt zu erfüllen.

„Diese Investition in Europa folgt auf die Übernahme von Controlled Polymers A/S im Jahr 2020 und bekräftigt das Engagement von Americhem nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in Europa“, so Barto DuPlessis, Managing Director von Americhem in Europa. Der erweiterte Standort in Dänemark wird auch als Hauptsitz von Americhem für die europäische Region dienen. Diese Expansion ist auch eine Folge des erwarteten zweistelligen Wachstums des europäischen Gesundheitsmarktes im Zeitraum 2023–2028. Americhem war auch bestrebt, eine Niederlassung in Europa zu haben, um mit den sich ständig ändernden strengen Vorschriften, wie z. B. der REACH-Verordnung, die häufig überarbeitet und aktualisiert wird, Schritt zu halten. Die zunehmenden Anforderungen in Bezug auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitsbestimmungen verleihen der Compliance eine zusätzliche Dimension, die eine weitere Differenzierung erforderlich macht.

„Die Gründung der strategischen Einheit Americhem Healthcare, die jüngste Expansion in Dänemark sowie der Ausbau unseres Werks in Morrisville, Pennsylvania im Jahr 2021 unterstützen unsere Strategie mit dem Motto ‚Global Reach, Regional Focus‘. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen des Gesundheitswesens und der Medizintechnik auf der ganzen Welt, um sie bei ihren Herausforderungen mit Anwendungen zu unterstützen und die Patientenversorgung positiv zu beeinflussen“, so John Richard, CEO von Americhem.

Über Americhem

Americhem ist ein innovativer, technologieorientierter Marktführer in der globalen Polymerbranche. Die Kerntätigkeit des Unternehmens besteht darin, durch enge Zusammenarbeit mit den Kunden Leistung, Lösungen und Vertrauen zu schaffen. Alle Produkte des Unternehmens werden von einem umfassenden technischen Support unterstützt, der Qualität, Zuverlässigkeit und Wert gewährleistet. Americhem betreibt 10 Produktionsstätten und unterhält Vertriebsniederlassungen auf der ganzen Welt.

ANSPRECHPARTNER

Sophie Zhou

Director, Strategic Marketing & Marketing Communications

Americhem

swzhou@americhem.com